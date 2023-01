EDAC csatlakozók a TME katalógusában

Minden elektronikus berendezésnek megfelelő csatlakozásra van szüksége ahhoz, hogy rendeltetése szerint működjön. Ezeknek köszönhetően lehetőség van egy adott modul tápellátására vagy információ küldésére két nyomtatott áramkör között.

A NYÁK-on lévő áramkörhöz csatlakoztathatunk elektromos vezetéket például állandó forrasztott csatlakozással, de ez nem a legjobb megoldás, főleg azért, mert egy ilyen bekötés után meglehetősen nehéz azt újra leválasztani. Emellett a készülék tartósan csatlakoztatott elemeit nagyon nehéz elhelyezni egy kész házban. Ennek eredményeként az elektromos berendezések és áramkörök gyártói és tervezői nagyon szívesen használnak különféle csatlakozókat és dugókat. Az EDAC termékválasztékára érdemes ilyenkor odafigyelni. A vállalat a világ egyik vezetője ebben az iparágban, elsősorban szigorú minőségpolitikájának köszönhetően.

140-es sorozatú aljzat

Jelcsatlakozók a 140-es sorozatból

A TME egyik újdonsága a 140-es sorozat jelcsatlakozói. Ez a fajta kialakítás nagyon elterjedt a háztartási készülékekben, valamint az ipari alkalmazásokra szánt készülékekben. Az ilyen csatlakozók elsősorban egyszerűségük, tartósságuk és alacsony áruk miatt igazán népszerűek.

Az EDAC 140-es sorozata teljes mértékben kompatibilis a piacon elérhető hasonló megoldásokkal. Vagyis adott a 2 mm-es érintkezési távolság, 100 V névleges feszültség és 2 A névleges áram. Itt érdemes megjegyezni az üzemi hőmérséklet-tartományt, amely az EDAC csatlakozóknál –40 °C és 105 °C között mozog.

Miután kiválasztotta a megfelelő aljzat- és dugóméretet, a megfelelő krimpelőtüskékkel is fel kell szerelkezni. Ezek nélkül nem lesz elektromos kapcsolat két különálló modul között. A foszforbronzból készült tűk 0,05 mm² és 0,22 mm² közötti keresztmetszeti területtel rendelkező 30AWG – 24AWG kábelekhez használhatók.

E-Seal sorozatú csatlakozók

E-Seal vízálló csatlakozók

A vegyipar, a fafeldolgozó és az autóipar egyik közös jellemzője a magas behatolás elleni védelem követelménye a berendezésekben. Az ott használt elektromos áramkörök ki vannak téve a por, a nedvesség és az anyagok nemkívánatos hatásainak, amelyek gyorsan meghibásodáshoz vezethetnek. A jobb védelem egyik megoldása a kellően magas IP-besorolású csatlakozók használata. Az EDAC válasza ezekre a követelményekre az E-Seal sorozat, amelyet 565-nek is neveznek.

Az E-Seal vezeték-vezeték típusú csatlakozói tökéletesek a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak vagy iparág-specifikus körülményeknek kitett helyeken történő használatra. IP67 besorolással rendelkeznek, és –40 °C és 105 °C közötti hőmérsékleten működnek. A rápattintható zárrendszernek köszönhetően a csatlakozás stabil, és ellenáll mindenféle ütésnek. A csatlakozó teste PBT-ből (polibutilén-tereftalát) készül, amely az egyik legtartósabb polimer. Ennek köszönhetően a csatlakozók megfelelnek az UL94V-0 tűzveszélyességi szabványnak is.

Élcsatlakozó

Élcsatlakozók

Az EDAC kínálatában az élcsatlakozókra is érdemes odafigyelni. Elsősorban NYÁK-ra szerelhetőek, de kábelre is csatlakoztathatók. Néhányunknak ismerős lehet ez a konstrukció a számítógépek belsejéből, mivel az olyan portok, mint a PCI, PCI Express, AGP, mSATA és M.2 is így vannak megvalósítva. Az aranyozott érintkezőknek köszönhetően az élcsatlakozók kiváló választást jelenthetnek, ha két különálló nyomtatott áramkör között további kábelkötegek használata nélkül szeretnénk kapcsolatot létesíteni. Az EDAC élcsatlakozói 20-tól akár 72 érintkezőig különböző méretben kaphatók, 3,96 mm-es rasztertávolsággal.

