A pandémia után a logisztikai ipar gyorsítja a robotokkal végzett automatizálást

Tízből kilenc logisztikai és fuvarcég jelezte, hogy a világjárvány negatívan befolyásolta működését.

Az ABB „The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation” címen közzétette a logisztikai ipar jövőjével foglalkozó tanulmányát. Ebben részletesen kifejti, hogyan fokozza a pandémia a logisztikai ipar robotikai és automatizálási beruházásait, miközben még inkább ráerősít a hosszú távon érvényesülő ágazati tendenciákra, így a munkaerőhiányra, a sokcsatornás termékforgalmazás növekedésére és az e-kereskedelem fellendülésére. A tanulmány a COVID-19 utáni korszak logisztikai ágazatát és az azt erősen befolyásoló tendenciákat vizsgálja, továbbá útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a vállalatok alkalmazkodóképességük fokozása érdekében miként növelhetik robotizálással és automatizálással működésük rugalmasságát.

A jelentés azután készült el, hogy az ABB globális felmérést végzett logisztikai és fuvarcégek körében, melyben a válaszadók 91,5%-a nyilatkozott úgy, hogy működésére hatott a COVID-19. Amikor a járvány 2020 elején megkezdődött, a vállalatok hirtelen azzal szembesültek, hogy az online rendelések és a házhoz szállítás ugrásszerű növekedése óriási keresletet támaszt a legkülönfélébb áruk iránt. Ugyanakkor valahogy pótolniuk kellett az önkéntes karantén, a kormányok által elrendelt szociális távolságtartás és hasonló tényezők miatt kieső munkaerőt. Következésképpen a vállalkozásoknak át kellett alakítaniuk munkafolyamataikat, miközben egyre inkább a robotika és az automatizálás felé fordultak.

„A jelentés kiemeli, milyen mélyreható változások játszódnak le a logisztikai iparban, melyek mind a robotokon alapuló automatizálás felgyorsításának irányában hatnak. Logisztikában érdekelt ügyfeleink mindinkább ráébrednek arra, hogy a robottechnikai és automatizálási megoldások alkalmazása valós értéktöbblettel ruházza fel vállalkozásukat, és lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan eleget tegyenek a fogyasztók és a piac változó igényeinek, miközben a munkavállalók egészségének megőrzésében is szerepet játszik azzal, hogy a kockázatosabb munkák automatizálás révén védelmet kínál a megfertőződés kockázatával szemben” – mondja Marc Segura, az ABB Csoport Consumer Segments & Service Robotics rangidős alelnöke. „Modulrendszerű megoldásaink problémamentesen fogadják magukba technológiáinkat a még jobb teljesítmény érdekében, és könnyedén megvalósíthatók a cégcsoport bármelyik telephelyén, legyen az a világ bármely pontján”.

Már a COVID-19 járvány kitörése előtt megfigyelhető volt, hogy a kiskereskedelem és a logisztikai ágazat mind jobban távolodik a vásárlás hagyományos bolti formájától, az emberek többsége szívesebben vásárol az interneten keresztül. Az Európai Unióban 2019 áprilisa és 2020 áprilisa között 30%-kal nőtt az internetes értékesítés nagyságrendje, de hasonló mértékű növekedés volt tapasztalható az USA-ban, az Egyesült Királyságban és Kínában is, ami egyre nagyobb igényt támasztott a raktári automatizálás, ezen belül a robotika iránt[1]. A raktárak automatizálását szolgáló beruházások esetében a várakozások szerint 2023-ig 12,6%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) számolhatunk, miközben a komissiózó robotok iránti kereslet ezen belül is kiugróan magas, 98,7%-os CAGR növekedési ütemet mutat[2]. Ezenkívül a globális kereskedelempolitikában bekövetkezett változások, a személyre szabott termékek iránti fogyasztói kereslet változó jellege és a következő, vagy akár aznapi kiszállítás iránti elvárás korábbi hozzáállásuk átgondolására késztették a piac előrelátó szereplőit.

Az ABB új jelentése bemutatja, hogyan lehet a robottechnika és az automatizálás a vállalkozások segítségére munkavállalóik támogatásában, a termelékenység növelésében, a többcsatornás termékforgalmazás gyakorlati megvalósításában és az e-kereskedelem növekedésében rejlő lehetőségek kiaknázásában. Az ABB modulrendszerű megoldásai problémamentesen integrálják a megfelelő technológiákat, és egyes kulcsfontosságú területeken – köztük a komissiózásban, a palettázásban, a raklapok ürítésében és ismételt feltöltésében, a robotizált tárolási és előhívási rendszerek terén, valamint a szingulációban és a termékek osztályozásában – már most is javítják a munkateljesítményt. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a logisztikai szektor vállalatai tovább fokozzák működésük hatékonyságát, rugalmasságát és eredményességét. Ezenkívül a tanulmány öt lépésben foglalja össze mindazt, ami ahhoz kell, hogy egy vállalkozás sikeresen hajtsa végre robotikai és automatizálási fejlesztéseit, továbbá esettanulmányokat mutat be olyan vállalkozásokról, amelyek az automatizálást működésük szerves részévé tették.

A jelentés letöltéséhez kattintson ide