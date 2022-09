Új megoldások az emelkedő áramszámlák ellen

A klímaváltozás miatti szélsőséges időjárás, illetve a gyorsan emelkedő energiaköltségek hatalmas terhet jelentenek a háztartások számára, azonban otthonaink intelligenssé és fenntarthatóvá alakításával sokat tehetünk a problémák enyhítésére. Az, hogy pontos képünk legyen arról, hogy hogyan, mikor és hol használjuk az energiát, fontosabb, mint valaha, hiszen az emelkedő áramdíjak miatt a fogyasztók folyamatosan keresik a megtakarítási lehetőségeket. A Schneider Electric olyan új megoldásokat mutatott be az egyik legrangosabb ipari kiállításon, a Berlinben megrendezett IFA-n, amelyekkel éves szinten akár több mint 200 ezer forinttal is csökkenhet a háztartások fűtési költsége és minden eddiginél takarékosabban tölthetők otthon az elektromos autók is.

A fenntartható otthonoknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, nem csak néhány ember számára - vélik a Schneider Electric, az energiagazdálkodás és automatizálás digitális átalakításának vezető vállalatának szakértői. A társaság megoldásai forradalmasítják az otthonok energiafogyasztásának menedzselését, így segítve az éghajlatváltozás és a meredeken emelkedő energiaköltségek jelentette problémák kezelését. Ehhez kapcsolódó idei újdonságaikat a berlini IFA technológiai vásáron mutatták be.

Minden egyben – ezt nyújtja a Wiser applikáció

A hatékony otthoni energiagazdálkodás alapját képezhetik azok a telefonos applikációk, melyek képesek a ház teljes villamosenergia-fogyasztását nyomon követni és az összes készüléket, köztük a legnagyobb energiafelhasználókat felügyelni. Az, hogy pontos képünk legyen arról, hogy hogyan, mikor és hol használjuk az energiát, fontosabb, mint valaha, hiszen az emelkedő áramdíjak miatt a fogyasztók folyamatosan keresik a megtakarítási lehetőségeket. A Schneider Electric Wiser applikációja segítségével például teljeskörű információhoz juthatunk a villamosenergia-felhasználásról, ezáltal adatokkal alátámasztott döntéseket hozhatunk az egyes készülékek használatával kapcsolatban.

Az alkalmazás valós idejű képet nyújt az aktuális energiafelhasználásról és a fogyasztás előzményeiről is, így az ingatlantulajdonosok nyomon követhetik a napi költségeket, és az applikáció mesterséges intelligenciával támogatott tippeket és tanácsokat is kínál a leghatékonyabb energiafelhasználáshoz.

A Wiser intelligens fűtésirányítási vezérléssel pedig a lakástulajdonosok távolról felügyelhetik és beállíthatják az otthonuk minden helyiségének hőmérsékletét, és automatikusan csökkenthetik a beállított értékeket a nem használt helyiségekben. A Wiser App segítségével a lakástulajdonosok a fűtést az időjárásnak és a ház szigetelésének megfelelően is módosíthatják - mindez akár évi 540 eurós megtakarítást eredményezhet.

Töltés új szinten

Az elektromos járművek töltése rendkívül nagy energiaterhelést jelent tulajdonosaik számára, akár 40 százalékkal is növelheti az otthoni energiafogyasztást. Ugyanakkor már arra is van lehetőség, hogy elkerüljük az egekbe szökő számlákat, és felkészüljünk egy fenntarthatóbb jövőre, mindössze néhány érintéssel egy alkalmazáson.

A Schneider Electric új elektromos autó töltője (EVlink Home Smart) esetében négy üzemmód közül választhatnak a fogyasztók, ezek a "töltés most", "zöld töltés*", "költséghatékony" és "egyéni ütemezés", ráadásul a töltő a Wiser okosotthon rendszerrel is integrálható. A "költséghatékony" üzemmód használatával a Wiser a leghatékonyabb ütemtervet alakítja ki annak érdekében, hogy a legolcsóbb villamosenergia-tarifa alapján töltődjön az e-autó, míg a "zöld töltés" kizárólag megújuló áramforrásokat használ. A Wiser intelligens energiagazdálkodási rendszere automatikusan kiegyensúlyozza a terheléseket, hogy a lakástulajdonosok számára minimális fennakadást és maximális hatékonyságot biztosítson.

Matter-kész megoldások

A Schneider Electric az új okosotthon kommunikációs szabvány, a Matter alkalmazására kész készülékcsaládot vezet be az európai és az észak-amerikai piacokon, ami lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy bármely okos eszközt összekapcsoljanak egy másikkal, függetlenül attól, hogy milyen márkájú vagy honnan vásárolták. Mindez a Matter-ready Wiser Gateway-nek köszönhetően lehetséges. A Matter-ready Wiser Home ökoszisztémán keresztül a lakástulajdonosok mostantól három különböző módon szabályozhatják otthonuk energiafelhasználását: hangvezérlő eszközzel, például az Amazon Alexával, bármilyen típusú kapcsolóval (Matter ready vagy Zigbee tanúsítvánnyal) és a Wiser by Schneider Electric okostelefonos alkalmazással.