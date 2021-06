Anyagmozgatásban és formatervezésben is a legjobb

A Jungheinrich ERD 220i elektromos raklapemelője elnyerte a Red Dot díjat

Címkék: anyagmozgatás intralogisztika Jungheinrich lítiumionos technika logisztika raklap Red dot

A Jungheinrich új ERD 220i típusú elektromos emlőkocsija elnyerte a „Legjobb a Legjobbak között” kitüntetést a Red Dot formatervezési díjjal. A gép, ami az új lítiumion akkumulátor-koncepciónak köszönhetően 25 százalékkal rövidebb, mint az előző modell, innovációs erejével és úttörő kialakításával meggyőzte a zsűrit. Véleményük szerint a kompakt kialakítás és a fejlett technológia párosítása a maximális funkcionalitással példaszerű éllovassá teszik a raklapszállítót az emelőkocsik szegmensében.

Kompromisszumok nélkül

Andrea Knie, a Jungheinrich ipari formatervezője így nyilatkozott: „A jó termékdizájnt konkrét ügyféligények szerint tervezzük és erre nyújt megfelelő megoldást. Az ERD 220i egyesíti a legkisebb méreteket, az intuitív kezelést, az érezhető mozgékonyságot és a megbízható biztonságot anélkül, hogy bármelyik háttérbe szorulna. A kezelőnek egy ergonomikusan kialakított, sokoldalúan használható és biztonságos munkahelyet nyújt, míg a raktárban a radikálisan lecsökkentett méreteknek köszönhetően több helyet és nagyobb mozgásszabadságot biztosít.

A Jungheinrich virtuális sajtókonferenciáján mutatta be az ERD 220i típusú elektromos emelőkocsit. A raklapszállító, amely kiválóan alkalmas raktári rakodásra és teherautók ki, illetve berakodására, 1.065 milliméteres géptestével kategóriájának legkompaktabb áruszállítója. Az előző hasonló modellhez képest a lítiumion-technológia alkalmazásának köszönhetően az ERD 220i 300 milliméterrel rövidebb, amely kereken 25% helymegtakarításnak felel meg. A kompakt méretek különösen könnyű és fordulékony menettulajdonságokat biztosítanak az elektromos emelőkocsinak. A gép fordulási körének sugara így mindössze 1.985 mm-re csökkent. Ezzel új szabad területek nyerhetők a már működő raktárakban és precíz manőverezés lehetséges a legszűkebb helyeken is. „Az ERD 220i maximális helykihasználást biztosít. A kisebb fordulási körnek köszönhetően a munkafolyosóban kevesebb a gép helyigénye, a hasznos felület ennek megfelelően megnövekszik. Ily módon az ERD 220i segítségével ugyanakkor felületen nagyobb raktárhelyet biztosítunk ügyfeleinknek” - nyilatkozta Torben Sell, a Jungheinrich felelős termékmenedzsere.

Kompakt az új lítiumion akkumulátor-koncepciónak köszönhetően

Az eddigi nagy akkumulátor helyett, ami a kezelőplatform és a villák között volt beépítve, a Jungheinrich az ERD 220i típusnál egyenként 130 Ah két akkumulátormodult alkalmaz, melyek a gépvázon belül kerültek elhelyezésre. A nagy tömegű akkumulátoredény nélkül a gép teljesítménye jelentősen javult. A Jungheinrich az ERD 220i tömegelosztását a menetparaméterek javára optimalizálta, amely egyértelműen érezhető a dinamikus gyorsuláson és az akár 14 km/h menetsebességen. A megnövekedett helynek köszönhetően az emelőkocsi kétféle tágas kezelőplatformmal rendelhető, és emellett a kompakt méretről és könnyű kezelésről sem kell lemondani. Mindkét platform esetében három oldalról védett a kezelőállás, amely biztonságos kezelést és kényelmes állóhelyzetet garantál.

Biztonságos és kényelmes alkalmazás a rámpán

A teherautók, kamionok ki -és berakodása az egyik legnagyobb, targoncát és dolgozót is nagy igénybevételnek kitevő alkalmazás az intralogisztikában. A Jungheinrich ezért különböző eszközöket fejlesztett ki a nagyobb biztonság, kényelem és ergonómia érdekében, melyek ezzel párhuzamosan nagyobb termelékenységet tesznek lehetővé: Így az emelőkocsi egy érzékelő kapcsoló segítségével felismeri, ha a teherautóban dolgozik. A munkafényszóró automatikusan bekapcsol, bevilágítja a teherautót és lehetővé teszi a raklapok gyors, biztonságos felvételét - ez különösen előnyös a kora hajnali órákban. A targonca ezzel egyidejűleg az ügyfél által meghatározott, egyedileg beállítható tempóra csökkenti sebességét, így óvja a kezelő hátát a küszöbökön történő áthaladáskor a teherautó és a raktár között. Emellett egy intuitív módon állítható, tömegtől függő rugózás is védi a gerincet a rámpákon áthaladáskor. A Floor-Spot LED fényszóró kiegészítőként rendelhető a gyárban, az oldalelembe kerül beépítésre és további biztonságot nyújt. A raktárban ez a fényszóró jobb láthatóságot biztosít a gépnek a szállítási útvonalakon.

Kezelőbarát kormányzás és rakodás

Az ERC típusnál már ismert smartPILOT most már az új ERD 220i-nél elérhető. Segítségével az intuitív kormányzás minden funkciója egy kézzel is elérhető, a kormánykerék automatikusan középállásba áll vissza és állítható a magassága. „Beszállás és indulás - az új ERD 220i és ERE 225i rendkívül egyszerűen kezelhető” - hangsúlyozta Sell a gépek előnyeit. „Az új kezelők gyors betanítása vagy a gyakran váltakozó kezelők nem jelentenek nehézséget, sőt a dolgozók nagyobb teljesítményt érhetnek el a targoncával”. Az új töltéscsatlakozóval a gép közvetlenül csatlakoztatható külső gyorstöltő készülékhez. Az opcionális beépített töltőkészülék különösen nagy rugalmasságot biztosít, hiszen bármely csatlakozóaljzatnál tölthető.

Új háromtagú emelőoszlop

Az új emelőoszlop kiviteleknek köszönhetően az ERD 220i még több típusú feladatra alkalmazható és a be - és kirakodás mellett állványok kiszolgálására is alkalmas. Az új háromtagú emelőoszlop 3.760 mm emelési magasságával messze a legnagyobb magasságot éri el ebben a szegmensben. Az emelőoszlop szerkezete mindemellett kompakt méretű, így a targonca alkalmazása teherautóban sem okoz problémát. Az ERD 220i megemelt kerékkarral két rakodólap egyidejű kezelésére is alkalmas, két raklapot képes egymás felett szállítani, ami különösen a teherautók be- és kirakodásánál jelentős hatékonyságnövelést eredményez.

Bővül a lítiumion-technológiával működő termékcsalád

A nyár folyamán az ERD 220i raklapszállító mintájára a Jungheinrich egy új elektromos gyalogkíséretű emelőkocsit vezet be a piacra. Az ERE 225i még az ERD 220i típusnál is rövidebb és ideális minden olyan feladatra, ahol nincs szükség állványban rakodásra. Az emelőkocsi kompakt kivitelében a géptest hossza csupán 898 mm, ami az előző modellhez képest 270 mm-rel rövidebb. Mivel itt nincs emelőoszlop és akkumulátoredény, a kezelő az ERE 225i típusú emelőkocsin jelentősen közelebb áll villákhoz, így jobb a rálátása a rakományra és a villákra. Így a munkafolyamatok során a teljes áttekintés jelentősen javult, ami intuitív kezelést tesz lehetővé.

