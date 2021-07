Nagy teljesítményű miniatűr megoldások

DC/DC inverterek a TDK-LAMBDA cégtől

Címkék: DC inverter Inverteres technológia tápegység tápellátás TDK TME

Iparágtól, alkalmazástól vagy akár a termék típusától is függetlenül - szinte minden elektronikus eszközben használunk valamilyen DC/DC invertert. Gyakran használják ezeket olyan vezérlőáramkörök táplálására, amelyek jellemzően alacsonyabb tápfeszültséget igényelnek. Az inverter minősége határozza meg a forrásfeszültség stabilitását, és ez a minőség közvetlenül befolyásolja az egész termék élettartamát, meghatározza annak megfelelő működését és végül - a felhasználók biztonságát.

Az alábbiakban a DC/DC inverterek területéről mutatunk be kiválasztott megoldásokat. A kiváló minőség és megbízhatóság mellett mindegyiküknek van egy közös jellemzője: mind TDK-LAMBDA márkájú termékek.

TDK-LAMBDA termékek a TME katalógusban

A TDK-LAMBDA márkát nem kell bemutatni - ez két tökéltesen ismert vállalat, amelyek 2008 óta egy tőkéscsoportba tartoznak. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a TME kínálatában is folyamatosan bővül a vállalatcsoport termékeinek kínálata. Ezek elsősorban tápegységek: mind ipari, mind laboratóriumi felhasználásra, de inverterek is - amelyeket extrém körülmények közötti és igényes alkalmazásokban való használatra terveztek és gyártottak. Az alábbiakban e termékek három csoportját mutatjuk be. Mindazonáltal minden érdeklődőt arra biztatunk, hogy tekintse meg a TDK-LAMBDA cikkek teljes választékát, amely a TME katalógusban elérhető.

DDA sorozatú DIN sínre szerelhető inverter

DDA sorozat

A DDA sorozatú invertereket DIN-sínre történő felszerelésre tervezték, pl. gépparkokhoz tartozó vezérlőszekrényekbe vagy kapcsolószekrényekbe. A 450 g tömegük ellenére a termékek kicsi méretűek, két szabványos DIN-modul szélességét foglalják el (pontosan 36,5 mm-t). Jellemzőjük a nagy teljesítmény, úm.: 250W az első kimeneten és 75W vagy 250W a második kimeneten (nem minden modell kínál második kimenetet). A névleges 12V DC kimeneti feszültség 3,3V-tól 15V-ig vagy 24V DC-ig szabályozható. A bemeneti feszültség 9V-tól 40V-ig vagy 53V DC-ig terjed, így nagyon univerzálisan használható. A készülék csatlakoztatása menetes kapcsokkal történik. Az inverterek számos védelemmel rendelkeznek, olyanokkal mint: túláram, túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelmek. Ezen túlmenően a kimenetek távolról kikapcsolhatók, ami meghosszabbítja az inverter élettartamát. A 250 W-os készülék által leadható maximális kimeneti áram 20A. Érdemes megjegyezni, hogy az inverterek hatásfoka akár 95% is lehet, konvekciós hűtésűek, és akár 100°C-os hőmérsékleten is képesek üzemelni.

i6A sorozat

Az i6A sorozatú inverterek miniatűr termékek. Méreteik nem haladják meg a 33mm x 22,9mm x 12,1mm-t. Úgy lettek tervezve, hogy közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra legyenek szerelhetők. A tüskés kimeneteket is úgy tervezték, hogy biztosítsák az inverter számára a hőszabályozáshoz szükséges távolságot. Az eszközök névleges teljesítménye 250 W vagy az i6AN sorozat esetében 75 W. Ez utóbbiban az N betű jelentése „negatív”, mivel az ebbe a csoportba tartozó cikkek feszültséginverziót hajtanak végre (-3,3V és -30V DC közötti negatív kimeneti feszültséget biztosítanak). A DDA sorozathoz hasonlóan a termékek tolerálják a bemeneti feszültségek széles tartományát, és a kimeneti feszültségük pedig szabályozható (itt pl.: egy meghatározott értékű ellenállás csatlakoztatásával a "Trim" lábra). A termék minimális külső alkatrészeket igényel, és képes logikai vezérlőrendszerekkel együttműködni. A készülékek „Sense" pin-nel vannak felszerelve, amely a feszültségesések automatikus kompenzálását teszi lehetővé, pl. nagy terhelések, például egyenáramú motorok csatlakoztatásakor.

250W teljesítményű, i6A4W sorozatú inverterek

i7A sorozat

Az i7A sorozat kivételes „teljesítménysűrűségű” (azaz teljesítmény-térfogat arányú) invertereket tartalmaz. Ezek jól védett, miniatűr termékek, amelyek teljesítménye mindössze 300 W. Úgy tervezték őket, hogy szimpla áramforrásból további tápsíneket hozzanak létre. Mivel ezek step-up/step-down termékek, használhatók például 24 V-os feszültséget igénylő alkatrészek táplálására olyan áramkörökben, ahol a forrásfeszültség 12 V - és fordítva.

Z300W-os miniatürizált inverter

Az i7A inverterek többféle változatban kaphatók, amelyek mindegyike nyomtatott áramkörökbe furatgalvanizált módú beépítésre készült. A leggyakoribb formátum a „nyitott tokozat”. Az i7A sorozat azonban tartalmaz olyan termékeket is, amelyek integrált alumíniumlemezzel rendelkeznek az áramkör és egy hőszabályozóként működő alkatrész összekapcsolására, valamint olyan invertereket is, amelyek gyárilag hűtőbordával vannak felszerelve. Ezen előnyök mellett az i7A sorozat megőrzi a fent leírt termékek kiváló tulajdonságait, úm.: széles bemeneti, kimeneti feszültségtartományt - és beépített védelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a termék rövidzárlat, túlfeszültség, túlmelegedés vagy túlterhelés miatti károsodását. Kis méretük, magas hatásfokuk és kimeneti feszültség stabilitásuk miatt az i7A inverterek különösen ajánlottak ipari alkalmazásokhoz, tesztberendezésekhez, valamint rádiótávközlési berendezésekhez.

A cikk forrása:

www.tme.eu