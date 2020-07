SF₆-mentes Eaton kapcsolóberendezések a fenntarthatóságért

Az elkövetkezendő években az Eaton több ezer SF₆-mentes kapcsolóberendezést szállít a holland Stedin áramszolgáltatónak. Az SF₆ (kén-hexafluorid) egyike a legerősebb üvegházhatású gázoknak, mégis a mai napig számos helyen használják kapcsolóberendezések szigetelőgázaként.

A Stedin összeállította a villamosenergia hálózat következő években megvalósítandó bővítési tervét. A tervek egyik legfontosabb tényezője az volt, hogy megtalálják azt a partnert, aki a lehető legnagyobb mértékig környezetbarát megoldást tudja nyújtani. Az Eaton SF₆-mentes berendezései segítségével a Stedin éves szinten átlagosan 1950 kg-mal csökkenti SF₆ gáz felhasználását.

Az Európai Bizottság pár évvel ezelőtt szinte minden ágazatban betiltotta az SF₆ gáz használatát. A tilalom alól azonban kivételt képez a villamossági ágazat, amelyben továbbra is gyakran alkalmaznak SF₆ gázt a kapcsolóberendezések szigeteléseként. A gáz biztosítja a kapcsolás során esetlegesen fellépő ívek gyors kioltását is. Ebből a szempontból az SF₆ gáz valóban nagyon hatékony. Van azonban egy ennél sokkal jelentősebb hátránya. Az SF₆ gáz környezeti hatása a CO₂ 23500-szorosa. Az SF₆ gázkibocsátás 6,73 millió tonna CO₂nek felel meg, ami azzal egyenértékű, mintha egy év alatt plusz 1,3 millió autó járná az utakat. Az SF₆ gáz ezért rendkívül káros. A kapcsolóberendezések életciklusa során az SF₆ gáz egy része elkerülhetetlenül a környezetbe szivárog. Valamennyi SF₆ gáz már a kapcsolóberendezések gyártása során is a légkörbe kerül. Az Európai Bizottság 2020-ban felülvizsgálja az SF₆gáz használatát a villamossági ágazatban, és a felülvizsgálat eredményeképp elképzelhető, hogy teljes körűen betiltják ezt az üvegházhatású gázt. A gázzal szigetelt kapcsolóberendezések piaca 2022-ig várhatóan évente 8% -kal fog növekedni, ami tovább növeli az SF₆ gáz felhasználását.

Az Eaton teljesen meg akarja szüntetni az SF₆gáz felhasználását, ezért kifejlesztette a Xiria kapcsolóberendezést. A Xiria szigetelésére SF₆ gáz helyett száraz levegőt használnak, és a kapcsolás vákuum megszakítóval történik. A Xiria több mint 10 000 kapcsolásra alkalmas, így különösen olyan alkalmazásokban érdemes használni, amelyekben naponta többször kell működtetni a kapcsolót, például a szélerőmű-parkokban és a megújuló energiát előállító napenergia-parkokban. A Xiria megbízható SF₆-mentes alternatívát kínál az olyan energia szolgáltatók számára, mint amilyen a holland Stedin.

Tavaly a Stedin 24 kV-os hálózaton alkalmazható kapcsolóberendezésekre indított beszerzési eljárást. A cég választása az Eatonre esett. Az Eaton 60 éve vezető szerepet tölt be az iparágban a vákuum és légszigetelésű kapcsolóberendezések fejlesztésében illetve gyártásában, és 2020-ban ünnepli az egymilliomodik leszállított légszigetelésű kapcsolóberendezését. A Stedin négy évre kötött szerződést az Eatonnel, további négyéves szerződéshosszabbítási opcióval. Az Eaton Xiria kapcsolóberendezéseket szállít a Stedin elosztóhálózatai számára. Ezeket a kapcsolóberendezéseket középfeszültségű hálózatokban fogják használni. A szerződés évente 500–800 kapcsolóberendezésre vonatkozik. Ez a Stedin által éves szinten igényelt középfeszültségű kapcsolóberendezések körülbelül 90 százaléka. 2019-ben a Stedin megvásárolta első SF₆-mentes kapcsolóberendezését nagyfeszültségű hálózatokhoz. Ezt a GE által gyártott berendezést a middelharnisi 50 kilovoltos elosztóállomáson telepítették. A Stedin idén tavasszal kezdte el használni a rendszert. Az 50 kilovoltos, SF₆-mentes kapcsolóberendezés az első Hollandiában.

„A Xiria berendezések 2002-ben kerültek piacra a biztonsági és környezetvédelmi problémák kezelésére szolgáló megoldásként, melyek az Eaton által kifejlesztett vákuumtechnológiát alkalmazzák. Jóval megelőztük korunkat."- mondja Frits Besseling, az Eaton Electrical Services and Systems értékesítési és üzletfejlesztési vezetője. "Tudjuk, milyen fontos a környezetvédelem kérdése az ügyfeleink számára. Az egyre nagyobb energiaigény miatt egyre növekvő villamosenergia-hálózatok szolgáltatói egyre inkább törekednek a hálózatuk fenntartható eszközökkel történő bővítésére."

David Peters, a Stedin műszaki igazgatója: „Mi a Stedinnél úgy gondoljuk, hogy a tevékenységünkben a fenntarthatóság a legfontosabb. Ahol csak lehetséges, csökkentjük az SF₆ gáz használatának arányát a kapcsolóberendezéseinkben. Azonban kevés számú alternatíva áll rendelkezésre, melyek rendszerint jóval drágábbak is. Ez súlyos dilemma elé állítja a hálózatüzemeltetőket, akik ugyan készek befektetni, de oda kell figyelniük a költségekre is.” Ráadásul olyan alternatívákra van szükség, amelyek megbízhatóak és biztonságosak. Az Eaton kapcsolóberendezéseit azért választottuk, hogy megmutassuk, a jövőt csak SF₆-mentes berendezésekkel tudjuk elképzelni.”

