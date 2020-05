„A Legjobb Logisztikai Márka” – immáron negyedik alkalommal

Címkék: anyagmozgatás díj intralogisztika Jungheinrich logisztika raktár raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika

A Jungheinrich sorozatban a negyedik alkalommal nyerte el a "Legjobb Logisztikai Márka 2020" neves ipari díjat a "Raktártechnológia és komissiózás " kategóriában. A Jungheinrich a "logisztikai információs rendszerek” kategóriában is kiváló eredményt ért el, bezsebelte a látványos második helyezést.

Christian Erlach, a Jungheinrich értékesítésért és marketingért felelős igazgatósági tagja így nyilatkozott: "Nagy elismerés számunkra, hogy négy egymást követő alkalommal nekünk ítélik meg a „Legjobb Logisztikai Márka” díját. Az a tény, hogy a logisztikai informatika területén is sikerült elnyernünk a 2. helyezést arról tanúskodik, hogy a Jungheinrich az intralogisztika területén nyújtott szolgáltatások esetében is megerősítette pozícióját. Azt szállítjuk, amit megígérünk vagy annál talán még egy kicsit többet. Így segítjük az ellátási lánc biztosítását az egész világon. Különösen az ilyen kritikus időkben, mint most. Ez áll a „Jungheinrich a Legjobb Logisztikai Márka” díj mögött.

A Jungheinrich sorozatban a negyedik alkalommal nyerte el a "Legjobb Logisztikai Márka 2020" díjat

Az idén több mint 250 vállalat indult a „Legjobb Logisztikai Márka” címért. A Logistik Heute szaklap olvasói és a Német Logisztikai Szövetség tagjai 12 kategóriában szavazhattak a legjobb márkára.

A hamburgi székhelyű nagyvállalat minden évben számos innovációt mutat be a piacon. A hagyományos targoncák és raktártechnológiai gépek mellett jelentős fejlesztéseket végeznek az automatizálás és digitalizálás terén. A jelenlegi krízishelyzetben az automatizálási és digitális lehetőségek megoldást jelenthetnek számos problémára.

Christian Erlach, a Jungheinrich értékesítésért és marketingért felelős igazgatósági tagja

A logisztikai és raktározási szektorban most még fontosabb szerepet kap az, hogy hogyan lehet jobban digitalizálni a feladatokat. Azon ügyfeleink, akiknél már jelenleg is automata, digitális megoldások működnek, könnyebben meg tudják oldani az esetleges munkaerő kiesést vagy például az előírt távolságtartást. – nyilatkozta Horváth Zoltán, a Jungheinrich Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

„A fejlesztések továbbra is az energiahatékonyság és a biztonság, valamint automatizálás területén a legjelentősebbek. Lítiumion energiával működő targoncáink folyamatos üzemeltetést biztosítanak, rendkívül energiahatékonyak és forradalmi változásokat hoznak a raktárakba és a logisztikai folyamatok terén. A tavaly bemutatott tolóoszlopos targonca mellett egy gyalogkíséretű targoncát is bemutattunk, mely az integrált Li-ion akkumulátornak köszönhetően nemcsak helytakarékos, hanem akkumulátorcsere nélkül, köztes- vagy gyorstöltéssel gyakorlatilag folyamatosan használható. Különböző asszisztensrendszereink alkalmazásával pedig kiküszöbölhetők a hibák, így nagyobb teljesítmény érhető el.”

www.jungheirich.hu