Standard HARTING termékek új köntösben

Han-Eco® és Han® 1A ipari csatlakozók

A HARTING az ipari csatlakozási megoldásokat gyártó kulcsszerepben lévő olyan cégek egyike, mely cégek szabványai határozottan beíródnak az Ipar 4.0 reáliái közé. A cég által kínált termékek nagyszerűen megállják helyüket az automatika, robotika, transzport, a gépjárműgyártásban használt megoldások vagy a komplex számítási folyamatokat igénylő, modern gépek clouding-ja és implementálása területein.

A HARTING cég gazdag kínálatába beletartoznak többek között: vezetékek és kábelcsatlakozások, interfész csatlakozók, koaxiális Mini Coax csatlakozók, DIN 41612-es csatlakozók, metrikus csatlakozók, fényvezető alkatrészek, TCA csatlakozók valamint Han® csatlakozók. A Han® sorozat egyike a HARTING standard termékeinek, és ez ma már egy fajta ipari csatlakozó szabványnak minősül. Alábbiakban rövid áttekintést adunk a német gyártó legkorszerűbb megoldásairól.

Han® csatlakozók

Az iparban az adatok, jelek továbbításához és a tápfeszültség ellátáshoz a Han® csatlakozók jelentik az alapot. Ezek a tartós, univerzális és egyre kompaktabb négyszögletes csatlakozók gyakorlatilag már standard megoldások többek között a vezérlők, kisméretű meghajtások, és kapcsolószekrények esetében. A Han® csatlakozók a maguk nemében visszatükrözik azokat a változásokat, melyek akár például a robotikában is zajlanak, ahol az egyre kisebb méretű hajtóművek egyre kisebb méretű interfészeket igényelnek. Ezen trendekre való válaszként tökéletes példát képviselnek a Han® 1A csatlakozósorozat tagjai, melyek műanyagból készülnek és jól illeszkednek a miniatürizálási és egységesítéséi elvárásokhoz – pl. a motorcsatlakozások árnyékolásinál.

Miniatűr csatalakozók a Han® 1A sorozatból, midennemű ipari csatlakoztatás artériáira.

A Han® 1A-val, a HARTING cég követi az ipari szektorban jellemző miniatürizálási trendet. Ezt a sorozatot sokkal kisebb méretek jellemzik, a hozzá legközelebbi, de kompaktként számon tartott Han® 3A csatlakozókhoz képest. A modularitásnak köszönhetően (ami a Han® 1A rendszer alapvető tulajdonsága) a csatlakozók minden olyan területen használhatók, ahol kisméretű hajtóművek, érzékelők vagy berendezések fordulnak elő. A felhasználó rugalmasan tud választani a betétek, érintkezők, csatlakozóházak és rögzítési rendszerek közül, az igényektől függő védettségi szinteket biztosítva.

Az IP20 védelmet már az elején elérjük a két alkatrész egymásba tolós összekapcsolásakor (még a tömítések használata előtt). Az így kapott bázis-kapcsolatot már lehet használni közvetlenül gépek belsejében vagy egyéb területeken, ahol a csatlakozás védelme biztosított. Mindazonáltal, az egyes érintkezőket védő tömítések használatával végzett kismértékű módosítás lehetővé teszi a csatlakozók csuklós karokban történő alkalmazását vagy akár robotokban való használatát is. További kiegészítő komponensekkel a védelmi fokozat maximum IP65-ös szintig is növelhető úgy, hogy a csatlakozókat extrém környezeti körülmények között is használni lehessen. Érdemes megfigyelnünk, hogy ennél a sorozatnál a kapcsolóházak, tömítések, betétek és a tömszelencék magas szinten ellenálló olyan anyagokból készülnek, mint amilyen pl. a poliamid. A biztonságos és stresszes hatásoknak kitett csatlakozásokhoz (helyszíni szerelés) a sorozat csavarmenetes és szorítóklipszes csatlakozásokat kínál.

Han® 1A sorozatú négyszögletes csatlakozók

A Han® 1A csatlakozó sorozat elasztikus és hatékony kapcsolatot biztosít olyan eszközök és modulok között, mint pl. többek között: fűtőberendezések, ventilátorok, vagy vibrációs konvejorok. Ezen csatalakozók tipikus alkalmazási területébe beletartozik az energetikai szektor és az általánosan értelmezett mozgás-vezérlés is: világítási rendszerek, és kijelzők, hangszórók, ajtónyitó rendszerek, stb.

A közlekedéstechnika területén a sorozatot ajtórendszerek, fényszórók, hangszórók, képernyők, kijelzők, figyelmeztető vagy vészjelző lámpák, gombok vagy hangjelző készülékek csatlakoztatására ajánlják. A vasúti ágazat is egy olyan terület, ahol ezek a helytakarékos csatlakozók különösen jól teljesítenek, mivel a vasúti járművek tervezői intenzíven keresik a miniatűr megoldásokat.

A Han® 1A sorozat használatából fakadó előnyöket könnyen összefoglalhatjuk néhány pontban. Az első ezek közül a miniatürizálással kapcsolatos: ezeknek a csatlakozóknak a méretei kb. 30%-kal kisebbek a Han® 3A sorozat méreteitől, mely sorozat már eleve a kicsi méretének köszönhetően vált ismerté. A következő pont az alkalmazhatóság sokfélesége: adatátvitel, jelátvitel, erőátvitel (a csatlakozók 3-12 érintkezőlábat tartalmaznak). Ez a sokoldalóság – és ez már a harmadik pont – a csatlakozóbetét-rendszer, a csatlakozóházak és egyéb tartozékok modularitásának is eredménye. És ebből a harmadik pontból származik a következő előny is, úm.: alkalmazhatóság beltérben és kültéren egyaránt (IP20 - IP65). A “klikkes” bekötés révén pedig korlátozható a szereléshez szükséges időtaratam: a Han® 1A egy gyors és biztosított, csavarokat nem igénylő csatlakozás.

A Han-Eco® egy üvegszálerősítésű (25% adalék) poliamidból készült csatlakozóház sorozat, mely a nehezebb fém anyagú csatlakozóházak egyenértékű megfelelője, de inkább megfelelő alternatívája lehet. Teljes mértékben kompatibilis azokkal, méretei 10A-tól 16A-ig illetve 6B-től 10B, 16B-n keresztül egészen 24B-ig terjednek. A Han-Eco® csatlakozó dugók/aljzatok szálerősített műanyagból készülő háza szilárdságot garantál alacsony tömeg mellett. A környezeti hatásokkal szembeni jó ellenállóképességük miatt egyaránt alkalmasak kültéri és beltéri használatra, ezen kívül UL94 V0 szerinti tűzállósági tulajdonsággal is rendelkeznek. Kaphatók többek között metrikus menetű kábelkivezetésekkel vagy kábel-tömszelencés megoldással is, a szerelésük pedig szerszámok használata nélkül is kivitelezhető. A Han-Eco® sorozat rendelkezik egy különleges előnnyel is: lehetőség van a csatlakozóbetét hátulról (belülről) történő beszerelésre az aljzatházba, amit úgy értek el, hogy opcionálisan kiszerelhető a csatlakozóbetétet rögzítő belső keret.

A Han-Eco® sorozat kínálatának gerincét a Han-Eco® A valamint a Han-Eco® B termékcsoportok képezik Közülük az első, tekintettel a vékony szerkezeti kialakítására, attraktív opciót képez számos olyan felhasználási területen, ahol korlátozott a tér. Az említett, hátulról történő betét-beszerelési opciónak köszönhetően könnyen és közvetlenül rögzíthető a vezérlőszekrény falára. Az opció lényege, hogy a tartókeret az előzetesen beszerelt csatlakozóbetétekkel hátulról kerül elhelyezésre a panelre felszerelt, majd a szekrényhez rögzítendő csatlakozóaljzat házába. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a konvencionális szerelési mód ne lenne alkalmazható – mindkét opció egyformán elérhető.

A Han-Eco® B termékcsoport a standard fém Han® B csatlakozóházak megfelelőit foglalja magában. Ezek a csatlakozók 6B-től 24B-ig terjedő méretekben kaphatók és azokat általánosan, elterjedten használják az iparban. A műanyag kivitelüknek köszönhetően a termékcsoport tagjai ellenállóak a külső hatásokkal szemben (nincs korrózió), miközben a tömítettségük IP65-ös szintig biztosítható. Ennek a termékcsoportnak a csatlakozóházaiba egyaránt behelyezhetők a monoblokkok és a zsanéros Han-Modular® kerettel ellátott moduláris betétek is.

Szerelést elősegítő, komplett, „Rear-Fit” típusú csatlakozó

Az ebből a termékcsoportból származó csatalakozók ugyanúgy nyújtják a hátulról történő szerelés lehetőségét, ami lerövidíti a telepítés időszükségletét. A Han-Eco® B csatlakozóházak alkalmazásának legnagyobb előnye azonban az, hogy teljes mértékben kompatibilisek a Han® B termékcsoport tagjaival, és hogy ezzel teljesen szabad választást hagynak a felhasználók számára abban, hogy műanyag vagy fém csatlakozóházakkal lássák el a gépi berendezést. A döntésüket pedig tetszőleges időpontban módosíthatják.

