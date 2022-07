Felkészülés az elkerülhetetlenre

Stäubli csatlakozók teszik lehetővé az alternatív áramforrások országos kompatibilitását Csehországban

Címkék: áram áramellátás csatlakozás-technika csatlakozó energia energiaellátás katasztrófavédelem Stäubli tűzoltóság

A Cseh Köztársaság Tűzoltó- és Mentőszolgálata többek között a Stäubli 16BL csatlakozókat használja a balesetek vagy tervezett áramkimaradások kezelésében. Használatuk biztonságos és gyors, a velük végzett munkához pedig az elektromos berendezéseken való munkavégzés alapvető képessége is elegendő.

Az áramszünet réme

A cseh kormány 2030-ig tartó biztonsági koncepciója a Cseh Köztársaságot fenyegető veszélyként értékelte a nagyobb áramszüneteket. Ezért az ország ellenálló képességének növelését irányozták elő, valamint a lehető legalaposabb felkészülést a villamosenergia-hálózatot érintő balesetekre, a tervezett kimaradásokra és egyéb, az áramellátás fennakadását okozó veszélyekre.

Az esetleges energiakimaradásokkal foglalkozó egyik intézmény a Cseh Köztársaság Tűzoltó- és Mentőszolgálata, amely már a 2017-es Herwart hurrikán okozta károk utáni helyreállításban is részt vett. Az alternatív források olyan esetekben is hasznosak, mint a Magyarországon is gondokat okozó 2021-es tornádó, de a gyakoribbnak számító szél- és fagykárok, illetve a tervezett kimaradások esetén is bevethetők, amelyek megzavarhatják a kritikus infrastruktúra működését.

16BL csatlakozók

Minden krízishelyzetben elengedhetetlen, hogy az alkalmazott megoldás a lehető legegyszerűbb és nehéz körülmények között is használható legyen. A Stäubli 16BL csatlakozói teljesítik ezeket a kritériumokat, és döntően ezen okok miatt használják a tűzoltók ezeket a mobil tartalék egységekben. A tartalék tápegységet egy konténerben helyezték el, amelyet gyorsan oda szállíthatnak, ahol arra szükség van. A konténert dízelgenerátorral, kapcsolószekrénnyel, kapocsdobozzal és kábelezéssel szerelték fel. Az objektumok összekapcsolására különböző keresztmetszetű kábelek és különböző csatlakozások állnak rendelkezésre. A Stäubli 16BL csatlakozók nagyobb terhelésig, akár 630 A csatlakoztatására alkalmazhatók.

„Elsősorban azért választottuk a Stäubli csatlakozókat, mert használatuk elképesztően egyszerű, még egy laikus is meg tudja csinálni sötétben, munkakesztyűben. A használat nagyon intuitív, és nagy előnye, hogy a csatlakozókkal dolgozó személynek nem kell villanyszerelőnek lennie – jelentette ki a Morva-Sziléziai Régió Tűzoltó- és Mentőszolgálatának villanyszerelője a Stäublival való együttműködésről. – Biztosak akartunk lenni abban, hogy krízishelyzetben is problémamentesen és nagyon gyorsan hozhatjuk létre a csatlakozásokat, ezért a szabványos, nagy teljesítményű Stäubli csatlakozókra esett a választásunk. A Cseh Köztársaság Tűzoltó- és Mentőszolgálata határozottan a tartalék források és csatlakozási pontok országos szabványosítását és kompatibilitását javasolja. A Stäubli csatlakozók bekötése mindössze néhány másodpercet vesz igénybe, míg egy régebbi csatlakozási megoldás akár 30 percet is elrabolhat tőlünk, speciális szerszámokat igényel, és csak villamosmérnöki végzettséggel és a Cseh Köztársaság törvényei szerint érvényes végzettséggel rendelkező személy végezheti el.”

Miért választották a cseh tűzoltók a Stäubli 16BL csatlakozókat?

A csatlakozóretesz kialakítása és egyszerűsége lehetővé teszi a munkavédelmi kesztyűben történő munkavégzést.

A mechanikus kódolás kiküszöböli a helytelen bekötés lehetőségét – sötétben nagyon hasznos tulajdonság.

A hosszú kábelek tetszőleges irányban használhatók, mindkét végükön ugyanaz a csatlakozó van.

A csatlakozóadapter-készlet lehetővé teszi a kapcsolótáblához való közvetlen csatlakozást, késes biztosíték helyett.

Minden Stäubli csatlakozó érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik az elektrotechnikában való használatra.

A csatlakozókkal végzett munkához nem szükséges villamosmérnöki végzettség.

A csatlakozási pontok szabványosítása kiküszöböli az emberek és a berendezések biztonsági kockázatait.

Az országos kompatibilitás lehetővé teszi a tűzoltók együttműködését.

