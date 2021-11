Többmagos, ipari vezérlőkábelek.

MachFlex – rugalmas és tartós Belden kábelek

A Belden, a világ egyik vezető, professzionális kábelgyártója, ezúttal MachFlex termékcsaládját mutatja be. Nagy igénybevételnek kitehető, rugalmas kábelek, amelyek ideálisak zord környezetben való használatra. Ami valóban kiemelik őket ebben a termékkategóriában, az elsősorban kis méretük, ami lehetővé teszi számukra, hogy értékes helyet takarítsanak meg. A mechanikai ellenállás és a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállás, valamint a kis keresztmetszet és súly olyan megoldást jelent, amely megfelel a modern automatizálási és gépészeti alkalmazások szigorú követelményeinek.

MachFlex 350 és 375

A MachFlex termékcsalád két sorozatból áll, 350 és 375 jelöléssel. Mindkettő árnyékolás nélküli (YY), ónozott rézfonatos (CY) vagy horganyzott acélhuzal fonatból készült (SY) változatban kapható. A rézfonat magas szűrési hatékonyságot biztosít, anélkül, hogy további interferencia elleni védelmet kellene használni. Az acél árnyékolás ott használható, ahol az elektromágneses interferencia intenzitása kevésbé jelent problémát, míg a kábel mechanikai tulajdonságai inkább kritikusak.

A 350-es sorozat többmagos táp- és vezérlőkábelek számkódolással, míg a 375-ös sorozat színkódolt kábeleket takar. Mindkét sorozat esetében a magok száma 3 és 15, a vezeték keresztmetszete pedig 0,75 és 4mm2 között van; a kábelköpenyek színkóddal vannak ellátva. A MachFlex kábelek kevés helyet foglalnak el a kábeltálcákon. Árnyékolatlan változatban a kábel legkisebb külső átmérője mindössze 5,6mm, míg az árnyékolt változatnál csak 7,7mm.

Belden MachFlex kábelek - minden körülmények között

A Belden MachFlex kábelei olajoknak, hűtőfolyadékoknak és vegyszereknek jól ellenállnak, nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók -40°C és +80°C közötti hőmérsékleten. Ha ritkán használja a kábeleket, a hőmérséklet-tartomány kissé szűkebb lehet. A tűzbiztonságot megfelelő tanúsítványok igazolják. A kábelköpeny polivinil-kloridból (PVC) készül, amely lángálló és önoltó anyag. A kábelköpeny anyaga védelmet nyújt a káros UV-sugarak ellen, így kültéri telepítéseknél is használhatók.





10GB-B100 többm​agos kábel

A vezetőben, a szigetelésben és a hüvelyben használt rugalmas anyagok megkönnyítik a kábel vezetését még összetett telepítéseknél is. A hajlítással és feszítéssel szembeni nagy ellenállásuknak köszönhetően szakaszos és folyamatos működésre is alkalmasak. A kábel hajlítási sugara csak négy- vagy hatszorosa a külső átmérőnek az árnyékolatlan és árnyékolt opcióknál. Ne feledje azonban, hogy ha a kábelt mozgó alkalmazásokba telepítik, akkor nagyobb hajlítási sugarat kell használni. A vonatkozó értékek megtalálhatók a MachFlex műszaki dokumentációjában.A kábelek szilárdságát a DIN EN 50525-2-51 és a VDE No. 8770 szabványok igazolják, azaz a Német Elektromos, Elektronikus és Információs Technológiai Szövetség (VDE) jóváhagyása. Ezenkívül minden termékre 10 éves gyártói garancia vonatkozik.





12GBSY-K100 többm​agos kábel

A piacon egyedülálló mechanikai jellemzői mellett a MachFlex sorozat elektromos tulajdonságait tekintve is kiváló minőségű. A kábelek U0/U névleges feszültsége 300/500V, ahol U0 a vezető és a föld vagy fémhüvely közötti feszültség, míg U a kábel kétfázisú vezetője közötti feszültségre utal. A 375-ös sorozat egyes termékei 450/750 V feszültségűek. A sok kábel kis helyen további kihívást jelent az elektromágneses interferenciával kapcsolatban, ezért meg kell jegyezni, hogy a MachFlex kínálatában szereplő termékek mindegyike árnyékolt változatban kapható. Ez a megoldás különösen fontos ipari környezetben, ahol sok nagy teljesítményű elektromos eszköz található közel egymáshoz, miközben biztosítani kell azok hibamentes működését, és nem szabad torzítani a mérési jeleket.

MachFlex kábelek - széleskörű felhasználás

A fenti jellemzők különösen előnyösek az ipari, automatizálási és gépipar követelményeinek összefüggésében. Ezek olyan alkalmazások, amelyek mostoha környezetben való működést igényelnek, gyakran kedvezőtlen környezeti tényezők, rezgés és ütések közepette. A mozgó alkatrészek esetleges jelenléte tovább növeli a kábel szilárdságára vonatkozó követelményeket. A miniatürizálási tendencia szintén fontos - a kábeleknek vékonynak, rugalmasnak és könnyen telepíthetőnek kell lenniük. Mindez természetesen anélkül, hogy negatív hatással lenne a funkcionalitásukra és a megbízhatóságukra. Ahol minden előre nem tervezett leállás hatalmas anyagi veszteséget jelent, ott nincs helye a kompromisszumoknak. A tudatos mérnökök tisztában vannak azzal, hogy a megfelelő kábeltípus kiválasztása milyen hatást gyakorol alkalmazásaik helyes, biztonságos és problémamentes működésére.

3GB-B100 többmagos kábel



C3GDCY-K100 többmagos kábel

Ebből a szempontból a piaci igényekre a MachFlex a Belden tökéletes válasza. A gyártó folyamatosan technikai fejlesztéseket hajt végre, hogy lépést tartson a növekvő vevői elvárásokkal. A MachFlex sorozatú kábelek a kedvező elektromos és mechanikai tulajdonságok egyedülálló kombinációjának köszönhetően számos alkalmazáshoz optimálisak a vezérlőgépekben, hőmérséklet-szabályozókban, gyártóberendezésekben, precíziós érzékelőkben, motorvezérlésben, valamint vezérlő- és műszeráramkörökben. Ezekben és sok más alkalmazásban lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy biztonságosan és kényelmesen telepítsék a kábeleket, a célalkalmazásban pedig kis helyet foglalnak el a funkcionalitás veszélyeztetése nélkül.

