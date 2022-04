Vario-X: és a kapcsolószekrény napjai meg vannak számlálva

A moduláris és rugalmas automatizálási platformmal az összes automatizálási funkció először valósítható meg teljesen decentralizáltan, azaz vezérlőszekrény-architektúra nélkül

A Murrelektronik bővíti üzleti modelljét, és a Vario-X-szel az első olyan automatizálási platformot kínálja, amely vezérlőszekrények nélkül, decentralizált módon juttatja el az érzékelőket és működtető egységeket a terepre. A digitális iker költséget és időt takarít meg a tervezés, telepítés, üzemeltetés és szervizelés során.

Növekvő digitalizáció, rövidebb fejlesztési ciklusok, magasabb vevői igények és növekvő szakképzettmunkaerő-hiány – az automatizálás világa rohamos sebességgel változik. A Murrelektronik mindezekre a követelményekre választ ad, és bemutatja a Vario-X-et, egy moduláris és rendkívül rugalmas automatizálási platformot, amellyel az összes automatizálási funkció először valósítható meg teljesen decentralizáltan, azaz vezérlőszekrény-architektúra nélkül. A Vario-X az érzékelőket és működtető egységeket a közvetlen gépi környezetbe helyezi, és megbízható feszültség-, jel- és adatkezelést biztosít a decentralizált szervohajtások zökkenőmentes integrálásához. A Vario-X lelke a robusztus, víz- és porálló, IP67 védettségű ház, amelyben benne van a tápegység, a vezérlőrendszer, a switchek, a biztonságtechnika és az IO-modulok. Egyszerűen egymás mellé bepattinthatók egy hasonlóan robusztus, integrált gépszerkezeti profilokkal kialakított hátlapba. Ez azt jelenti, hogy az egész állomás minden további védelem nélkül könnyen rögzíthető az összes elterjedt profilrendszerbe, és szélsőséges esetben még annak is ellenáll, ha belerúgnak vagy rálépnek. A többmagos CPU-val felszerelt Vario-X-Controller minden követelménynek megfelel, és nyílt vezérlési platformként minden magasabb szintű ipari Ethernet-hálózatba integrálható.

100 százalékos vezérlőszekrény nélküli automatizálás – 40 százalékkal gyorsabb telepítés

Az érzékelők és működtető egységek telepítése és bekötése a plug-and-play elv szerint történik, előre konfekcionált M12 és MQ15 csatlakozókkal, hibamentesen és a lehető legrövidebb idő alatt. A drága M23 csatlakozók ideje lejárt. Így kiküszöbölhetők a vezérlőszekrényen végzett időigényes és ezért költséges szerelési munkálatok is, mint például a szigetelés eltávolítása, a vezetékvéghüvelyek felhelyezése és a csatlakoztatás. Ha a teljes gépvezérléshez nem elegendő egy állomás, további állomások helyezhetők el decentralizáltan a gépben, például további áramellátáshoz, és gond nélkül összekapcsolhatók egymással. Az egyes IO-modulok közvetlenül az érzékelőkre/működtetőkre is felszerelhetők hátlap nélkül, hogy a jeleket közvetlenül ott gyűjtsék be. Ez csökkenti a gép tartozékainak méretét, és jelentősen egyszerűsíti a kábelarchitektúrát.

„A Vario-X 100 százalékban decentralizált automatizálást kínál, vezérlőszekrények nélkül – mondja Olaf Prein, a Murrelektronik Global Business Unit Automation vezetője. – Automatizálási platformunk moduláris és átlátható folyamatokat, nagyobb hozzáadott értéket biztosít a vállalat minden területén, és ezáltal nagyobb gazdasági hatékonyságot és versenyképességet a gépek és rendszerek gyártásában. A Vario-X már csak az univerzális telepítési koncepciónak köszönhetően is mintegy 40 százalékkal rövidíti le a gép telepítését.”

Visszavenni a levegőből a gyártásban

A Vario-X előmozdítja a gyártási folyamatok következetes villamosítását, és így a pneumatikával szemben egy lényegesen hatékonyabb alternatívát kínál. Mivel a mindössze tíz-húsz százalékos hatásfok mellett a levegő mint energiaforrás esetében túl sok energia megy veszendőbe a rendszer szivárgása és a nem hatékony működtető egységek miatt. Ha a pneumatikát elektronikára cserélik – például a karosszériagyártás befogóállomásain –, az minden érintett számára előnyökkel jár: a vállalkozó számára, aki csökkentheti a műhelyeiben lévő, nem hatékony, rosszul szabályozható és viszonylag drága pneumatikát, a termeléstervező számára, aki mostantól egyetlen energiaforrásra – nevezetesen a villamos energiára – összpontosíthat, a munkatársak számára, akik végre érezhetően csendesebb munkakörnyezetben dolgozhatnak, és nem utolsósorban a környezet számára.

Digitális iker a tervezéshez, telepítéshez, üzemeltetéshez és szervizeléshez

A Vario-X azonban nem csak hátlapokat, vezérléseket, kábeleket és hasonló alkatrészeket jelent. A Vario-X segítségével automatizált rendszerben az elejétől fogva jelen van egy digitális iker is: a valós rendszer mobilis 1:1 leképezése, amely tartalmazza a későbbi rendszer minden funkcióját és paraméterét – és mindezt már a tervezési szakaszban, mielőtt még megrendelték vagy beszerelték volna az első gépalkatrészt. Ehhez a Murrelektronik egy speciális szoftverben kinematizálja a gépek és rendszerek tervezési fájljait, amelyekben aztán a későbbi mozgások és folyamatok szimulálhatók. A digitális ikerben ugyanaz a vezérlőprogram fut, mint majd később a gépeken. És nem csak az. A digitális üzem közvetlenül a későbbi gyártócsarnokba „helyezhető” a mobiltelefonon vagy táblagépen megjelenő kiterjesztett valóságon (AR) keresztül, így minden mozgássorozat előre virtuálisan megtekinthető működés közben.

„Mindez sokszorosan csökkenti az összeszerelési és üzembe helyezési időt, mivel sok, csak az összeszerelés során felfedezhető probléma eleve nem merül fel” – foglalja össze Prein a digitális iker előnyeit. Ezenkívül a szerelők a digitális ikert „3D-s tervrajzként” is használhatják, például kiterjesztett valóság alkalmazás vagy virtuális valóság szemüveg segítségével. Ez gyakran sokkal gyorsabban működik, mint egy 2D-ben rajzolt terv megértése.

„A Vario-X-szel választ adunk az automatizálási technológia sürgető kérdéseire és kihívásaira, amikor a termelés, a rendszer és a telepítés tervezéséről van szó – fűzi még hozzá Prein. – A Vario-X segít elkerülni a »siló szemléletű« tervezést és szakítani a statikus tervezési folyamatokkal. Az ügyfelek igényeire való következetes összpontosítás, valamint az agilis fejlesztési folyamatok döntő mértékben hozzájárultak a Vario-X megalkotásához.”

