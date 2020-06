Li-ion akkumulátorok Eaton 3-fázisú UPS-ekhez

Címkék: akkumulátor eaton lítiumionos technika tápegység tápellátás UPS

A piacvezető energiamenedzsment megoldásokat nyújtó Eaton évről évre egyre nagyobb hangsúlyt fektet a lítium ion akkumulátoros megoldásokra. Az xStorage energiatároló rendszerek mellett, melyek akkumulátor egysége alapértelmezetten a lítium ion technológiára épül, már az Eaton szünetmentes tápegységek esetén is minden teljesítménytartományban elérhetővé vált ez az opció.

Az 1-fázisú és mindössze 1-Unit helyigényű, rackbe szerelhető 5P line-interaktív szünetmentes tápegységek Li-ion változata az idei év elején került piacra, így az Eaton már minden teljesítménytartományban tud kínálni lítium ion akkumulátoros UPS-t. A 3-fáziú termékcsaládok közül a 93PS, a 93PM és a Power Xpert 9395P termékcsaládokhoz is elérhető az EBC-LI-128S1P cikkszámú, lítium ion akkumulátorokat tartalmazó külső akkumulátorszekrény, melynek segítségével 8 kW-tól egészen 1200 kW teljesítmény-tartományig skálázható rendszer építhető fel.

A lítium ion akkumulátorok egyre inkább preferált választássá válnak a 3-fázisú UPS rendszerek esetében is, különösen azokban az alkalmazásokban, amikor a lehető legjobban optimalizált TCO-ra, vagyis teljes bekerülési és üzemeltetési költség elérésére van szükség.

„Jelen pillanatban még nem látjuk a hazai piacon, hogy az informatikai prioritások eltolódnának, és egyre több vállalat fektetne be olyan infrastruktúrákba, amelyek a Li-ion technológiának köszönhetően minimális helyszíni támogatás mellett is hosszú távon megbízhatóan működnek.” - nyilatkozta Ábelovszky Tamás, az Eaton magyarországi értékesítési szervezetének vezetője. "Mi már most készen állunk erre a változásra, így természetesen az Eaton szünetmentes tápegységek a legújabb igényeknek is megfelelnek. Fontos szempont, hogy az alacsonyabb TCO biztosítása mellett a Li-ion akkumulátoros UPS-ekre legalább 5 év garanciát vállal az Eaton, ezzel is bizonyítva, hogy partnereink hosszú távon számíthatnak szünetmentes megoldásainkkal."

A 40%-kal kisebb helyigény és a 60%-kal kevesebb súly mellett a Li-ion akkumulátorok másik legfontosabb előnye a hagyományos, olómsavas akkumulátorokkal szemben a legalább 3-4× hosszabb élettartam, aminek köszönhetően nincs szükség gyakori és költséges akkumulátor cserékre, ezáltal nem csak a pénztárcánkat, de a környezetet is kíméljük. Ezen felül a Li-ion akkumulátorok háromszor gyorsabb újratöltést tesznek lehetővé. így az áramkimaradások utáni sebezhetőség jelentősen csökkenhet egyúttal javul a rendelkezésre állás is.

A fejlett (BMS) akkumulátor management rendszer, valós idejű információt ad az akkumulátor kapacitásáról, a töltési ciklusokról és az aktív hőmérséklet-figyelés eredményéről, vagyis az UPS akkumulátorának teljes életciklusáról.

www.eaton.hu