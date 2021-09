Gépek teljes körű címkézése a gyártás során

A nagy gépgyártóknak megbízható visszakövethetőséget kell biztosítaniuk az általuk gyártott és a gépekbe beszerelt alkatrészek ellátási láncainál. Az ügyfelek tájékoztatása érdekében emellett utasításokat és biztonsági óvintézkedéseket is el kell helyezniük a gépek alkatrészeinek külső felületén. Több különböző, minőségi azonosítási megoldás szükséges a motorok, belső alkatrészek és az ügyfél számára látható részegységek megfelelő címkézéséhez.

Kihívás: Hatékony nyomtatás számos különböző címkére

Egy mezőgazdasági gépgyártó különböző nyomtatási rendszereket használt a motor és a belső gépalkatrészek, vezetékek, kábelek, és a külső, az ügyfél számára látható részegységek címkézésére. Mindegyik rendszerhez saját betanítás, fogyóanyagok, beszállítók és karbantartás tartoztak. A cégnek egyetlen, gyors és sokoldalú nyomtatási rendszerre volt szüksége az ipari besorolású kábel- és alkatrészcímkék, valamint az ügyfél számára látható, esztétikus biztonsági és útmutató címkék előállításához.

Megoldás: Egyetlen, könnyen használható nyomtatási rendszer

A Brady Corporation a sokoldalú, egyszerűen használható BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtatót ajánlotta, amellyel számos megbízható, az ügyfelek által világszerte tesztelt címkeanyagra lehet nagy pontossággal nyomtatni. A Brady gépgyártók igényeinek kielégítésére szolgáló megoldását tovább javították az opcionálisan automatizált nyomtatási funkciókat is tartalmazó intuitív címketervező alkalmazások.

A BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató 1400 készleten levő tételre képes nyomtatni, beleértve 80 különböző címkeanyagot is. A rendszer 300 és 600 dpi felbontásra is képes, így kis és nagy belső alkatrészekhez való címkék, adattáblák, hőzsugorcsövek, kábelcímkék, útmutató címkék és gépbiztonsági jelzések is készíthetők vele. A hibabiztos „behelyez-rögzít-nyomtat” termékkialakításnak és a címkefogyóanyagban található intelligens chip biztosította automatikus nyomtatóbeállításnak köszönhetően a címkeanyagok cseréje egyszerű, 20 másodperc alatt elvégezhető. Mindezek felett a BradyPrinter i5300 már az első címkét is helyesen nyomtatja, így nem képződik hulladék.

A BradyPrinter i5300 készülékkel nyomtatható címkék között megtalálhatók hőnek, hidegnek, üzemanyagoknak, olajoknak, horzsolásnak, kosznak, nedvességnek, UV-sugárzásnak és az időjárás viszontagságainak ellenálló ipari minőségű anyagok is. A Brady minden címkeanyaghoz biztosít műszaki adatlapot, és mintát is tud adni a specifikus gyártási környezetekben való teszteléshez. Az alkalmazások között megtalálható a termékek és részegségek, kábelek, panelek címkézése, az adattáblák nyomtatása, a készletnyilvántartás és az eszközkövetés.

Minden címke könnyen megtervezhető a Brady Workstation alkalmazásokkal, majd kinyomtatható a BradyPrinter i5300 készülékkel. Néhány lépésben címkesablonok is készíthetők és elláthatók védelemmel, és ezeken a vállalati rendszerekből származó változó adatok is felhasználhatók. Az alkalmazások, a nyomtató és a behelyezett címkeanyag közötti kétirányú kommunikáció a hulladékot minimalizáló, időtakarékos és a hatékonyságot növelő, hibabiztos címketervezést tesz lehetővé.

Eredmények: Minden címke, egyetlen rendszer

Egy vagy több BradyPrinter i5300 nyomtatóval és a megfelelő címkeanyagokkal a gépgyártók házon belül, nagy hatékonysággal és sebességgel nyomtathatnak ki minden szükséges címkét. A címkefogyóanyagok cseréje kevesebb, int 20 másodperc alatt elvégezhető, és a nyomtató már az első címkét is helyesen nyomtatja ki. A BradyPrinter i5300 készülékkel a felhasználók számára új értelmet nyer a „könnyű” a termékhez, részegységhez, kábelhez, panelhez való, illetve az ügyfél által látható címkék nyomtatása során.

