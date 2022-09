Pizzato Elettrica biztonsági kapcsolók és relék

Az ipari biztonsági rendszerekhez tervezett megoldások áttekintése.

A telephelyek egyik legfontosabb eleme, iparágtól függetlenül, a kezelőket, a dolgozókat és magát a gépet védő alkatrészek. Az ilyen megoldásoknak nagy megbízhatósággal és tartóssággal kell bírniuk. Ezért ebben a tekintetben mindig olyan gyártók termékeit kell választani, akik első osztályú alkatrészeket kínálnak – különösen azokat, amelyeket magasan szakosodott beszállítók szállítanak.

Az egyik ilyen gyártó az olasz márka, a Pizzato Elettrica, az ipari kapcsolók vezető európai szállítója. A cég nagy figyelmet fordít a gyártási folyamat minden szakaszára, amelyet teljes egészében – a tervezéstől a végső minőségellenőrzésig – a gyártó telephelyén, az olaszországi Marosticában végeznek. Ennek a szigorú felügyeletnek köszönhetően a Pizzato Elettrica biztonsági kapcsolói és reléi megfelelnek a legszigorúbb nemzetközi ipari szabványoknak.

Mivel a TME katalógusa számos terméket tartalmaz ettől az olasz márkától, elsősorban automatizált üzemek és raktárak biztonsági berendezéseit, az alábbiakban áttekintést adunk kínálatunkról – az elérhető megoldások típusaira bontva.

Végálláskapcsolók

A végálláskapcsolók az automatizálási rendszerek alapvető elemei, mivel védelmet és vezérlést is biztosítanak a gépesített folyamatok során. Feladatukat a mozgó alkatrészek végső helyzetének érzékelésével látják el. A Pizzato Elettrica végálláskapcsolók kiváló elektromos paramétereket kínálnak, sok közülük akár 500 V AC (250 V DC) feszültségen is működhet, míg az érintkezők akár 10 A áramerősségre is alkalmasak. Ezen alkatrészek többsége magas, IP67-es behatolás elleni védelemmel is rendelkezik, amely teljes por- és fröccsenésállóságot biztosít. További figyelemre méltó szempont a kapcsolókba szerelt mechanikai megoldások választéka, aminek köszönhetően szinte bármilyen alkalmazásban használhatóak – a termékek különböző átmérőjű tengelyek és görgők lehetnek, lengéscsillapító rudakra szerelve, dugattyúk (némelyikük 100 mm-nél hosszabb) és karok. Egyes alkatrészek esetében a gyártó akár 20 millió kapcsolási ciklusig terjedő mechanikai tartósságot garantál. Azt is meg kell jegyezni, hogy a kapcsolók többféle érintkező konfigurációban kaphatók.

A kapcsolók bizonyos modelljei előre telepített kábellel vannak szerelve

Biztonsági kapcsolók külön működtetőkkel

A külön működtetőkkel ellátott végálláskapcsolók korlátozzák a veszélyes területekhez való hozzáférést. Lehetővé teszik a gépek vészleállítását a védőburkolat eltávolításakor, vagy az ajtó/nyílás kinyitásakor, ami a mozgó alkatrészeket szabaddá tenné, és így egészségi kockázatot jelentene a kezelők és a közelben tartózkodók számára. Az univerzális Pizzato Elettrica működtetők számos térbeli tájolásban és szerelési módbanelérhetők, kielégítve a legtöbb alkalmazás igényeit. Maguk a kapcsolók a fent leírt termékekhez hasonlóan kiváló áram- és feszültségteljesítményt, magas behatolás elleni védelmet, valamint széles hőtűrést kínálnak.

A kapcsolók moduláris felépítése megkönnyíti a telepítést és a karbantartást

Biztonsági reteszelő kapcsolók

A Pizzato reteszelő kapcsolók ugyanazokat a működtetőket használják, mint a fent említettek, de ezen felül lehetőséget kínálnak egy 900 N és 2500 N közötti tartóerővel rendelkező reteszelő mechanizmus aktiválására. A termékek fémből vagy műanyagból készülnek, és 12 V DC és 230 V AC közötti feszültséggel vezérelhetők (modelltől függően), így alkalmasak az ipari automatizálási rendszerekben előforduló legtöbb feszültséghez. A TME által kínált termékek az FG és FS sorozatból származnak, különféle érintkezőkonfigurációkkal (beleértve a segédérintkezőket is) és akár 1000000 kapcsolási ciklus mechanikai élettartammal.

A reteszelő kapcsolók főkulcsos zárral szerelt változatban is kaphatók

Biztonsági húzókapcsolók

A biztonsági húzókapcsolókat egyszerű, de hatékony módszerként használják a gépek és a szállítószalagok kikapcsolására. Az áramkör nyitása a kapcsoló tengelyére erősített kötél meghúzásával történik (ugyanez történik, ha a kötél elszakad) – általában gyűrűvel, fűzőszemmel vagy egyéb biztonsági reteszelővel felszerelve. A gyártó által fenntartott szabványok szerint az FC, FD, FL és FP sorozat kapcsolóit a környezeti tényezők elleni magas fokú védelem, valamint kiemelkedően hosszú élettartam jellemzi. Sikeresen használhatók minden vállalkozásban, még a fa- vagy fémipar zord körülményei között is. A racsnis csap mechanizmus megakadályozza a készülék véletlen visszaállítását, valamint a szándékos, jogosulatlan reteszelést. A Pizzato Elettrica tartozékokat is szállít a kapcsolókhoz, gyűrűket, rögzítőket és rugófeszítőket a kioldókötelekhez.

Biztonsági húzókapcsolók gyárilag beépített gyűrűvel

Zsanéros biztonsági kapcsolók

A zsanéros biztonsági kapcsolókat gyakran használják olyan helyzetekben, amikor lehetetlen vagy egyszerűen kényelmetlen a kulcs/működtető kapcsolók alkalmazása. Ugyanakkor ugyanazt a funkciót látják el, azaz ellenőrzik a veszélyes, mozgó géprészekhez való hozzáférést. Nagyon érzékeny eszközök, csupán néhány fokos dőlésre is reagálnak. A zsanéros biztonsági kapcsolók a tervezett alkalmazáshoz igazíthatók a telepítés során, mindezt a levehető fejnek köszönhetően, amely a négy pozíció egyikében rögzíthető. Szoros és ellenálló felépítésükkel olyan helyeken használhatók, ahol műanyagot, fémet stb. dolgoznak fel – ahol fennáll a poros szennyeződés vagy a kapcsoló lefröccsenésének veszélye.

A zsanéros biztonsági kapcsoló feje 4 pozíció egyikében szerelhető be

Biztonsági relék

A biztonsági relék lehetővé teszik az érzékelőktől táplált kisfeszültségű jelek használatát az eszköz működési feltételeinek beállításához. Lehetővé teszik a gépparkokban alkalmazott biztonsági rendszerek kiterjesztését olyan helyzetekben is, ahol a hagyományos biztonsági kapcsolók nem használhatók (pl. áramkör nyitása a tartályban lévő folyadékszint túllépése esetén, készülék túlmelegedése stb.). A Pizzato Elettrica termékek kompakt DIN-sínre szerelt modulokba vannak szerelve. Csavaros kapcsokkal rendelkeznek, ami megkönnyíti az elektromos bekötéseket, valamint jelző LED-ekkel vannak ellátva. Működhetnek automatikus, kézi vagy felügyelt indítás módban. A reléérintkezők védve vannak az induktív komponensek felügyelete során előforduló feszültségcsúcsoktól. A termékbemenetek széles elektromos toleranciát kínálnak, így kevésbé precíz gépek utólagos felszerelésére is használhatók.

A DIN-sínre szerelt biztonsági relé előlapra szerelt LED-jelzőkkel rendelkezik

Lábkapcsolók

A lábkapcsolót az emberi felügyeletet igénylő munkahelyeken, illetve olyan helyeken is alkalmazzák, ahol a dolgozók biztonsága érdekében a kezelőt pontosan meghatározott helyen kell elhelyezni (védőburkolat mögött, bizonyos távolságra a géptől stb.). További védelmet biztosít a legtöbb lábkapcsolóhoz elérhető lábvédő – ez minimálisra csökkenti a pedál véletlenszerű megnyomásának kockázatát. Ezek a kapcsolók vezérlőelemként is használhatók, mindezt kiváló elektromos paramétereiknek köszönhetően: az érintkezők névleges feszültsége akár 6A 250 V AC feszültség is lehet. A lábkapcsolók szimpla és dupla változatban is elérhetőek.

A lábkapcsoló háza megakadályozza az áramkör véletlenszerű aktiválását

Mikrokapcsolók

Nyilvánvaló, hogy a kapcsolók használata automatizálási rendszerekben nem korlátozódik a biztonsági rendszerekre. A Pizzato Elettrica termékválasztéka univerzális SNAP-ACTION kapcsolókat is tartalmaz, amelyek többnyire alacsonyabb feszültségekre (24V DC) adaptálva, helyzetérzékelőként használatosak, impulzusok generálására ciklusszámlálókban és hasonló alkalmazásokban.

Görgővel felszerelt mikrokapcsoló

Egyszerű SPDT érintkező konfigurációval rendelkeznek, így könnyen alkalmazhatók különböző típusú gépeken. A vásárlók, igényeik szerint választhatnak 0,06N-tól 6N-ig terjedő kapcsolási erővel, görgős mechanizmussal, menetes (állítható) tengellyel, valamint különböző hosszúságú karokkal szerelt modelleket. A termékek mechanikai élettartama 10 millió kapcsolási ciklus, ami lehetővé teszi azok alkalmazását még nehéz körülmények között is, miközben csökkenti az üzem karbantartásával kapcsolatos költségeket.

