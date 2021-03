Programozható easyE4 vezérlők és egyéb komponensek

Komplex automatikai megoldások az Eaton Electric-től

Címkék: automatizálás eaton kapcsoló TME vezérlés vezérléstechnika vezérlő

Az automatikai komponensek a TME egyik szakterületének számítanak. A raktárunkban lévő, szállításra kész termékek széles választékában az egyik vezető és legerősebben képviselt árucsoportot az Eaton Electric termékei képezik.

Ezeket az alkatrészeket kiváló minőségű kivitelezés és az automatizálás témakörének komplex megközelítése jellemzi. Bármely helyen használhatók, ahol szükség van automatikus gyártási, feldolgozási, tárolási vagy nyilvántartási folyamatok bevezetésére, vagy azok fejlesztésére. Az alábbiakban áttekintjük az Eaton Electric univerzális termékeit, melyek lehetőséget biztosítanak fejlett automatizálási rendszerek létrehozásara. Ezekbe beletartozhatnak többek között programozható vezérlők, kontaktorok, motor megszakítók, kapcsolók, kijelzők és vezérlődobozok.

easyE4 vezérlők

Ez a kicsi programozható vezérlő önmagában is egy automatizálási rendszer szíve lehet, még összetett eszközök esetén is. Az egyszerű easyE4 vezérlők a funkcionalitásuknak köszönhetően lehetővé teszik az automatizált rendszerek összetett architektúra-ellenőrzésének és monitorozásának bevezetését. A moduláris felépítésnek köszönhetően az easyE4 sorozat, az Eaton más termékeivel együttműködve, egyaránt jól alkalmazható gépek vagy egy gyártósor egyes részeinek vagy az épületek automatikus világítási rendszereinek vezérlésére.

Az alapegység, vagyis maga a vezérlő felszerelhető (az adott modelltől függően) a következőkkel: legfeljebb 8 digitális bemenet vagy legfeljebb 4 analóg bemenet 12-bites felbontással; 4-8 tranzisztoros vagy relés kimenet; opcionális kijelző; valamint egy billentyűzet, egy SD kártya-csatlakozó a vezérlőszoftver és a regisztrált adatok tárolásához, RJ-45-ös csatlakozó a helyi Ethernet hálózati kommunikációhoz, valamint az alapegység és a bővítő modulok közötti adatátvitelt szolgáló, easyConnect bekötőidomokhoz való csatlakozó elem. Egyetlen easyE4 reléhez közvetlenül akár 11 további modul is csatlakoztatható, amely így maximum 188 bemenetet/kimenetet ad. Az UC modellek univerzálisak, bármilyen feszültségről táplálhatók: 12V DC, 24V DC vagy 24V AC. Az AC változat támogatja a 100V és 240V AC vagy DC feszültségeket is.

Kijelzővel ellátott kompakt easyE4 vezérlő

easyE4 vezérlők programozási módjai

Az easyE4 sorozat programozható az easySoft környezetben rendelkezésre álló négy módszer valamelyikével. Az első a legtöbb automatizálásra szakosodott telepítő által ismert klasszikus módszer, vagyis az ún. létradiagram. A második módszer egy strukturált szöveg, azaz olyan kód, amelyet könnyen elsajátíthat minden felhasználó, aki az egyik bázisnyelven (C++, Java, Python stb.) ismeri a programozás alapjait. A további két módszer az EDP sémák és a blokkdiagram módszerei. Ennek a sokszínűségnek köszönhetően minden telepítő megtalálja a maga és csapata számára a megfelelő megoldást. Itt érdemes megemlíteni, hogy az easyE4 sorozat termékei visszafelé kompatibilisek: képesek futtatni az Eaton easy500/700/800/MFD sorozatú vezérlőrelék korábbi verzióihoz írt programokat.

Az EasyE4 vezérlők nemcsak az eszközök működésének vezérlését teszik lehetővé, hanem a rendszer állapotáról is gyűjthetnek adatokat. A figyelemmel kísért információk a beépített kijelzőn keresztül továbbíthatók a felhasználónak, de a helyi hálózaton (LAN) keresztül is elküldhetők a szervernek. Az így összegyűjtött információk valós idejű távoli felügyeletet tesznek lehetővé a csatlakoztatott eszközökről. Erre szolgál például az EATON saját megoldása, a Galileo környezet (ami többek között lehetővé teszi az adatok bemutatását HTML5 oldal formájában, amely egy hétköznapi webböngészővel nyitható meg). Ez a megoldás lehetőséget ad a prezentált információk teljes személyre szabására, valamint a teljes rendszer működésének ellenőrzésére.

Komplex automatizálás Eaton komponensekkel

Önmagukban a vezérlők - jóllehet ezek minősülnek a "művelet agyának" - hasztalanok lesznek, ha nem állnak rendelkezésre a céleszközök vezérlésben közreműködő, jó minőségű komponensek. Az Eaton Electric a TME-n keresztül számos megoldást kínál, amelyek együttesen komplex automatizálási rendszerek összeállítására szolgálnak – függetlenül azok rendeltetésétől.

DILM sorozatú kontaktor modulok

Az Eaton DILM kontaktorai (más néven "DIL M") számos verzióban előfordulnak. A TME katalógusba olyan komponensek kerültek be, amelyeket legfeljebb 170A árammal lehet üzemeltetni. Ezek 3- és 4-pólusú, szerelőlapra vagy DIN sínre szerelt alkatrészek. Érdemes megjegyezni, hogy az egyenárammal való működésre tervezett kontaktorok méretei megegyeznek a váltakozó áramú (AC) üzemre szánt méretekkel. A DILM kontaktorokhoz olyan kiegészítők, mint segédérintkezők, valamint szűrők (fojtók) és túlfeszültség-levezetők is rendelkezésre állnak. A megfelelő cikk keresésekor a legjobb, ha közvetlenül a TME katalógusba megyünk, és leszűrjük a megfelelő megoldást a kínálatból:



3-pólusú Eaton DILM kontaktor panelre szerelve

PKZ motormegszakítók

A (több sorozatot is magában foglaló) PKZ családból származó védelmek számos fogyasztó, pl. transzformátorok védelmére használhatók, de fő rendeltetésük a villanymotorok védelme. A PKZ modellek 0,1 A és 63 A közötti áramra reagáló megszakítókkal ellátott változatokban (a tartomány a konkrét modelltől függ) fordulnak elő, és széles körű alkalmazási kört fednek le - akár 34 kW teljesítményig. Védik a motorokat a túlterhelés, fáziskiesés ellen és rendelkeznek további rövidzárlati megszakítókkal is. Ezeket úgy tervezték, hogy együttműködjenek a DILM kontaktorokkal, amelyekkel DIN sínen kompakt csoportokba csatlakoztathatók. Gombokkal (25A-ig) és forgókapcsolókkal (63A felett) ellátott változatokban kaphatók – és vészkapcsolóként is használhatók. Ezenkívül a TME segédérintkezőket, jelzőérintkezőket és, valamint túlfeszültség és alacsony feszültség elleni védelmeket is forgalmaz.



Példa DIN sínre szerelt motormegszakítóra

RMQ-Titan kapcsolók és jelzőlámpák

Minden egyes automatizálási rendszer feltételezi felügyelő operátor személyzet meglétét, valamint az automatikusan zajló folyamatok ellenőrzését – legalábbis indítások és vészleállítások eseteinél. Az Eaton jelzőlámpa és kapcsoló termékei az RMQ-Titan és az RMQ-16 jelölésű termékcsaládokba vannak rendezve. Ezek nem csak működtető gombok és jelző elemek, hanem potenciométerek, USB és RJ45 aljzatok paneljei, I/O (ON/OFF) kapcsolók és forgókapcsolók, valamint világítós biztonsági gombok. A TME katalógusban ipari joystickokat és vezérlődobozokat, sőt, apró kiegészítőket is találunk, például pótkulcsokat, feliratozható táblákat, különféle színű (és feliratokkal is ellátott) gombokra való lencséket. A TME katalógusban lévő RMQ termékek átfogó kínálatot képeznek a minden automatizálási rendszerhez szükséges alapvető komponensekből.

Vezérlő kazetta (vészleállító gomb) az RMQ-Titan sorozatból

A cikk forrása:

www.tme.eu