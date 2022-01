Mean Well LED tápegységek

PWM fényerő szabályozás

Címkék: LED tápegység tápellátás TME világítás világítástechnika

A LED-es világítás működtetéséhez egyetlen LED vagy egy LED-csoport csatlakozóján keresztül állandó áram táplálása szükséges. Ennek a követelménynek teljesülnie kell, függetlenül a LED küszöbfeszültség értékétől, mivel ez a csatlakozó hőmérséklet változásával együtt változik. A LED-eket csak egyszerű jelzőrendszerekben lehet áramkorlátozó ellenállással táplálni, azonban egy ilyen megoldás világítás esetén jelentősen csökkentheti a tartósságát. Emiatt előfordulhat, hogy a „hagyományos” tápegység vagy meghajtó nem elegendő a világítási rendszerekben működő LED-ek táplálásához.

A tényleges alkalmazásokban a LED-ek folyamatosan változó hőmérsékleten működnek, és felmelegednek, ahogy az áram folyik. A p-n átmenetnek negatív hőmérsékleti együtthatója van, ami azt jelenti, hogy a küszöbfeszültsége a hőmérséklet emelkedésével csökken, ami miatt a LED ellenállása is csökken. A „hagyományos” tápegység a terhelési ellenállás csökkenésével állandóan tartja a feszültséget és növeli az áramerősséget. Ez nem veszélyes a LED-re, ha jelentős teljesítménytartalékkal működik, azonban a LED-ben fokozott teljesítményveszteség léphet fel. Ennek ellenére ezek a megnövekedett teljesítményveszteségek nem károsítják a LED-et, de jelentősen korlátozzák a tartósságát, sőt, ez akár termikus reakcióhoz vezethet. Ez akkor fordul elő, ha a p-n átmeneten átfolyó áramot megnövelik a legmagasabb fényintenzitás elérése érdekében. Még a környezeti hőmérséklet rövid emelkedése is megnövekedett áramerősséget és a LED-csomópont hőmérsékletének emelkedését okozza. A fűtött p-n átmenet több áramot fog vezetni, ami exponenciális hőmérséklet-emelkedést okoz, annak ellenére, hogy a külső tényező megszűnt. Addig megy ez így, ameddig a LED meg nem sérül.

Fényintenzitás szabályozás Mean Well termékekkel

A Mean Well tereméket a tervezés minősége és azok fokozott megbízhatósága különbözteti meg a többi meghajtó-gyártótól. A koncepciótól a tömeggyártásig minden folyamatot szigorú eljárások alapján végeznek, amelyek célja a biztonság, a hatékonyság és a minőség biztosítása, így a végfelhasználó biztos lehet abban, hogy megfelelő terméket kap, megnövelt tartóssággal és hosszú élettartammal, mindezt úgy, hogy a legtöbb szabványnak és követelménynek megfelelnek. A Mean Well keményen megdolgozott hírnevéért, kiváló minőségű termékeket kínál vonzó áron, valamint standard termékek széles választékát. Az elmúlt években a Mean Well a 12-320W-os kimeneti teljesítményű LED-meghajtók tömeggyártására összpontosított. Az alábbiakban egy rövid leírást talál a termékcsaládokról.

Már a LED-es világítás tervezése során felmerülő kezdeti problémák áttekintésekor láthatjuk, hogy rengeteg technikai nehézségre kell megoldását találni. Az egyik legfontosabb probléma a külső körülményektől független hőleadás lehetővé tétele, hiszen a hőmérséklet (és az ebből eredő teljesítményveszteség) az, ami leginkább befolyásolja a LED tartósságát. Egy másik kérdés az EMC és a biztonsági szabványok teljesítésének követelménye. Itt érdemes megjegyezni, hogy régen a LED-eket többnyire beltéren szerelték fel, de ma már mindenhol megtalálhatók – a járművektől az épületekig. Éppen ezért a legjobb választás a bevált, kész megoldások alkalmazása, ezzel csökkentve a koncepció kidolgozása és a termék piaci bevezetése közötti időt.

A PWM fényintenzitás-szabályozás magában foglalja bizonyos egyenáram áthaladását a LED-en, amely időnként be- és kikapcsol egy előre beállított frekvencián. A fényintenzitás változása a LED-et tápláló négyszöghullám kitöltési tényezőjének megváltoztatásával érhető el. Az emberi szem nem látja a magas frekvenciájú fényvillogást. Ehelyett átlagolja a fényintenzitást, és így érzékeli a változást. Ennek a módszernek a legnagyobb előnye az intenzitásszabályozás pontossága és a sokféle beállítási lehetőség, ami különösen fontos az RGB többszínű LED-eknél. Ezenkívül a LED állandó teljesítmény mellett működik, ami növeli a tartósságát. Egyik hátránya, hogy olyan igényesen kidolgozott tápegységet kell tervezni, amely bizonyos pontossággal képes a gyors ki-/bekapcsolásra. Egy ilyen forrás magasabb EMI-t is okoz, ami korlátozhatja a csatlakozókábelek hosszát. Mindezen felül induktivitásuk és kapacitásuk befolyását is figyelembe kell venni.

Mean Well – tökéletes megoldás LED világításhoz

A világítástechnikai alkalmazásokhoz használt Mean Well termékek kínálata hatalmas, minőségük a cég több mint 35 éves tapasztalatának eredménye, amelyet számos biztonsági és minőségi tanúsítvány igazol. Bármilyen LED-es világítási rendszerre van szükség, azt Mean Well termékekkel egyértelműen jól lehet táplálni és vezérelni.

A termékpaletta rendkívül széles, ezért csak néhány kiválasztott meghajtó-sorozat kínálta lehetőségeket mutatunk most be. Amikor konkrét felhasználásra választ terméket, ügyeljen arra, hogy olyan szűrőket használjon, amelyek segítenek megtalálni a megfelelő paraméterekkel rendelkező meghajtókat. Így sokkal könnyebb lesz kiválasztani a megfelelő teljesítmény, munkamód, ház, feszültségteljesítmény-tartomány és elérhető funkciókhoz való típust. A választás során érdemes a rendelkezésre álló EMC- és biztonsági tanúsítványokat is megvizsgálni, hogy elkerüljük a LED-es világítástechnikai célalkalmazás műszaki elfogadásával és működésével kapcsolatos problémákat.

Mean Well – LED meghajtó, tökéletes beltéri használatra

Úgy tűnhet, hogy a beltéri világítási rendszerek működtetésére létrehozott meghajtókat könnyű megtervezni. Sajnos ez tévedés, mivel az eszközök tömeges használatra készültek, ezért meg kell felelniük a nem professzionális tömeges felhasználókra is kiterjesztett biztonsági szabványoknak. A tömeges használat miatt fokozott EMC-követelményeknek is meg kell felelniük.

Az IDL sorozat kétféle, eltérő jelölésű meghajtót tartalmaz. Az IDLV termékeket beltéri használatra tervezték. Állandó kimeneti feszültséget kínálnak PWM fényintenzitás-szabályozással. Az IDLC meghajtók viszont állandó kimeneti áramot kínálnak, és világítótestekhez alkalmasak. A bemeneti feszültség 90 és 295 V között van. A kialakítás megfelel a II/2 osztály követelményeinek. Tompítási funkcióval vannak ellátva, de figyelembe kell venni, hogy DALI-val csak a DLC-45/65 sorozatot lehet tompítani. A segédfeszültség kimenet egy hűtőventilátor vagy egy csatlakoztatott IoT-eszköz táplálására használható. 25, 45 és 65W-os változatok állnak rendelkezésre.





Kapcsolóüzemű IDLV-65A-60 tápegység

A PWM sorozat állandó feszültségű LED-meghajtókból áll, szabályozott kitöltési tényezővel a kimeneten. Főleg LED-szalagok táplálására tervezték. 40, 60, 90, 120 és 200W-os változatok állnak rendelkezésre. 3 az 1-ben fényerő-szabályozó bemenettel vannak felszerelve, és DALI-val vezérelhetők. Bemeneti feszültségük 90 és 305V AC között lehet, kialakításuk a 2/II osztály követelményeinek megfelel.





Kapcsolóüzemű PWM-120-24 tápegység

Nyitott Mean Well LED tápegységek

Az IDP sorozat meghajtói két változatban állnak rendelkezésre: állandó feszültség (IDPV) és állandó áram (IDPC). Mindegyik analóg 0-10V-os fényerőszabályzó bemenettel és a DALI interfészen keresztüli fényerő-szabályozással rendelkezik. A bemeneti feszültség 90…295V vagy 90…305V AC, a sorozat pedig megfelel a II/2 osztály követelményeinek. 25, 30, 45, 65, 80, 100, 160 és 240W-os változatok állnak rendelkezésre.





Kapcsolóüzemű IDPC-45-1050 tápegység

Meghajtók lámpatestekhez

A világítótestek belsejébe szerelt meghajtók a lámpatestek sokfélesége és az alkalmazástól függően eltérő működési feltételek miatt különleges típust alkotnak. Például, ha a meghajtót utcai szerelvényben szeretné használni, akkor jelentős elektromos terhelést és széles bemeneti feszültséget kell kombinálnia a légköri viszonyokkal szembeni ellenállással és a környezeti hőmérséklet széles tartományával. Ezenkívül PFC-t és hatékony hűtést kell biztosítania. Mindezt viszonylag kis házban, melyet a napfény és a LED-ek teljesítményvesztése melegít.

Kapcsolóüzemű ODLC-65A-1750 tápegység

Az ODL sorozat meghajtóit az IP67 besorolásnak megfelelően tervezték. Az ODLC sorozat állandó áramú (CC) meghajtókat, míg az ODLV sorozatok állandó feszültségű (CV) meghajtókat jelent. Mindkettő 0…10V-os fényerőszabályzó bemenettel van felszerelve, az ODLC pedig DALI segítségével szabályozható. A tápfeszültség 90 és 295V AC között mozog, a meghajtók megfelelnek a II/2 osztálynak. 12V-os segédfeszültség kimenettel is fel vannak szerelve, mely külső eszközök táplálására használható, pl. egy IoT interfész. 25, 45 és 65W-os változatok állnak rendelkezésre.

A cikk forrása:

www.tme.eu