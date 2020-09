Az anyagáramlás és a gyártás egyesítése AGV-vel

ERC213a önvezető targonca 4400 mm emelési magassággal

Címkék: anyagmozgatás DMG MORI Jungheinrich komissiózás műanyaggyártás műanyagipar raktár raktári automatizálás raktártechnika targonca tolóoszlopos_targonca

A Jungheinrich számos automata szállító és komissiózó targoncát (AGV-t) üzemeltet a világ minden táján. Az önvezető targoncák nemcsak a raktárban, de a gyártáskiszolgálás során is kiválóan alkalmasak a rutinszerű, gyakran ismétlődő feladatok ellátására.

Felismerve az automatizálás előnyeit, a HOK-Plastic Kft. is a Jungheinrichre bízta anyagmozgatásának automatizálását.

A műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó vállalat a Jungheinrich szakembereivel közösen megvizsgálta, hogy milyen automatizálási szint illeszkedik leginkább a cég méretéhez és forgalmához. Így jutottak el az önvezető targoncákkal kiszolgált anyagmozgatási koncepcióhoz, amelyet a raktárban és a gyártáskiszolgálás területén valósítottak meg. Az automatizálással a már korábban kialakított anyagáramlást képezték le úgy, hogy a folyamatok sokkal biztonságosabbak lettek, és jelentősen növelték a hatékonyságot. A projekt keretében 5 Jungheinrich ERC 215a típusú raklapemelő és 1 Jungheinrich EKS 215a típusú komissiózó, önvezető targoncát helyeztek üzembe, illetve a késztermékek tárolásához görgős állványrendszert alakítottak ki. A 880 paletta kapacitású görgős állványrendszer alsó két szintjét az automata targonca szolgálja ki, a felső szinteken található tartalék tárólóhelyek feltöltése tolóoszlopos targoncával történik.

Számos biztonsági rendszer, mint például az alapfelszereltséghez tartozó személyvédelmi szkenner ellenőrzi az útvonalat menet közben. A navigáció lézerrel működik. Az útvonalon elhelyezett reflektorpanelek biztosítják a tájékozódást.

Új önvezető targonca

A Jungheinrich eddigi kínálatot egészíti ki az idei évben bemutatott önvezető gyalogkíséretű targonca. Az ERC 213a típus kompakt szerkezetének köszönhetően kiválóan alkalmas szűk környezetben is az automatizált szállítási folyamatokhoz. A modern lítiumion-technológia rendkívül magasszintű rendelkezésre állást biztosít. A 2,8 kW teljesítményű váltóáramú motor folyamatos teljesítményt nyújt, az elektromosan szabályozott emelőmotor pedig lágy emelést biztosít akár 4400 mm magasságig. Az acélváz és a zárt keretszerkezet különlegesen robusztus külsőt ad az ERC 213a típusnak. Számos biztonsági rendszer, mint például az alapfelszereltséghez tartozó személyvédelmi szkenner ellenőrzi az útvonalat menet közben. A személyvédelmi kamerák új elhelyezése érintésmentes biztonságot nyújt az AGV körül meghajtás és teher irányban, valamint kanyarmenetben is. A navigáció lézerrel működik. Az útvonalon vagy az automata tágabb környezetében elhelyezett reflektorpanelek biztosítják a tájékozódást. Az ERC 213a típusú AGV-t a Jungheinrich a már jól bevált szériagép alapján fejlesztette ki. A megbízható alapgép előnyt jelent az automatizálást választó ügyfelek számára a magasszintű alkatrészellátásnak köszönhetően. Az AGV könnyen csatlakoztatható már működő IT-struktúrába vagy önálló targoncaként is alkalmazható.

Együttműködés a DMG MORI-val

A Jungheinrich egy teljesen új típusú együttműködést kötött a DMG MORI szerszámgépgyártó vállalattal. A PH AGV vezető nélküli szállítórendszer egy új korszak kezdetét jelenti a rugalmas, automata, üzemen belüli logisztikában, ahol az anyagáramlás és a gyártás összeolvad egymással. A gép alapja a Jungheinrich EKS 215a típusú automata komissiózó targoncája. Az AGV a szerszámgép raklapokat teljesen automatizáltan rakodja be és ki a DMG MORI szerszámgépeinél. A két vállalat által közösen kifejlesztett autonóm raklapkezelő rendszer precíz lézernavigáció segítségével tájékozódik és teljesen szabadon mozog a gyártócsarnokokban, önállóan optimálisan a gépekhez igazodik. Ez meggyorsítja az anyagáramlást és rugalmasabb, hatékonyabb folyamatokat eredményez a gyártásban.

