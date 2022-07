24 órával gyorsabban

Nagy teherbírású karos állványok a Reifenhäuser Reiloy vállalat számára

A Reifenhäuser Reiloy, a sajtolási és fröccsöntési eljárásokhoz használt, nagy kopásállóságú tengelyek és szállítócsigák specialistája a nyersanyagok és készáruk korábbi külső tárolását egy új raktárral integrálta a gyárba.

A Reifenhäuser Reiloy, a sajtolási és fröccsöntési eljárásokhoz használt, nagy kopásállóságú tengelyek és szállítócsigák specialistája egy gyártó- és szállítócsarnok megépítésével a nyersanyagok és készáruk korábbi külső tárolását ezentúl a gyáron belül valósítja meg. Az akár 8 tonna súlyú és 10 m hosszú munkadarabok tárolására az OHRA a vállalat számára öt nagy teherbírású karos állványt telepített. Így a Reifenhäuser Reiloy a be- és kitárolási folyamatok során jelentősen csökkenteni tudta az átfutási időket, valamint megspórolja a külső raktározással járó költségeket is.

A raktárköltségek csökkentése, gyorsabb hozzáférés

A szükséges nyersanyagok és készáruk eddigi tárolása magas költségekkel járt, mivel az egy külső logisztikai szolgáltatónál történt. Mindenekelőtt azonban ez a megoldás nem biztosított közvetlen hozzáférést az árucikkekhez. Csaknem 24 óra is eltelt, mire a szükséges áruk a külső raktárból rendelkezésre álltak a gyárban. Ezért a vállalat úgy döntött, hogy egy saját raktár létesítésével újra közvetlen hozzáférést hoz létre az árukhoz.

Nagy terhekre tervezve

A Reifenhäuser Reiloy ehhez egy 1200 négyzetméteres raktárat létesített, amelyet az OHRA állványaival szerelt fel: a vállalat a nagy teherbírású raktártechnika európai piacvezetője. A robusztus, melegen hengerelt acélprofilból készült karos és raklapos állványok a nagy teherbírást keskeny, helytakarékos kialakítással kombinálják. A Reifenhäuser Reiloy raktárcsarnokában az OHRA öt darab, 20-30 m hosszú állványt telepített, állványonként hét tárolási szinttel. A több mint 5,5 m magas állványok összteherbírása 15 600 kg, valamennyi 800 mm hosszú kar 1300 kg terhet bír. A karos állványok rugalmasan beakaszthatók és bármikor szerszámok nélkül, fokozatosan állíthatók, így a tárolt áruk különböző magasságához igazíthatók. Annak érdekében, hogy a tároláskor és szállításkor ne sérüljenek a tengelyek és a csigák, a Reifenhäuser Reiloy raklapokat használ. Ezért az OHRA a tárolási szinteket rácsos padlózattal alakította ki. Minden padlózat 1600 kg súllyal terhelhető négyzetméterenként. Így akár a legnehezebb munkadarabok is rugalmasan elhelyezhetők az állványokon. Az állványok kezelése egy helytakarékos oldalvillás targoncával történik, az állvány lábaihoz rögzített vezetősínek „vezetik” a targoncát végig a folyosókon.

Jelentősen rövidebb átfutási idők

A Reifenhäuser Reiloy ezzel a raktárrendszerrel teljes egészében megtakarítja a külső raktározás költségeit. A be- és kitárolási folyamatok így 24 órával korábban megtörténnek, a gyártás és a szállítás számára pedig rövid időn belül biztosított a hozzáférés a tárolt árukhoz. Elkerülhetők továbbá az eddig előforduló, időjárás okozta károk is. „A korábbi megbízásokhoz képest az OHRA teljes csomagja teljesen meggyőzött minket” – összegezte Thomas Huhn, a Reifenhäuser Reiloy üzemeltetési vezetője. „Referenciaként ez a projekt nagy hírnévnek örvend a Reifenhäuser-csoporton belül és az OHRA számára további megrendelésekkel is járt.

