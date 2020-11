Tökéletes rendszer az áramfelügyeletre

Az innovatív Mico áramfelügyeleti rendszert már milliónál is több gépben és berendezésben használják

A Mico Pro a Murrelektronik innovatív 24-VDC-áramfelügyeleti rendszere. A moduláris felépítés lehetővé teszi a rendszerek pontos összehangolását a konkrét alkalmazással – ez kedvező költség-teljesítmény arányt biztosít maximális helymegtakarítás mellett. A szabadalmaztatott kioldási eljárással a Murrelektronik gondoskodik a gépek legnagyobb fokú rendelkezésre állásáról. További előny a potenciálelosztás integrált koncepciója. Ez jelentősen csökkenti a kapcsolószekrény kábelezését.

Az áramellátó rendszerek jelentik a gépek és berendezések lelkét, mert ezek biztosítják a működéshez szükséges energiát. A túláramok vagy a rövidzárlatok negatívan befolyásolhatják az áramellátást, és a gépek megállását, termeléskiesést és magas költségeket okozhatnak. Ezt el kell kerülni, hogy az áramellátó rendszerek megbízhatósága maximális legyen. A kiváló minőségű áramellátást biztosító eszközökből és a Mico Pro áramfelügyeleti rendszerből álló Murrelektronik-rendszer jelentősen hozzájárul a gépek és berendezések optimális rendelkezésre állásához.

A 2006-os piaci bevezetés óta az innovatív Mico áramfelügyeleti rendszert már milliónál is többször használták gépekben és berendezésekben. A korábban alkalmazott vezetékvédő kapcsolókkal ellentétben a Mico hosszú vezetékek esetén is, és a 24-VDC-tartományban szokásos kis vezetékátmérő mellett is megbízhatóan kiold. Így garantálja a terhelési áramkör hibamentes biztosítását a 24-VDC-tartományban.

Mico Pro állomás betápláló modullal

A szabadalmaztatott kioldási eljárással egy installáció minden csatornáján külön-külön felügyeli az áramterhelést. Az „amilyen későn csak lehet, amilyen korán szükséges” alapelv alapján a meghibásodott csatornákat célirányosan kapcsolja le. A hibaokokat, mint például az elhasználódott fogyasztó miatti túlterhelés vagy akár rövidzárlat, a diagnosztika funkció segítségével gyorsan és pontosan lokalizálni lehet. Ha a hibát megszüntették, a lekapcsolt csatornát ismét felszabadítják. Természetesen nem kapcsol le a rendszer a „szándékos” és rendszerint rövid ideig tartó túlterheléskor, például a kapacitív fogyasztók indításakor. A Mico intelligens kapcsolószekrény-modullal a Murrelektronik gyors és célirányos hibakeresést tesz lehetővé – vége a hosszú állásidőknek, és biztosítja a megbízható folyamatokat a termelésben.

Tökéletesen az alkalmazásra szabott megoldás

A Murrelektronik annak érdekében fejlesztette ki a sikeres Mico-koncepciót, hogy megfeleljen az automatizálástechnika növekvő, a modularitás és a miniatürizálás irányába mutató követelményeinek. A Mico Proval a Murrelektronik egy moduláris megoldást kínál: a felhasználók az áramellátást biztosító rendszereket a legkisebb részletig összeválogathatják, ahogy arra az alkalmazásukhoz szükségük van. Az állomás pontosan annyi csatornával rendelkezik, mint amennyi a konkrét alkalmazás esetében szükséges. A széles kínálatban megtalálhatók az egy-, két- és négycsatornás változatok, amiket vagy fixen előre beállítottak, vagy rugalmasan beállíthatók az alkalmazáshoz. A későbbi bővítések is problémamentesen megoldhatók. Ha további csatornák biztosítására van szükség, egyszerűen be kell dugni egy további modult.

A számos Mico Pro modulból kiválasztunk komponenseket, és egy tápegységgel összekötjük egy rendszerré

A Mico Pro állomások megbízhatóságának garantálása érdekében a Murrelektronik minden folyamatlépésnél kifejezetten minőségtudatosan dolgozik. Már a fejlesztés során nagy hangsúlyt fektetünk az első osztályú alkatrészek használatára. Például kifejezetten hatékonyak, ezért működés közben nem lép fel termikus stresszhatás. Ennek végeredménye a magas, több mint 2,4 millió órás MTBF érték. A lelkiismeretesen elvégzett vizsgálati módszerek – például több mint 1 000 rövidzárlattal – biztosítják az alkatrészek harmonikus együttműködését nehéz helyzetekben is. Mindez bizonyosságot nyújt a jelentősen hosszabb élettartam és a folyamatos rendelkezésre állás tekintetében.

Jelentős helymegtakarítás a kapcsolószekrényben

A Mico Pro állomás pontosan annyi keskeny modulból áll, amennyire az alkalmazáshoz szükség van, így nem foglal feleslegesen helyet a kapcsolószekrényben. Kiegészítő opcióként speciálisan a rendszerhez fejlesztett tápegységek is integrálhatók a Mico Proba – ezek helyettesítik a betáp modult, és egy az egyben átveszik a feladatait (gyűjtő hibaüzenetek, 90 százalékos korai riasztás, vezérlőjel a távkarbantartáshoz). Az energiahatékony hálózati modulok párhuzamos üzemmódban akár 20 A-t is biztosítanak, és átkötésekkel rövid idő alatt intuitívan csatlakoztathatók.

Ezeken a „szerkezeti” intézkedéseken túl a Mico Pro a helytakarékosságra való tekintettel egy jóval nagyobb lehetőséget is kínál: a rendszerben vannak potenciálelosztó modulok is, amelyekkel több fogyasztó „plusszal és mínusszal” (+24 V és föld) egy felügyeleti csatornához csatlakoztatható. Ennek köszönhetően a kapcsolószekrényből kikerülnek a 0V-elosztók és a hozzájuk szükséges sorkapcsok, és rengeteg hely felszabadul. A fogyasztók kábellel közvetlenül össze vannak kötve minden csatornával, és egyszerűen hozzárendelhetők.

Mindezzel az installációk egy része kikerül a kapcsolószekrényből és kevesebbet kell kábelezni. Az eredmény: az összköltség csökken.

Az innovatív átkötő rendszer könnyen kezelhető

A jövő alkalmazásaihoz bebiztosítva

Akinek kettő vagy több kapcsolószekrénye van egy gépben vagy berendezésben, a Mico Pro használatával annak sem muszáj két tápegységet beépítenie sok alkalmazásban. Az innovatív erősáramú (> 10 A) modulokkal az áramellátást teljesen szelektíven át lehet tenni a főelosztó-szekrényből egy alelosztó-szekrénybe. Ez a szelektivitás garantálja, hogy csak azt a csatornát kapcsolja le a rendszer, amelyik zárlatos vagy túlterhelt.

Az automatizálási koncepciókban egyre intenzívebb áramfelvételű fogyasztókat alkalmaznak. A Mico Pro ezeket is megbízhatóan biztosítja. IP67-terepen beépített interfészként jó választás az M12-Power (I-kódolt), mivel 16 A-ig terjedő igénybevételre van méretezve, és a PI (PROFIBUS & PROFINET International ernyőszervezet) standardként definiálta.

Az áramfelügyeleti rendszer összeállítását egy konfigurátor segíti

Annak érdekében, hogy a villamosmérnökök könnyen összeállíthassák a moduláris rendszert, a Murrelektronik a micopro.murrelektronik.com weboldalon egy kényelmes online konfigurátort kínál. A betáp modulból és a szükséges flex és fix modulokból néhány egérkattintással pontosan összeállítható a kívánt rendszer. Nemcsak vizuális 3D-s benyomást kaphat a Mico Pro egységről, hanem sok fontos információt is: Kiszámolja a helyigényt, megadja az áramellátás kiválasztásához szükséges áram összegét – és egy logikai ellenőrzéssel már az összeállítás korai szakaszában kizárhatók a tervezési hibák.

Egy tökéletesen összehangolt rendszerbe ágyazva

A Mico Pro a jövőbe mutató áramellátó rendszer lényeges eleme. A Murrelektronik egy a legkisebb részletig egymással összehangolt termékkínálatot nyújt. Ennek részei a hálózati szűrők, áramellátó rendszerek, puffermodulok és a Mico Pro egységek, amelyek hatékony terhelési áramkör-felügyeleti elemként elegánsan teljessé teszik a rendszert.

