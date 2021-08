Mean Well átalakítók a vasúti iparághoz

RSD-500 sorozatú DC/DC átalakítók raktárról

Címkék: energia energiaellátás konverterállomás TME vasút vasúti jármű vasúti járműrendszer

A TME ajánlata számos iparág ügyfeleinek szól. Éppen ezért mindig ügyelünk arra, hogy katalógusunk kiváló minőségű, speciális alkalmazásokhoz tervezett és a vonatkozó szabványoknak megfelelő termékeket tartalmazzon. A megfelelő tanúsítvány gyakran a legfontosabb tényező, amely meghatározza az adott alkatrész kiválasztását.

A vasúti ipar szigorú szabványairól ismert. A vasúti közlekedés követelményeihez igazított termékeket, különösen a tápegységeket, számos, más iparágban is elvárt tulajdonság jellemzi. Például a feszültségingadozásokkal szemben védettek, jól szigeteltek, és képesek széles hőmérsékleti tartományon működni.

Mean Well átalakítók

A MEAN WELL az egyik legismertebb és legelismertebb a különféle típusú, speciális alkalmazásokhoz tervezett tápegységek gyártói között. A TME katalógusában épp ezért az ilyen alkatrészek egyik legfontosabb szállítója. Az alábbiakban a gyártó RSD-500 átalakítóira összpontosítunk. Ezek az RSD sorozat más átalakítóihoz (RSD-100, RSD-150 stb.) kapcsolódnak, amelyek évek óta jelen vannak és bizonyítottak már a piacon. Széles körben elismertek és megbízható választásnak bizonyultak a tervezők, villanyszerelők és elektronikai mérnökök számára világszerte. Jellemzőiknek köszönhetően olyan területeken alkalmazhatók, mint az ipari automatizálás (robotika), a telekommunikációs ipar, az energiaipar, a tágan meghatározott villamosmérnöki munkák és a világítás. Megfelelnek ezenkívül az élelmiszeripar, a vegyipar és sok más eszköz gyártói számára is.

RSD-500 konverterek vasúti iparághoz és azon túl!

Az RSD-500 DC/DC konverterek, amint a neve is mutatja, maximális kimeneti teljesítménye kb. 500 W. Modelltől függően a kimenő névleges teljesítmény 420 W és 499,2 W között mozog, miközben lenyűgöző 92%-os hatékonyságot tart fenn. Az RSD-500 sorozat egyetlen kimeneti feszültsége 12 V, 24 V vagy 48 V DC. A beépített szabályozónak köszönhetően (15%-on belül) állítható. A tárgyalt típusok másik figyelemre méltó jellemzője a tápfeszültség széles tartománya. Általában fenntartja a 2:1 arányt, azaz körülbelül 17 V – 34 V DC, 34 V – 63 V DC stb. Ennek eredményeként a MEAN WELL termékek nemcsak ellenállnak a feszültségingadozásoknak, de univerzálisabbak is, és sokféle eszköz karbantartása és szervizelése során helyettesítőként is használhatók, akár gépparkokban is. Az RSD szigetelési feszültség min. 4 kV DC – ez az egyik jellemző, amelyet a fogyasztási cikkek gyártására vonatkozó számos szabvány felsorol. Az átalakító áramkörökben található elektronikus alkatrészek egy része további védelemmel van ellátva (félig töltve szilikon géllel).

Az RSD-500 átalakító perforált fémházban található. Ennek a kialakításnak köszönhetően passzívan (konvekcióval) vagy aktívan (ventilátorral) hűthető. A termék méreteit alacsony profil jellemzi, mivel 1U magasságban záródnak, azaz egyetlen rés van a vázban (1,75 hüvelyk, kb. 4,4 cm). Ezenkívül a termékeket úgy tervezték, hogy ellenálljanak az 5G-ig terjedő rezgéseknek és túlterheléseknek (a szállítóipar gyártói számára ez egy másik fontos tényező). A MEAN WELL ajánlásai szerint minden RSD-500 eszköz 5 000 m tengerszint feletti magasságban képes működni.

Maga az átalakító áramkör is számos fontos tulajdonsággal rendelkezik, amelyeket itt meg kell említeni. A tápegységek kimenete a rövidzárlattal, túlterheléssel és a túlzott kimeneti feszültséggel szemben is védett. A bemenet védett: fordított polaritás vagy túlfeszültség ellen. Az RSD-500 átalakítók perforált fémházakba kerültek.

RSD-500B-12 konverter

Vasúti és ITE biztonsági előírások

A Mean Well az RSD sorozat termékeit főleg vasúti járművekhez és távközlési rendszerekhez tervezte. Európában és Észak-Amerikában (de a világ más részein is) az ezen a területen alkalmazott átalakítóknak több szabványnak is meg kell felelniük. A gyártó gondoskodott arról, hogy termékei megfeleljenek ezen iparágak követelményeinek. A vasúti iparban ezek az EN50155, IEC60571, EN45545-2 és EN50121-3-2 szabványok. Az ITE (szerverszobák, routerek, hubok) esetében ezek az IEC62368-1, UL62368-1, RCM AS, NZS62368.1 és EN55032 szabványok. Itt kell megjegyezni, hogy a vasúti közlekedés területén használt alkatrészek esetében nemcsak maguknak a járműveknek kell megfelelniük a vonatkozó követelményeknek. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak azokra a termékekre, amelyeket az állomások információs tábláinál, a vasúti jelzőtábláknál, a vasúti átjáró jelzőinél, az infrastruktúrában stb. használnak.

Termékelérhetőség

A TME egy olyan elektronikai alkatrész disztribútor, amely nyitott a szoros együttműködésre a gyártókkal és a vállalkozókkal. A raktárkészlet, amely a logisztikai központunk polcán elérhető cikkek számát takarja, a katalógus minden egyes termékénél meg van adva. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a szállítási időket a minimumra csökkentsük. Ugyanakkor a MEAN WELL márkával való szoros együttműködésnek köszönhetően nagyobb vagy egyedi megrendeléseket is teljesíthetünk. Böngésszen bátran katalógusunkban, és nézze meg kínálatunkat!

A cikk forrása:

www.tme.eu