A Jungheinrich automatizálja a ZF raktárát

Optimalizált logisztika a 8HP váltó gyártásához

Címkék: anyagmozgatás autóipar autóipari beszállító Jungheinrich raktári automatizálás targonca ZF ZF Lenksysteme Hungária Kft.

A Jungheinrich optimalizálta a nemzetközi technológiai csoport és autóipari beszállító ZF schweinfurti telephelyének magasraktárát: A telephelyen a jövőben a teljes anyagáramlás automatizált lesz a raktártól a termelés ellátásáig. Ehhez a Jungheinrich, a hamburgi intralogisztikai szakértő, átfogó megoldást kínált egy kézből, amely mostanra készült el.

A kiindulási helyzet a ZF schweinfurti magasraktárában így nézett ki: 985 tárolóhely rácsos tárolók (gitterboxok), nagyméretű műanyag rakománytartók és Euro-raklapok számára, mindez elosztva öt, egyenként 17,7 méter hosszú és 6,25 méteres lerakási magassággal rendelkező folyosón. Eddig a gyártáshoz szükséges alkatrészek egy zsilipen keresztül jutottak be a raktárba, ott pedig manuális úton tárolták be őket. A folyamat teljes automatizálása érdekében – aminek részét képezte az állványrendszer, a szűkfolyosós raktár és a zsilipből a raktárba történő szállítás is - a Jungheinrich a terület-hozzáférési ellenőrzéssel felszerelt állványrendszert és a szállítópályát is biztosította.

A jövőben a raklapok és rácsos tárolók a szállítópályán három vizsgálaton mennek keresztül: ellenőrzik a deszkalapok közti helyet, a tömeget és a kontúrokat. Miután a raklapokon és rácsos tárolókon lévő vonalkódokat automatikusan leolvasták, két oldalról kerülnek be a magasraktárba, mégpedig görgős szállítószalagokon. A raktárban egy EKX 516ka típusú targonca veszi át az irányítást, mely a Jungheinrich EKX típusú szűkfolyosós targoncájának önvezető és automatizált változata. Ez a rakományegységeket éjjel-nappal képes a megfelelő helyre szállítani a ZF raktárában. A folyosókban lévő állványtartók mentén elhelyezett sínek látják el árammal az EKX 516ka típusú targoncát, amely beépített töltővel rendelkezik. „Az induktív vezetésnek és a rövidebb kialakításnak köszönhetően az EKX 516ka különösen alkalmas arra, hogy precízen navigáljon a szűk folyosókon” - mondja Susanne Zitzmann, a Jungheinrich projektvezetője.

A be- és kitárolásról szóló értesítés közvetlenül és kézi beolvasás nélkül érkezik a targoncáról a raktárkezelő rendszerbe, ezzel a hatékonyság tovább növelhető. A Jungheinrich a schweinfurti ZF vállalatnak is biztosítja integrált anyagáramlási számítógéppel felszerelt raktárirányítási rendszerét (WCS).

„Pontosan ez a teljes körű csomag jelentette az egyik legmeggyőzőbb érvet ahhoz, hogy a Jungheinrich mellett döntsünk" - magyarázza Dominik Hüllmantel, a ZF projektmenedzsere és Andre Hofmann, a ZF Intralogisztika csoportvezetője, hogy miért a hamburgi székhelyű vállalatnak adták a megrendelést. „Tekintettel folyamataink összetettségére és a rendelkezésre álló korlátozott helyre, az EKX 516ka típusú targoncával működtetett állványrendszer hatékony megoldást jelent számunkra.”

www.jungheinrich.hu/agv