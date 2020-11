Ixxat CANnector – a CAN hálózatok svájci bicskája

Címkék: adatgyűjtő EtherCAT hálózat IT IT infrastruktúra IT menedzsment PLC

A HMS Networks bemutatta a CAN hálózatok adatgyűjtőjeként, hálózati hídjaként és jelerősítőjeként használható rugalmas Ixxat® CANnector megoldást. A meglévő CAN@net NT és CANbridge NT sorozatok kiegészítéseként a CANnector újabb interfészeket és funkciókat, valamint adatnaplózási funkciókat tartalmaz. Mivel kompatibilis a CAN@net NT és a CANbridge NT sorozatokkal, a CANnector a meglévő telepítések egyszerű bővítését teszi lehetővé.

Rugalmas és sokoldalú – adatgyűjtő, hálózati híd és jelerősítő

A CAN@nethez és a CANbridge NT-hez hasonlóan a CANnector is önálló eszköznek számít, ami azt jelenti, hogy nem igényel PC-t. Az általános CANnector mellett három előre konfigurált verzió is elérhető:

CANnector Range – egyszerű CAN (FD) jelerősítéshez vagy CAN interfészként Etherneten keresztül a számítógéphez csatlakoztatva.

CANnector Bridge – CAN (FD) hálózati híd / útválasztó, keret-, illetve jelalapú, olyan funkciókkal, mint pl. online lebegőpontos adatkezelés az összes buszrendszer számára.

CANnector Log – Adatgyűjtő triggerrel és körkörös pufferrel, valamint alacsony energiafogyasztású alvó üzemmóddal, CAN (FD) riasztással, keret-, illetve jelalapú CAN (FD) adatok naplózásához.

A kicsomagolás és csatlakoztatás után mindhárom változat azonnal használható. Mivel az alaphardver minden esetben megegyezik, és a CANnector különböző funkcióit betölthető konfigurációk biztosítják, az összes CANnector átkonfigurálható a választott funkciókkal együtt.

Nagy teljesítményű és sokoldalú

A nagy teljesítményű Linux platform lehetővé teszi a CANnector számára, hogy összetett alkalmazásokat és adatkezeléseket hajtson végre közvetlenül az eszközön. A buszleíró fájlok támogatása jelszintű működést is lehetővé tesz.

A „Riasztás a CAN-on” használata a TX funkció a CAN-buszokon történő kikapcsolásának lehetősége révén a készüléket az áramellátásra és biztonságra érzékeny alkalmazásokban is lehet használni.

A CANnector különféle hardververziókban érhető el, amelyek csak a támogatott interfészek számában különböznek. Az interfészek maximális száma nyolc CAN (FD), két LIN, két Digital IO és egy EtherCAT slave interfész, valamint Ethernet és USB. Az EtherCAT slave interfész a HMS Anybus® CompactCom technológiát használja, lehetővé téve más ipari Ethernet protokollok jövőbeni támogatását is. Opcióként USB-bővítmények, például a Wi-Fi és a Bluetooth is rendelkezésre állnak.

Felhő és PLC kapcsolat

Az Ixxat CANnector számos további funkciót kínál, amelyek lehetővé teszik például az élő adatok vizualizálását és szimulálását mobil eszközök (okostelefon vagy tablet) használatával Wi-Fi-n keresztül, vagy felhőkapcsolatot az OPC-UA, MQTT vagy a HMS Hub™ segítségével – ez utóbbi a HMS saját megoldása az ipari adatok összekapcsolására.

Az EtherCAT slave interfész használatával a CANnector lehetővé teszi a CAN (FD) alapú hálózatok közvetlen csatlakoztatását ipari Ethernet hálózatokhoz vagy egy PLC-hez. A CANnector eszközön minden funkció párhuzamosan is végrehajtható, így például az adatok naplózása a CAN (FD) hálózati híddal és az adatok mobileszközökön történő megjelenítésével egyidejűleg végezhető el.

Könnyű konfigurálás drag & drop eljárással

A HMS egy ingyenes Windows eszközt kínál, amely lehetővé teszi a CANnector egyszerű konfigurálását, amelyben a forrás és a cél közötti „kapcsolatok” drag & drop eljárással valósíthatók meg. A CAN (FD) buszleírások a konfiguráció céljából opcionálisan importálhatók. A szokásos funkciók köre az integrált fejlesztői és hibakereső környezet, valamint a saját C-felhasználói kód vagy Matlab/Simulink modellek segítségével bővíthetők ki, amelyek közvetlenül a készüléken futtathatók.

www.ixxat.com