Automatizált adatgyűjtés a termeléslogisztikában

Címkék: adatgyűjtő intralogisztika ipar 4.0 logisztika RFID vonalkód vonalkód rendszerház vonalkódolvasó

Az elmúlt években a termelési folyamatokat is meghódították a hálózatba kapcsolt, egymással kommunikálni tudó eszközök: az ipari termelés területén is elindult egy technológiai forradalom.

Napjainkban a vezetők döntéseiket adatokra alapozzák, de a tapasztalatok szerint sok helyen nem állnak rendelkezésre azok, így az adatokat gyűjteni és vizualizálni kell. A Vonalkód Rendszerház Kft. olyan testreszabott automatizálási megoldásokat nyújt, melyekben a kiterjedt adatgyűjtés és az interneten keresztül megszerzett tudás révén a korábban csak fizikai térben létező termékek, szolgáltatások kiterjeszthetővé, teljesen újraépíthetővé válhatnak. Tapasztalatból tudjuk, hogy a folyamatok digitalizálása megkönnyíti azok optimalizálását és a hatékonyabb, versenyképesebb termelést. A gyártásközi adatgyűjtés és -feldolgozás az intralogisztika elengedhetetlen részévé vált. Az általunk lent bemutatott rendszerek a helyszínen létrejövő adatokat gyorsan, valós időben dolgozzák fel, és ezáltal jelentősen egyszerűbbé tehetik a működési folyamatokat.

Termékkövetés helymeghatározás-alapokon

Az elmúlt években már nélkülözhetetlenné vált a logisztika minden ágában a logisztikai egységek (dobozok, ládák, raklapok stb.) vonalkódos vagy RFID azonosítókkal való ellátása, és az azonosítók használatával az ellátási láncban való folyamatos követésük. Folyamatosan nő az igény a logisztikai folyamatok automatizálására, mikor az egységek mozgatását és követését megpróbáljuk teljesen automatizálni. A Vonalkód Rendszerház Kft. a kialakított ellenőrzési pontokon, kapukon áthaladó egységek figyelésén már túlmutató folyamatos beltéri mozgás- és útvonalfigyelést (RTLS megoldások) vette célba. Az RTLS (Real Time Location System) megoldások olyan áttörést hozhatnak az anyagmozgatás automatizálásában, mellyel az eddig megközelíthetetlennek hitt korlátokat léphetjük át. Míg az RFID technológia alkalmazásával egy raktárban a nagyobb területek (zónák) figyelése vált megoldottá, addig az RTLS helymeghatározó rendszerrel akár 1 méteres pontossággal, kisebb lokáció szintű megkülönböztetés érhető el.

De hogyan is képzeljünk el egy RTLS rendszert a gyakorlatban?

Adott egy autóipari beszállító cég több ezer m2-es gyártócsarnokkal, nehézkes papíralapú nyomon követéssel. Hosszú évek óta folyik így a termelés, most elérkezett az idő, hogy a jelenleg működő gyártási/belső logisztikai folyamataikat megtámogassák egy automatikus egységkövetési rendszerrel. Egyértelmű a cél: megvalósítani a valós idejű automatikus adatgyűjtésen alapuló irányított működést, mely mindenki számára elérhető adatokat szolgáltat. Mindezt úgy, hogy lehetővé váljon a teljes folyamatszintű nyomon követhetőség, és emellett az automatizált adatgyűjtés „természetesen” minimalizált adminisztrációs teherrel járjon.

A rendszer kiépítésénél a Vonalkód Rendszerház LOG4Pro termeléslogisztikai rendszere adja az alapot, melybe integráltan működik az RTLS helymeghatározó rendszer.

A LOG4Pro termeléslogisztikai rendszer segítségével lehetséges:

a belső logisztikai folyamatok és munkahelyi műveletek akár egyedi termékszintű követése;

az anyagáramlás folyamatos felügyeletével a termelésben lévő készletszint jelentős mértékű csökkentése;

hatékonyságnövelés az automatikus azonosításnak, ellenőrzésnek és képfeldolgozásnak köszönhetően;

adatszolgáltatás a magasabb szinten lévő rendszerek felé a megfelelő döntések előkészítéséhez/meghozatalához.

A LOG4Pro rendszerek lehetővé teszik a pontos készletvezetést és a folyamatos, automatizált adatgyűjtésnek köszönhetően az adminisztrációs terhek növelése nélkül biztosítanak adatokat a folyamatok statisztikai alapokon nyugvó elemzéséhez, majd optimalizálásához. A készletszintek pontos ismerete elengedhetetlen a költséghatékony készletgazdálkodáshoz. A termelési folyamatok monitorozása által pedig hatékonyabb gyártási folyamatok, pontosabb termelési tervek alakíthatók ki.

Megoldásunkkal lehetőség nyílik real-time: Termék-, logisztikaiegység-követésre

Szerszám-, gyártóeszköz-követésre

Szállítóeszköz követésére

Személykövetésre

Layout- és folyamatoptimalizálásra Gyártósori és telephelyi helymeghatározás előnyei: Virtuális zónák

Valós idejű termékkövetés

Adatgyűjtés és gyártáskövetés helyadatok alapján

Online termelésmonitoring

Ez tényleg ipar 4.0

A Vonalkód Rendszerház megkeresései alapján látható, hogy a termeléslogisztikában a beltéri, valós idejű helymeghatározásra (RTLS) már most hatalmas igény van! Várhatóan a gyártói környezetbe fog először betörni a technológia, ugyanis sokat spórolhat egy vállalat a gyártási folyamatok és a minőségbiztosítás optimalizálásával, ha pontosan tudják, hol tart egy termék a gyártósoron, vagy éppen hol vannak az adott műszakban szükséges szerszámok és alapanyagok, akár egy több ezer négyzetméteres csarnokban/telephelyen. Automatikus címkeellenőrzés, számtalan mennyiségű és minőségű vonalkód és mindössze egy azonosítás. Vonalkódok leolvasása és elemzése, külső és belső azonosítók, valamint a jelölő adatok felismerése és összepárosítása – mindezt bevételezendő termékenként 8 mp-be sűrítve! Ez a megoldásunk vált be az SMD tekercsellenőrzés automatizálásánál is. Az automatikus beültető gépeken a különböző tulajdonságú, de azonos dimenziójú SMD-k (felületszerelt alkatrészek) felcserélése sok selejt gyártását eredményezheti, ezért ezeknek a tekercseknek a pontos azonosítása fontos művelet a bevételezési/gyártás-előkészítő logisztikai folyamatban. A tekercsnek a bevételezés során történő téves beazonosítása és hibás címkézése azt eredményezheti, hogy a beültető gépeken a belső azonosító címkén lévő téves azonosítót a gép ellenőrző szoftvere elfogadja, és a gép megkezdi a nem megfelelő alkatrészek beültetését. A Vonalkód Rendszerház megoldásával még időben, a legkisebb veszteséggel kezelhető és megállítható az a folyamat, melynek a vége akár tömeges termékvisszahívás is lehet.

A feladat ránézésre egyszerűnek tűnik, de ha egy pillantást vetünk a tekercseken lévő kódok minőségére és mennyiségére, akkor a feladat már nem is olyan könnyű. Pontosan emiatt rendkívül időigényes feladat az SMD tekercseket manuálisan bevételezni, tekercsenként 12–16 db vonalkódot leolvasni, majd ezeket a leolvasott adatállományokat összevetni a belső cikktörzs adataival, és eldönteni, hogy megfelelők-e a kapott adatok! Az azonosítási folyamathoz olyan vonalkódolvasót kell kiválasztanunk, ami a tekercs teljes felületéről képes egy időben akár 12–16 db vonalkódot egyszerre leolvasni, és olyan minőségi olvasóegységgel rendelkezik, mely kitűnően olvassa a különböző minőségű vonalkódokat, tekintettel arra, hogy egyes beszállítóktól érkező vonalkódok minősége jó pár esetben nem üti meg a minimum elvárás szintjét sem. A manuális tekercsellenőrzés során az egyszerre beolvasott kódok alapesetben nem strukturált adatokként, hanem ömlesztve – ahogy éppen az olvasónak sikerült leolvasnia – kerülnek importálásra a rendszerbe! Az automatizálás folyamatában a második fontos lépés egy olyan algoritmus definiálása, amely rendet tesz a beömlő adatokban, és a vonalkódok olvasási ciklusa alatt képes eldönteni, hogy a leolvasott tekercs adatai megfelelnek-e a belső cikktörzs adatainak, vagy sem.

Az automatizált tekercsellenőrző bevezetése utána a munkafolyamat egyszerűvé válik: a szoftver elindítása után az olvasó csatlakozik Etherneten keresztül a szoftverhez, és adatra vár állapotban várja az olvasás elindítását. A kezelő a vonalkódolvasó alá helyezi a tekercset, amivel elkezdődik az olvasás. A beolvasott kódok alapján a rendszer kiírja, hogy hány egyszeres, hány többszörös egyezést talált, és amennyiben a tekercs a vizsgálatnak megfelelt, a szoftver háttere zöldre vált. Amennyiben nem talált egyezést, a felület vörösre változik, ezáltal informálva a kezelőt, hogy nem talált egyezést a beolvasott és a cikktörzsben lévő adatok között. A rendszerben lehetőség van arra is, hogy amennyiben a kódminőség kívül esik az olvasható tartományon, a kezelő egy kéziolvasó segítségével vagy akár manuálisan is vihet be adatokat. A rendszer naplózza az olvasási eredményeket, így gyakorlatilag bármikor visszaellenőrizhető, hogy melyik kezelőnél, mikor és melyik gyártótól származó tekercs olvasása milyen eredménnyel zárult. A megoldásunkkal elérhető az emberi hiba teljes kizárása, a hibabiztos gyártás, 100%-os tekercsellenőrzés, 10× gyorsabb bevételezés. A rendszer használatával a beérkező tekercsek ellenőrzése lényegesen egyszerűbb, az áteresztőképesség ugrásszerűen megnő, és a legfontosabb, hogy a gyártásba nem kerül rossz tekercs!

