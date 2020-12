Egy több mint 10 000 darabból álló puzzle

A sokoldalú PC-24 jetet terepjáró képesség, a rövid fel- és leszálló út igény jellemzi

Ahhoz, hogy a Pilatus repülőgépcsalád legújabb, kiemelkedően sokoldalú PC-24 jetje felszállhasson, a kompetencia-központban több mint 10 000 különféle alkatrészt kell összeszerelni a szerkezet kialakításához. A logisztikai kihívást a Bystronic testreszabott tárolórendszere segíti hatékonyan kezelni.

Ma biztosan nem tökéletes az idő a repülésre. Viharos napunk van, így hiába keressük a repülőgépeket a buochsi repülőtér felett. Más a helyzet azonban a közvetlenül a kifutópálya mellett újonnan épített, 200 méter hosszú S Szerkezet Összeszerelő Csarnokban, ahol egymás mellett sorakoznak a befejezés különböző fázisaiban lévő repülőgéptörzsek. A legújabb PC-24 modelleket az Aircraft Ltd flotta zászlóshajóinak szánják. A rendkívül sokoldalú jetek közül minden héten egy hagyja el a svájci gyárat. A Bystronic leányvállalata, az FMG már csaknem egy éve járul hozzá egy testreszabott magasraktárral a folyamat zavartalan lebonyolításához.

A repülőgépgyártás nemcsak technikai, hanem egyben logisztikai kihívás is. A Pilatus a szerkezet-összeszerelési műveleteit végző kompetencia-központjában több mint 10 000 egyedi alkatrészből – a 7 méteres oldalsó paneltől az egyes szegecsekig – készül el a PC-24 modell. A megszakítás nélküli gyártás biztosítása érdekében minden alkatrésznek a megfelelő időben kell a megfelelő helyen lennie. Thomas Gosso, a logisztikai csapat vezetője egy időben három különböző tárolórendszerre felügyel: „Külön raktárunk van a kisebb alkatrészekhez, egy raklapos shuttle rendszerünk a közepes méretű szerelvényekhez, valamint egy FMG magasraktárunk az olyan alkatrészekhez, amelyek különösen nagy tárhelyet igényelnek.”

A Bystronic magasraktárának részletes nézete: kifejezetten az új Szerkezet Összeszerelő Csarnok gyártási folyamataira tervezték

Hatékony és rugalmas egyedi tervezés

Mindennap kétszer érkeznek be a mindössze néhány száz méterre, a stansi gyárban gyártott alkatrészek, és hetente átlagosan kétszer futnak be a külső beszállítók által készített alkatrészek is. A Pilatus logisztikai szakemberei most épp a PC-24 szárnypaneljeit emelték ki a fa szállítóládából. A repülőgép minden alkatrésze egy matt „alap zöld” festéssel érkezik a végleges bevonatolás elvégzése előtt. Az alkalmazottak a központi raktárkezelő rendszeren keresztül adnak utasításokat a tárolási és visszakeresési rendszernek. A híddaruval az alkatrészeket a magasraktár 10 méter hosszú és 2 méter széles acélkazettáiba helyezik. A raktár 62 kazettával rendelkezik négy különböző, 60 és 250 centiméter közötti rakodási magassággal.

A Pilatus Jet összeszerelése herkulesi feladat, és több ezer egyedi alkatrészt igényel

Bár minden kazetta fix pozícióval rendelkezik, a magasraktár egy pufferzónát is tartalmaz, ahol a kazetták ideiglenesen elhelyezhetők. Ez lehetővé teszi a Pilatus számára, hogy rugalmasan reagáljon a szállításokra és megrendelésekre, valamint hatékonyan tudjon be- és kitárolni. Az alkalmazottak biztonságát modern szenzortechnika biztosítja, garantálva a kazetták megfelelő betöltését és azt, hogy egyetlen alkatrész se nyúljon túl az oldalfalakon vagy a maximális rakodási magasságon. Ez megakadályozza a költséges káresemények bekövetkeztét.

A funkciók hatékonynak bizonyultak – különös tekintettel arra, hogy a magasraktár nem sztenderd megoldás, hanem kifejezetten az új Szerkezet Összeszerelő Csarnok gyártási folyamataira tervezték. Ez komoly kihívásokhoz vezetett. „A raktári megoldások funkcionális specifikációiban szereplő összes érték feltételezéseken alapult, hiszen az épület még nem is létezett – emlékezett vissza Thomas Gosso. – Nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy most mégis minden gördülékenyen zajlik.” A rendszer egyes gyermekbetegségeit a Bystronic szakértői gyorsan elhárították.

