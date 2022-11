Az innováció és a fenntarthatóság ünnepe

Címkék: anyagmozgatás fenntarthatóság intralogisztika Jungheinrich logisztika raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika szakmai nap

A Jungheinrich Hungária Kft. az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy különleges szakmai napra hívta ügyfeleit és üzleti partnereit. Az anyacég, a német Jungheinrich AG közel 70 éves múlttal rendelkezik, a rendszerváltás után 2 évvel induló hazai leánycég bevált termékekben, tudásban, technológiában olyan “hozományt” kapott, ami jelentősen meggyorsította az indulást.

A Jungheinrich stratégiájának alapja a fenntarthatóság

“A cég hosszú távú stratégiájának alapja a fenntarthatóság. Erről a fogalomról mindenkinek a zöld megoldások jutnak az eszébe. Nekünk is fontosak ezek, de emellett nálunk kiegészül a sárga színnel. A jubileum alkalmából célkitűzésünk volt, hogy megmutassuk ügyfeleinknek a fenntartható jövőbe vezető utat egy olyan piacon, amely nem egy egyszerű „pálya” – ahogy Nico Rosberg a Hungaroringről is vélekedett –, türelem és kitartás kell, hogy sikereket lehessen elérni. A fenntarthatóság a Jungheinrich 2025+ stratégiájának legfontosabb pillére.” – emelte ki köszöntőjében Horváth Zoltán, ügyvezető igazgató.

A Jungheinrich sikere abban rejlik, hogy mindig idejében felfigyelt az új technológiákra, és sikeresen alkalmazta azokat. Ezek az újítások soha nem öncélúak, mindig a formálódó, felmerülő ügyféligényeknek mennek elébe.

A technológia, ami a Jungheinrich életében meghatározó szerepet játszott - és fog játszani a következő években is -, a lítiumion alapú energiaellátás. Ami 2008-ban még csak egy koncepció-modell formájában jelent meg, ma a Jungheinrich legtöbb gépében megtalálható, sikeresen működik - és a fenntarthatóságot támogatja.

Az első szériagépek 2011-ben jelentek meg, 11 évvel később több, mint 100.000 lítiumion akkumulátorral szerelt targonca dolgozik a világban. Ez a világszerte működő elektromos targoncáink 10 százaléka.

Sokan felfigyeltek rá, amikor a Jungheinrich az egykori Forma 1-es pilótát, Nico Rosberget kérte fel márkanagykövetének. Első pillantásra talán meglepő, a másodikra viszont érthető. Amellett, hogy mind a két területen a legújabb technológiák felismerése és gyors alkalmazása vezet eredményre, a Forma 1-ben és az intralogisztikában is kiemelt szerepet kap a biztonság. Emellett az egykori Forma 1-es világbajnok a Greentech Fesztivál egyik alapítója, amely a mobilitás, az élelmezés, a mezőgazdaság, a pénzügyek, a divat és az energia területén jövőbemutató technológiák globális platformja. Nico Rosberg a versenyzéstől való visszavonulását követően kiemelt pártfogója lett az elektromobilitásnak és a fenntartható vállalkozási tevékenységeknek. „A Jungheinrichhel közös a célunk: az e-mobilitás és az okos technológiák eszközeivel fenntarthatóbbá akarjuk tenni a világot.” – emelte ki online üzenetében Nico Rosberg.

Fenntarthatóság a gyakorlatban

Lehet a fenntarthatóság fontosságáról általánosságban beszélni, de a Jungheinrich születésnapi rendezvényének résztvevői nyilván arra voltak kíváncsiak, mit tesz a cég a fenntarthatóságért.



“Az első a karbonsemlegesség” - emelte ki Horváth Zoltán. “Mi ezt a mindennapokban is komolyan vesszük, de kiterjesztettük erre a rendezvényre is. Nincs nyomtatott műsor, kiosztott mappa, jegyzetfüzet, kiadványok. Minden digitális formában érhető el.”



A fenntarthatóságot segíti az e-mobilitás is. A Jungheinrich kínálatában egyre nagyobb szerepet játszó elektromos targoncák mellett fontos kiemelni az elektromos szervizautóflottát. Ez egyedülálló a cégcsoporton belül és az iparágban is. A Jungheinrich nagyon büszke rá, hogy szervizflottájának 10 százalékát már a Mercedes-Benz eVito járművei teszik ki.

A targoncafelújítással a fenntarthatóságért

„Második élet. Így nevezzük azt a folyamatot, amikor az első életciklusuk végére ért új targoncákat teljesen felújítjuk. A még teljesen jól működő részek. A hardver köré lényegében egy új targoncát építünk. Használt targoncáink 94%-os arányú felújításával egyértelmű példát mutatunk a körforgásos gazdálkodásra. Az elhasználódott targoncákat a külön erre célra létrehozott drezdai felújító üzemünkben gyakorlatilag újjá varázsoljuk.” - emelte ki az ügyvezető. A használt targoncák felújításánál a szén-dioxid kibocsátás 80%-kal kevesebb az új termék gyártásához képest. Új alkatrészek beépítése helyett, az alkatrészeket erőforrást kímélő módon újrahasznosítjuk. Ezenfelül az elhasznált üzemanyagokat és gépeket szakszerű és környezetkímélő módon kezeljük.

30 év sikerei nem maguktól jöttek. Az új technológiai lehetőségek megragadása, a folyamatos innováció, a piac igényeinek felismerése és kiszolgálása nem lett volna lehetséges a Jungheinrich kitűnő szakértőkből álló csapata nélkül.