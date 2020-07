Fókuszban a hatékonyság a Zebra egyedülálló vállalati “okosszemüvegével”

Címkék: helymeghatározás raktár raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika Zebra Technologies

Pillanatok alatt a munkavédelmi szemüvegre illeszthető a Zebra HD4000 viselhető kijelzője, amely valós idejű információk megjelenítésével akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Az okos megoldás a betanítást is kiváltja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.

Zebra Technologies felmérése (2024 Warehousing Vision Study) szerint a következő három éven belül a vállalatok 54 százaléka frissíti raktárkezelő (WMS) platformját, bővíti létesítményeit, és a mobil alkalmazottak munkavégzését támogató eszközöket, szoftvereket vezet be. A gyártó ehhez kereskedelmi forgalomban kapható munkavédelmi vagy dioptriás szemüvegen viselhető kijelzőből, gyűrűszkennerből, munkafolyamat-kezelő szoftverből és mobil számítógépből felépülő, intuitív módon kezelhető és könnyen menedzselhető megoldást készített, amellyel a raktári munka hatékonysága és pontossága is rendkívüli mértékben növelhető.

Folyamatkontextusba illeszkedő információkat jelenít meg valós időben az alkalmazottak látómezőjében a Zebra HD4000 “okosszemüvege”, amelyet a gyártó a viselhető kijelzőiről ismert Six15 Technologies-zel közösen fejlesztett. A HD4000-et viselő felhasználó így tekintetével és kezével is teljes mértékben a feladatvégzésre összpontosíthat, mivel az ehhez szükséges adatokat nem kell a mobil számítógépen futó alkalmazásból előkeresnie. Az “okosszemüveg” áttetsző kijelzőjén megjelenő, adott helyen és időben releváns információk birtokában a raktári dolgozók például mindig 100 százalékos pontossággal végezhetik a kiszedést, és az összeszerelésen vagy a karbantartáson dolgozó alkalmazottak is sokkal gyorsabban, magabiztosan és biztonságosan teljesíthetik feladataikat.

Kizárólag a kiterjesztett valóság működéséhez elengedhetetlen alkatrészeket – a használaton kívül egyelten mozdulattal felhajtható kijelzőt, kamerát, fejmozgást érzékelő szenzort és mikrofont – tartalmazza a HD4000, amely 30 gramm alatti tömegével minden más, hasonló eszköznél könnyebb, ezért teljes munkaidőben is kényelmesen viselhető. Kialakítása ugyanakkor strapabíró, IP67-es besorolású, ami azt jelenti, hogy a kijelző porálló, és azt is túléli, ha egy méter magasról a padlóra, vagy akár vízbe ejtik.

A strapabíró, jobb és bal szem előtt is hordható HD4000 USB 2.0-s kábellel csatlakozik a Zebra Android alapú mobil számítógépeihez – a TC5, TC7 és WT6000 modellekhez –, amelyeken a gyártó FulfillmentEdge szoftvere fut. Az “okosszemüveg” a mobil számítógép processzorát, vezeték nélküli hálózati kapcsolatát és akkumulátorát használja, de annak üzemidejét nem befolyásolja, mivel fogyasztása az egy wattot sem éri el.

HD4000-rel gyorsabb és pontosabb a raktári munka

Valós idejű helymeghatározással integrálja a FulfillmentEdge a meglévő, szintén valós idejű WMS adatokat, így egyszerre ad rálátást az alkalmazottak tartózkodási helyére, valamint a készlet szintjére és mozgására is. A szoftvermegoldás elemzi ezt az információt, és valós idejű munkafolyamatokat hoz létre, amelyeket műveletekre, lépésekre bontva, vizuális útmutatással kiegészítve jelenít meg a HD4000-en, a raktári alkalmazottak például a kiszedésre váró, következő darab helyének koordinátáit és fotóját is láthatják a kijelzőn. A Zebra megoldása – amelybe a gyártó nemrég bemutatott RS5100-as gyűrűszkennere is szervesen illeszkedik – a tapasztalatok szerint akár 24 százalékkal növelheti a raktári munka hatékonyságát. További előny, hogy a világos útmutatásnak köszönhetően a tréningre fordított időből nem kevesebb mint 90 százalékot lefaraghatnak a vállalatok, az újonnan belépő alkalmazottak szinte azonnal megkezdhetik a munkát.

Az Android HD4000 SDK szoftverfejlesztő készlettel, amely számos szabványos interfészt támogat, a szervezetek egyedi igényeikre szabott alkalmazásokat is könnyen készíthetnek az “okosszemüveghez”. A Zebra használatra kész raktári sablonokkal is megkönnyíti a WMS integrációt, de a szintén készen elérhető alkalmazásprogramozási felületek (API-k) gyors és egyszerű csatlakozást biztosítanak bármely iparági alkalmazáshoz.