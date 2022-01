Vízálló csatlakozók és házak (IPx8, IPx9)

Ellenőrizze, milyen védelemre van szüksége!

Minden elektronikus eszköznek szüksége van valamilyen védelemre. Az ilyen védelem szintje az adott berendezés alkalmazásától és a használat helyétől függ. Az otthoni elektronikát például nem kell annyira védeni a portól és a víztől, mint a kültéri térfigyelő kamerákat.

Számos készülékhez vagy elektronikus alkatrészhez tartozik egy IP-besorolásként ismert szimbólum. Ez a besorolás gyors és egyszerű módot biztosít az eszköz működési feltételeinek meghatározására.

Mi az IP besorolás?

Az IP (Ingress Protection) besorolás az egyes berendezések védettségi fokát mutatja a szilárd anyagok, a víz és a nedvesség káros hatásaival szemben. A tipikus IP-besorolások IPxx formátumúak, ahol xx a megfelelő védelmi fokozathoz rendelt számjegyek. Az első x a por (szilárd részecske) elleni védelemre vonatkozik, és értéke 0 és 6 között lehet, ahol a 0 azt jelenti, hogy nincs védelem, a 6 pedig a teljes védelem. A második számjegy a víz elleni védelemre vonatkozik, és 0-tól 9-ig terjed, ahol a 0 - nincs védelem, a 9 pedig azt jelenti, hogy a berendezés védve van a magas nyomású (80-100 bar), magas hőmérsékletű (+ 80°C) permet ellen.

Vízálló csatlakozók és házak, melyek minden iparágban nélkülözhetetlenek

A vállalatok berendezéseinek kiválasztásakor ügyeljen azok IP-besorolására. Ezzel elkerülhetjük a jövőbeli meghibásodásokat és az ezzel járó termelési leállásokat, valamint a por vagy víz által károsodott berendezések cseréjével kapcsolatos költségeket. Érdemes megjegyezni, hogy a különleges víz- és nedvességállósággal bíró csatlakozók és házak (IPx8 és IPx9) nyilvánvalóan jól védettek a por és a szilárd tárgyak behatolása ellen is. Amint azt a következő példák mutatják, a különböző iparágakban eltérő követelmények vonatkozhatnak a felhasznált alkatrészekre, de közös bennük a zárt burkolatok és csatlakozók szükségessége.

A burkolatok és csatlakozók megfelelő tömítettsége nagyon fontos a szabadban, nedvességnek, elárasztásnak vagy hosszabb ideig víznek kitett helyeken telepített berendezések gyártásánál. Ezért minden berendezést vagy felszerelést megfelelően kell védeni az ilyen hatások ellen, különben nagyon könnyen megsérülhetnek.

A fafeldolgozó ipar egyik jellemzője a fafeldolgozásból származó por. Az ilyen vállalkozásokban használt berendezéseknek porállónak kell lenniük. Ellenkező esetben a berendezés nem kívánt szilárd anyagoknak lesz kitéve, ami szélsőséges esetekben rövidzárlathoz és maradandó károsodáshoz vezethet.

A vegyiparban is sok szilárd és folyékony anyaggal találkozhatunk, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektronikai berendezések működését. Itt is figyelni kell a burkolatok vagy csatlakozók IP-besorolására. Ezen túlmenően ebben az iparágban a berendezések számos anyaggal érintkezhetnek, amelyek különböző módon befolyásolhatják a tartósságot. Ezért nem csak a burkolatok és csatlakozók tömítettségére érdemes ügyelni, hanem a korrózió-, zsír- és magas hőmérséklet elleni védelemre is.

A tárolt kartondobozokból és csomagokból származó por meglehetősen gyakori probléma a raktárakban. Ez a körülmény hosszú távon az elektronikus berendezésekre is káros hatással lehet. Egy ilyen környezetben hagyott számítógépet például gyorsan beboríthat a por, ami ronthatja a ház hőelvezetését és lerövidítheti az alkatrészek élettartamát. Hasonló problémák adódhatnak az automatizálási rendszerekkel, amelyeket megfelelő burkolattal kell védeni.

A csatlakozók és burkolatok tömítettségére nem csak a gyártóüzemekben kell ügyelnünk. Szinte minden irodaház védett és bizonyos mértékig felügyelet alatt áll. A kültéri térfigyelő kameráknak is meg kell felelniük a megfelelő vízszigetelési előírásoknak. Főleg a nyári szezonban lehetnek érzékenyek a porra és esőre, az év többi részében pedig a páratartalomra és az alacsonyabb hőmérsékletre. Ha a kamera és a rendszerelemek nincsenek megfelelően védve, nagyon gyorsan hibák léphetnek fel. A kültéri telepítéseknél érdemes szem előtt tartani a napfény hatását is, amely jelentősen lerövidítheti az UV sugárzás ellen nem védett burkolatok élettartamát. Ez az telepítés során használt anyagtól függ.

