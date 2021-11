Standard Buccaneer – speciális felhasználású Bulgin csatlakozók.

Kisméretű, tartós és könnyen telepíthető – tökéletes megoldás ipari felhasználáshoz.

Címkék: csatlakozás-technika csatlakozó ipari kommunikáció kommunikáció TME

A Standard Buccaneer egy új, fokozott környezeti ellenállással rendelkező csatlakozócsalád, a Bulgin gyártásában, amely cég a kihívásokkal teli körülmények között használható termékekre szakosodott csatlakozók gyártásának globális vezetője. Ezek a típusok nagyfokú védelemmel bírnak nedvesség és por ellen, megbízható csatlakozás és egyszerű összeszerelés jellemzi őket. A Standard Buccaneer termékek jó választást jelentenek azoknak az ügyfeleknek, akik megbízható teljesítményátvitelt szeretnének elérni a funkcionalitás veszélyeztetése nélkül.

A Standard Buccaneer tipikus példa egy olyan sorozatra, amely mindenhol használható, ahol a biztonság és a megbízhatóság kiemelt fontosságú. Tanúsítványaik megerősítik, hogy készek megfelelni az olyan ágazatok követelményeinek, mint a tengeri-, ipari- és autóipari szektor. A hajókon, repülőgépeken, építőipari berendezésekben vagy ipari üzemekben használt csatlakozókat víz, por, rezgés, szélsőséges hőmérséklet vagy maró anyagok hatásával szemben folyamatosan tesztelik. Érdemes figyelni ezekre az összetevőkre, és megalapozott döntést hozni, a célalkalmazás működési feltételeihez igazítva. A Buccaneer termékcsaládban használt megoldások és anyagok garantálják a megbízható működést és biztonságot.

Bulgin Buccaneer – tanúsítványokkal bizonyított tartósság

A Bulgin kiemelt figyelmet fordít termékeinek tervezésére és szigorú tesztelésére, hogy megfeleljen a célalkalmazások szigorú minőségi követelményeinek, és megvédje őket a lehetséges veszélyektől. Minden Standard Buccaneer sorozatú csatlakozó IP68 és IP69K vízállóságot biztosít, amit az elvégzett vizsgálatok és a megszerzett tanúsítványok is bizonyítanak. Az IP68 besorolás az IEC előírás szerint azt jelenti, hogy a csatlakozók teljes védelmet nyújtanak a por behatolása ellen, és tartósan víz alá meríthetők. A pozitív tesztek abból álltak, hogy a csatlakozót 2 hétig 10 méteres mélységben, 12 órán át pedig 100 méteren helyezték el. A csatlakozó elárasztása egyik esetben sem történt meg.

A DIN 40050-9 német szabvány által meghatározott IP69K besorolás azt jelenti, hogy a termék védett az erős forró vízsugár hatása ellen. Ez lehetővé teszi ezeknek a csatlakozóknak a használatát olyan berendezésekben, amelyeket egészségügyi okokból alaposan meg kell tisztítani, például az élelmiszeriparban használt gépekben.Számos alkalmazásban fontos szempont a nem gyúlékony és lángot nem terjesztő anyagokból készült alkatrészek használata. A tűzbiztonságot az UL 94, V-0 tűzveszélyességi besorolásnak való megfelelés igazolja. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozó anyaga nem ég lánggal 10 másodpercnél tovább, és nem csöpög a meggyulladt anyag. A sorozat minden elemét úgy tervezték, hogy a -20℃ és +70℃ fokos hőmérséklet-tartományban is képesek legyenek működni. Ezenkívül a sorozat csatlakozói megfelelnek az EN60068-2-52 szabványnak a sós atmoszférával szembeni ellenállás szempontjából, így jól alkalmazhatók a hajózási ipar számára is. Érdemes megemlíteni azt is, hogy rendelkeznek UL, CSA és VDE tanúsítvánnyal.

Standard Buccaneer – kis méret, könnyű telepítés

A miniatürizálás egy olyan tendencia, amely elterjedt az ipari és gépipari szektorban is. A vásárlók elvárják, hogy az alkatrészek kicsik, könnyűek legyenek és sűrű vezetékezéssel készüljenek, de ne veszélyeztessék az összeszerelés, csatlakoztatás és leválasztás egyszerűségét. A Standard Buccaneer család termékei nagyon jól illeszkednek ebbe a trendbe. Ez a termékcsalád kerek csatlakozók és tartozékok széles választékát kínálja, számos lehetőséggel a geometria, a szerelés és a csatlakozási típus tekintetében.

Terméktől függően a panel, kábel, NYÁK, csavar vagy anya típusú szerelési lehetőségek állnak rendelkezésre. Az elektromos érintkezés préseléssel vagy csavaros csatlakozással történik. Mindegyik ház típusa dugót és aljzatot is tartalmaz. Ezenkívül üres dugók is megvásárolhatók a tömítés megőrzése érdekében, amikor a csatlakozókat lecsatlakoztatják. Az egyes modellek közös jellemzője a kis méret és a tartós, mégis rendkívül könnyű poliamid anyag, amelyet üvegszállal erősítettek. A csatlakozó átmérője nem haladja meg a 38mm-t, míg a kábelre szerelt csatlakozók hossza kevesebb, mint 70mm. Panelre vagy NYÁK-ra szerelt alkatrészek esetében a gyártó egyik prioritása az alacsony alkatrészprofil biztosítása. A karimás szereléshez tervezett PX0765/S csatlakozó például csak 16mm magas a panel szintje felett.

Kis mérete ellenére a Standard Buccaneer telepítése gyors és egyszerű, nem igényel speciális szerszámokat, és minden ehhez szükséges alkatrészt a csatlakozóval együtt szállítanak. A hornyok használata lehetővé teszi a párosított alkatrészek könnyű elhelyezését és megakadályozza a hibás bekötést. A sorozat minden csatlakozója zárral van felszerelve, amely megvédi a csatlakozót a véletlen lecsatlakozástól. Típustól függően a csatlakozók 3,5 mm és 9 mm közötti átmérőjű kábelekhez vannak kialakítva.

A Buccaneer sorozat által kínált specifikációk széles választéka bizonyára elnyeri a mérnök felhasználók tetszését is. 2–25 érintkezős dugaszolóaljzatok és dugaszok állnak rendelkezésre 50V, 150V vagy 277V működéshez. A modultól függően a névleges vezetési áram 1A és 12A között van. Az érintkezési ellenállás nem haladja meg a 10mΩ-ot a legfeljebb 9 érintkezős csatlakozóknál és az 5mΩ-ot 10+ érintkezőnél.

A cikk forrása:

www.tme.eu