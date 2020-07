Rádiófrekvenciás jelgenerátorok következő generációja az RS kínálatában

Új, érintőképernyős grafikus felhasználói felület (GUI), komplex digitális moduláció és max. 3 GHz-es kimenet

Címkék: folyamat folyamatirányítás folyamatvezérlés RS Components

Az RS Components (RS) az Aim-TTi vállalat rádiófrekvenciás (RF) jelgenerátorainak új generációjával bővítette kínálatát. Az eszközök kiemelkedő teljesítmény és funkcionalitást biztosítanak a piacvezető gyártók esetén szokásos árcímke nélkül. A kifejezetten az ipari elektronika területén dolgozó tervező-, teszt- és szervizmérnökök számára tervezett TGR2050 sorozat a magas frekvenciás pontosságot és stabilitást kis mértékű fáziszajjal, széles kimenetiamplitúdó-tartománnyal és extenzív digitális modulációs képességekkel ötvözi.

Az Aim-TTi TGR2050 sorozat két típusból áll: a TGR2051 és a TGR2053 – kimenetifrekvencia-tartományuk 150 kHz és 1,5 GHz, illetve 3 GHz között. Mindkét típus 1 ppm frekvenciapontosságot és max. 1 ppm drift melletti frekvenciastabilitást biztosít az első év során. A fáziszaj kisebb mint –117 dBc/Hz (jellemző) 1 GHz kimenet és 10 kHz eltolás esetén. Kimenetiamplitúdó-tartomány: –127 dBm és +13 dBm között, 0,1 dBm-es beállítási felbontással.

A bemeneti állapotok széles körének gyors és hatékony teszteléséhez a TGR2051 és a TGR2053 jelgenerátorok gyors amplitúdó- és frekvenciapásztázásra képesek 5 ms-os pásztázásbeállítási idővel. A képletspecifikációk tartalmazzák az indítási és a leállítási értékeket és az egyes pontokon végrehajtott SYNC műveletet követő várakozási időt. Pásztázások tetszőleges irányban futtathatók lineáris vagy logaritmikus távolsággal. Alternatív megoldásként használható egy listázási üzemmód a válaszok elemzéséhez a beállított frekvenciáknál és amplitúdóknál – hasznos az ismert problémával bíró frekvenciák teszteléséhez.

Belső vagy külső analóg modulációk mellett (AM, FM, PM) a TGR2050 sorozat beépített, komplex, digitális modulációk széles skáláját kínálja. A TGR-U01 változat FSK, GFSK, MSK, GMSK, HMSK, 3FSK, 4FSK, PSK, ASK és OOK típusokat is elérhetővé teszi beépített NRZ mintázatokkal, beleértve a négyszöghullámot és a 7, 9, 11, illetve 15 bites PRBS mintát. A speciális szűrőopciók között megtalálható a Gauss-eloszlású, az emelt koszinuszos, a gyök emelt koszinuszos és a fél szinuszos eloszlás. A külső digitális modulációs jelek a MOD be/ki funkcióval alkalmazhatók a hátsó panelen.

A TGR2051 és a TGR2053 típusok új, intuitív felhasználói interfésze egy beépített, 4,3 hüvelykes, színes érintőképernyőn keresztül működtethető, amely megjeleníti a mérési eredményekhez kapcsolódó legfontosabb információkat. A műszerek SCPI-kompatibilisek, és USB-, LAN- (LXI) és opcionálisan GPIB-csatlakozón keresztül programozhatóak.

A TGR2050 sorozatú jelgenerátorok kis helyet foglaló (2U ½ rack) tokozásban készülnek, súlyuk mindössze 3 kg. Az előző Aim-TTi rádiófrekvenciás (RF) generátorokkal biztosított kompatibilitás egyszerűvé teszi a beépítést meglévő rendszerekbe.

A jelgenerátorok TGR2050 sorozata mostantól elérhető az RS kínálatában az európai, közel-keleti és afrikai, valamint az ázsiai csendes-óceáni térség országaiban.

