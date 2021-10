Nexans ipari kábelek

Automatizáláshoz, robotikához és kommunikációs rendszerekhez.

Címkék: adat adatkommunikáció automatizálás ipari robot kábel kábelkonfekcionálás kábeltechnológia robotika TME

A TME kínálata a népszerű globális gyártó, a Nexans kábeleivel bővült. Bár a Nexans elsősorban energiaipari megoldásairól ismert, egyben egy neves ipari automatizálási kábelgyártó is.

A Nexans kábelek sokféle felhasználáshoz alkalmasak - rugalmasságot és ellenállást kínálnak az ismétlődő hajlításokkal szemben, amelyeknek általában ki vannak téve a vezető- és kommunikációs vonalak. Ezeket a speciális termékeket nagy megbízhatóságra tervezték - biztosítják a hosszú élettartamot, az ismételhetőséget, és minimalizálják az állásidőt és a karbantartást. A vezetékek számának széles választékával, nagy rugalmasságával és egyéb paramétereivel ügyfeleink könnyen megtalálhatják az igényeiknek megfelelő megoldást. Az alábbiakban áttekintjük a Nexans kezdő termékskáláját - azonban már ezen a ponton szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a választék bővülni fog.

Adatátviteli kábelek

A TME-nél kapható Nexans termékek elsősorban ipari megoldásokhoz készült kábeleket, valamint épületautomatizálási kommunikációs rendszerekhez és hasonló alkalmazásokhoz használt kábeleket tartalmaznak. A fent említett alkalmazásokban előforduló, zord környezeti körülmények között történő adatátvitel a vezetők védelmét igényli. Az első védőréteg a külső burkolat, amely PVC-ből vagy PUR ból készült - garantálja a kábel húzással szembeni optimális ellenállást. A PUR esetében további előnyök: az alacsony gyúlékonyság (a kábelek a lángot nem terjesztik) és olajállóság (EN 50363 szerint). A rézvezetékek (szintén ónozott) vezeték vagy sodrat formájában fóliával is (párban) és/vagy drótfonattal vannak árnyékolva. Hőállóságuk (a legtöbb esetben) -20°C és 80°C között van.

A kettős árnyékolás csökkenti az interferenciát és javítja a mechanikai tulajdonságokat

Az adatátviteli kábelek speciális típusai a Cat5e szabvány szerint gyártott Ethernet kábelek, azaz a gigabites átviteli kábelek. A kettős árnyékolás és a csavart vezetékpár korlátozza a belső (úgynevezett cross-talk) és külső (EMC) interferencia hatását az átviteli minőség tekintetében. Ennek eredményeként ezek a termékek ipari környezetben, valamint sűrűn telepített kábelcsatornákban is használhatók.

Automatizálási kábelek

Ezeket a kábeleket automatizálásra tervezték, ezért alkalmasak vezetőkben való használatra - ismétlődő mozgásoknak jól ellenállnak, keskeny hajlítási sugaraknak és a jelentős húzási gyorsulásnak is. A két fő termékcsoport a tesztvezetékek és a vezérlőkábelek (pl. szervohajtásokhoz). Ezek a Bosch, Heidenhain, Siemens szabványoknak és alapértelmezett konfigurációknak megfelelnek, amelyek bármilyen ipari robotikai alkalmazásban használhatók. A rézszálakból készült vezetők és a kiegészítő árnyékolás lehetővé teszik ezen termékek kommunikációs célú alkalmazását is. Ezért nemcsak áramellátásra (akár 1kV bizonyos termékeknél), hanem a mozgó gépalkatrészek (CNC fejek, szondák stb.) precíz vezérlésére is használhatók.

6-magos kábel Siemens szabvány szerint, további PE vezetékkel

Fontos hangsúlyozni, hogy a Nexans termékei megfelelnek a CSA FT1 (lángállóság) és az UL 1581 (amerikai szabvány ipari kábelekhez) szabványoknak. Az alkalmazott rendszertől és preferenciáktól függően választhat a színben vagy számban kódolt vezető, a védővezetékek (PE) és a további hosszirányú megerősítések között, hogy javítsa a hajlítással és húzással szembeni ellenállást.

Univerzális többmagos kábelek

A TME-nél kapható Nexans többmagos vezérlőkábelek 2-25 vezetéket tartalmaznak sodrat formájában, amelyek keresztmetszete legfeljebb 6mm2. A fent leírt termékekhez hasonlóan sok vegyszerrel szemben (beleértve az olajokat) is ellenállóak, a lángot nem terjesztik és jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek (5. osztályú rugalmasság és kis hajlítási sugár).Használhatók olyan berendezésekben, amelyek maximális feszültsége 300V, 600V vagy 1kV.

Többmagos vezérlőkábel, 1kV-os alkalmazásokhoz tervezve

Ezek a paraméterek ideális választássá teszik számos ipari és épületgépészeti alkalmazáshoz. Katalógusunk halogénmentes változatokat tartalmaz (azaz, ha tűzbe kerülnek, nem bocsátanak ki egészségre káros gőzöket), valamint nem árnyékolt kábelekről van szó.

A cikk forrása:

www.tme.eu