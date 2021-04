ON Semiconductor megoldások az IoT innováció felgyorsításához a Farnell kínáltában

Az EBV Elektronik és az Avnet Silica megbízható partnerektől származó átfogó felhőalapú ökoszisztéma megszünteti a fejlesztési akadályokat az IoT-berendezések gyártói számára.

A Farnell, az elektronikus alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazója felvette a kínálatába az ON Semiconductor termékek széles skáláját. Az ON Semiconductor és az Avnet által kifejlesztett új keretrendszerrel gyorsabban fejleszthetők az IoT eszközök.

Az új keretrendszer leegyszerűsíti az IoT-kompatibilis eszközök felépítésének folyamatát. Az ON Semiconductor gyors prototípus-rendszer megoldásai előre konfiguráltak, hogy felhőn keresztül csatlakozzanak az IoT-alkalmazások fejlesztőihez és a szolgáltatókhoz. A Microsoft® Azure-ra és a kapcsolódó Avnet IoT Partner Programra épülő Avnet IoTConnect® platform megkönnyíti ezt a kapcsolatot. A létrejövő keretrendszer leegyszerűsíti az IoT fejlesztési folyamatának összetettségét, lehetővé téve az OEM-ek számára, hogy termékeiket és tapasztalataikat könnyedén átvigyék ezekre a termékekre, és gyorsabban piacra is vigyék azokat, csökkentve a kockázatot.

Az ON Semiconductor első támogatott megoldása az RSL10 érzékelő fejlesztőkészlet, amely olyan alkalmazásokhoz alkalmas, mint az ipari hordozható eszközök, az eszközfigyelés és az intelligens érzékelés. A fejlesztőkészlet az ipar legkisebb teljesítményű Flash-alapú, Bluetooth® Low Energy rádióját és egy sor fejlett környezeti érzékelőt tartalmaz, köztük egy inerciális érzékelőt (3 tengelyes gyorsulásmérő, 3 tengelyes giroszkóp és alacsony fogyasztású intelligens hub a mozgásérzékeléshez), egy geomágneses érzékelőt és egy környezeti fényérzékelőt. A készletet a Farnell alapváltozatban (RSL10-SENSE-GEVK), illetve hibakeresővel (RSL10-SENSE-DB-GEVK) kínálja.

„Az ON Semiconductor innovatív, alacsony fogyasztású rendszermegoldásaival, valamint a robusztus IoTConnect platformmal az Avnet és az ON Semiconductor biztonságos fejlesztési környezetet biztosít minden IoT-projekt elindításához – jelentette ki Wiren Perera, az ON Semiconductor IoT-vezetője. – Az IoT hatalmas lehetőséget kínál az OEM-gyártók számára, hogy autonóm termékeket hozzanak létre, ami új bevételi forrásokat jelent és a hatékonyságot is javíthatja.”

„Az Avnet, valamint az ON Semiconductor az OEM-gyártók és ügyfeleik változó igényeire kínál megoldásokat – tette hozzá Lou Lutostanski az Avnet IoT-megoldásokért felelős alelnöke. – Új módszereket kínálunk az OEM-ek versenyképességének megőrzéséhez, a bevételi lehetőségek maximalizálásához és a megfelelő technológiákkal történő tervezéshez a biztonságos IoT-megoldások létrehozásához.”

