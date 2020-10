A termék útja egy okos gyárban

Intelligens megoldások AMR-ekkel

Mire egy legyártott termék készen áll a vevőknek történő szállításra lehetséges, hogy már több kilómétert is megtett csak a saját gyártási- és raktárkörnyezetében. A nyersanyagok és alkatrészek a fogadóállomástól a szállításig hosszú folyamaton és számos lépésen mennek keresztül. Ez az anyagmozgatás még a jórészt automatizált gyártási környezetekben is nagymértékben az emberi munkaerőre támaszkodik, a villástargoncák vezetőitől a kocsikat toló, vagy húzó alkalmazottakig. Most olyan lépéseket mutatunk be egy okos gyárban, ahol az autonóm mobil robotok (AMR-ek) hasznosak lehetnek.

Bejövő logisztika (1)

A bejövő logisztika munkafolyamatai a fogadóállomás köré központosulnak. A nyersanyagokat, munkaeszközöket, kellékeket, berendezéseket és a visszaküldött termékeket biztonságosan és hatékonyan kell kirakodni, rendszerezni, ellenőrizni, és elszállítani oda, ahol szükség van rájuk. A legtöbb környezetben villástargoncákat használnak a szállítókonténerek kiürítésére, majd az anyagok üzemen belül való mozgatására. Azonban mindez jelentős baleseti kockázattal és az áruk, valamint a felszerelések sérülésének veszélyével jár. Miután a villástargoncák a szállítókonténer tartalmát a fogadó-, vagy bejövő ellenőrzőállomás polcaira szállítják, visszatérnek a helyükre. Az integrált raklapemelőkkel ellátott AMR-ek autonóm módon képesek nagy és különféle súlyú áruval, akár 1000 kg-ig megpakolt raklapokat bármilyen belső helyszínre szállítani. Az AMR-ek biztonságos alternatívái a villástargoncáknak és kézi erővel húzott kocsiknak, amikor nagyobb távolságokról van szó.

Nyersanyag tároló (2)

A nyersanyag-tárolás munkafolyamatai olyan AMR-ekkel kezdődik, amelyek önálló módon szállítanak anyagot a gyárterületre vagy a raktárba. Ott a robotok átadhatják az árut az emelő-berendezések számára hosszú távú raktározás céljából, de a raklapokat polcokra is helyezhetik, ahol azokat ki lehet bontani és tartalmukat tárolókba lehet helyezni. A raktáron belül a kisebb és nagymértékben testre szabható AMR-eket kocsik és ládák széles körének szállításával lehet megbízni, a raktártól a gyárterületig. A gyári munkásoknak így már nem kell sorban állniuk a raktárok ablakainál, hogy felvegyék a gyártósorra szánt nyersanyagot. Továbbá a készlet-ellenőrző alkalmazottak a saját részlegükön maradhatnak, hogy készenlétben tartsák az anyagokat a gyártáshoz, ahelyett, hogy az üzemen belüli kiszállítással foglalkoznának.

Gyártó (Termelési)- és szerelősorok (3)

A gyártó- és szerelősorokat kiszolgáló, anyagmozgató munkafolyamatok általában sok alkalmazottat tömörítő, dinamikus környezetekben zajlanak, így ezek során a hagyományos villástargoncák használata nem ajánlott. Az AMR-ek biztonságosan és hatékonyan tudnak áthaladni még a legforgalmasabb gyártási környezeteken is, és mivel nincs szükségük semmiféle infrastruktúrára, könnyedén lehet őket alkalmazni új gyártási területeken vagy gyártósorokon. Egy alternatív megoldásként a robotokat arra is be lehet programozni, hogy menetrendszerű „buszjáratokként” járjanak, mely során előre kijelölt helyeken állnak meg, hogy nyersanyagokat, részegységeket, vagy késztermékeket szállítsanak le. A robotok egyéb berendezésektől, például szállítószalagoktól is parancsot tudnak fogadni, illetve ügyeleti rendszerbe is telepíthetők, ekkor az üzemeltető kolléga szükség szerint kérheti a szállítást vagy átvételt. A raklapemelőkkel felszerelt nagyobb AMR-ek egész nap képesek raklapokat szállítani a dokkoló állomásokig, ahol aztán robotkarok lepakolnak a raklapról és az árut további automatizált rendszereknek adják tovább. A kisebb folyamatok esetén az anyagokat manuálisan vagy automata módon lehet be- és kirakodni kompakt AMR-ek segítségével, amelyek kocsik húzására alkalmas kampókkal rendelkeznek, vagy polcos, illetve szállítószalagos fedélzeti modullal vannak ellátva.

Késztermékek (4), Hulladék (5), és Kimenő logisztika (6)

Amikor a termék elkészül, AMR-ekkel támogatott munkafolyamatok juttatják el azt a végső összeszereléstől a késztermék raktárig és a szállításig. Az AMR-ek olyan nagyméretű vagy nehéz készárut is szállíthatnak, amelyek mozgatására a szállítószalagok nem képesek, és emelésük sérülést okozhatna az alkalmazottak számára. A fogadóállomáson zajló folyamatokhoz hasonlóan az AMR-ek itt is segítenek korlátozni a villástargoncák használatát azokra a feladatokra, ahol azok a legbiztonságosabbak és leghatékonyabbak, mint amilyen például a kamionokba, vagy szállítókonténerekbe való rakodás. Ugyanakkor az AMR-eket költséghatékony feladatokra is lehet használni, mint például az üres raklapok, a csomagolóanyagok, a gyártási melléktermékek és egyéb hulladékok a gyárterületről a megfelelő területre való elszállításra.

Intelligens megoldásokkal fejlődik a belső logisztika

Az AMR-ek egyik nagy előnye, hogy sokféle feladattal és alkalmazással meg lehet őket bízni azáltal, hogy különböző fedélzeti modulokkal látjuk el őket. Egy gyár területén több AMR is összehangolt módon képes együtt dolgozni.

Az autonóm mobil robotok vezető gyártóvállalata, a Mobile Industrial Robots (MiR) intelligens megoldásokat szolgálat az ilyen folyamatokhoz, amelyek nem csak az akár egy tonnás teherbírású robotok választékát, hanem a MiR Fleet szoftvert és a MiRGo ökoszisztémát nyújtják.

A MiR Fleet szoftver akár 100 MiR robotot is érintő centralizált beállításokat és kezelést kínál, mely lehetővé teszi, hogy az összes munkafolyamat zökkenőmentesen menjen végbe. A szoftver összetett tervező algoritmusa meghatározza a leghatékonyabb közlekedési útvonalakat, és aszerint priorizálja a robotokat, hogy melyikük a legalkalmasabb az adott feladat elvégzésére a teherbírás, a fedélzeti modul, a töltöttségi szint, a gyárterületen való elhelyezkedés, és még sok más szempont alapján.

A MiR autonóm mobil robotjai nyílt interfésszel rendelkező robotok, és ennek megfelelően készen állnak különböző alkalmazások integrálására. A MiRGo platformon a felhasználók a kiegészítő eszközök különböző kategóriáit böngészhetik végig, például polcokat vagy emelőket, illetve olyan specifikus termékeket és teljes megoldásokat találhatnak, melyeket harmadik felek hoztak létre az AMR-ek testreszabására, annak érdekében, hogy megfeleljenek a vásárlók vagy az alkalmazások egyedi igényeinek.

www.mobile-industrial-robots.com