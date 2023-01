Digitális transzformáció kapcsolószekrény nélkül

Gépek és berendezések felkészítése a jövőre decentralizálással

Az automatizálási ipar digitális átalakulása nagy léptekkel halad előre. A jövő egyre inkább a szoftver szintjére összpontosít, ami új kihívásokat teremt. A Murrelektronik évek óta a decentralizálásra összpontosít, és maga fejleszti a digitális átalakuláshoz szükséges összes hardverterméket (terepibusz-modulok, switchek, tápegységek, IO-Link, kábelek és csatlakozók), és a digitális ikerrel kapcsolatos know-how-jával erős szoftveres háttérrel rendelkezik.

A decentralizálás nemcsak egy vagy egyes termékekről szól, hanem rendszerben kell gondolkodni. Mert csak átfogó szemlélettel, tervezéssel és telepítéssel lehet felismerni a hatékonysági potenciálokat, és a maximumot kihozni az automatizálásból. Csak az átfogó rendszerbe való intelligens integráció révén válik egy termék megoldássá. Így segíti professzionálisan az egyes komponensek kölcsönhatásával a digitális átalakulást.

Az MVK Pro és IMPACT67 Pro IP67-es terepibusz-modulok teljesen új fejlesztések, és tovább bővítik a Murrelektronik IO-Link termékkínálatát. Többek között mindegyik elterjedt protokollt elérhetővé teszik, vagy biztosítják a terepibusz-független felhasználást, 4 A port kimenő árammal, on-board diagnosztikával és robusztus házzal (Forrás: Murrelektronik GmbH)

IO-Link Master modulok

Az IO-Link az automatizálási technológiában a plug-and-play telepítést jelenti. Pont amikor a termelési folyamatok és rendszerek egyre összetettebbek lesznek, ahol egyre több adatot rögzítenek és kapcsolnak össze egymással, ez a kommunikációs szabvány maximális átláthatóságot biztosít a szenzor-aktor szinttől a felhőig. Az új IP67-es „MVK Pro” és „IMPACT67 Pro” terepibusz-modulok teljesen új fejlesztések. Nyolc multifunkciós master-porttal rendelkeznek, az L-kódolt M12 csatlakozóknak köszönhetően nagy áramerősséget is átengednek, és kiszolgálják a PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT Ethernet-protokollokat.

Vision telepítési megoldások a Murrelektroniktól (balról jobbra): A Xelity Hybrid Switch átveszi az adatkommunikációt és az áramellátást, az Injection Box egy négyszeres 24 V-os áram- és jelbemeneti egység, a Master Breakout Box elosztja az áramot és a jeleket, és a NEC Class 2 Splitter egy tisztán áram- és jelelosztó (Forrás: Murrelektronik GmbH)

Vision telepítési megoldások

Az ipari gyártásban és a logisztikában egyre fontosabbak lesznek az ipari képfeldolgozó rendszerek. A Murrelektronik moduláris plug-and-play megoldásaival nem csak gyorsan és rugalmasan vehetők használatba a Vision rendszerek. A modulok széles körű és részletes diagnosztikát is lehetővé tesznek, és így nagyban befolyásolják a gépek rendelkezésre állását.

A Vario-X egy moduláris és rendkívül rugalmas automatizálási platform, amellyel az összes automatizálási funkció először valósítható meg teljesen decentralizáltan, azaz vezérlőszekrény-architektúra nélkül (Forrás: Murrelektronik GmbH)

Vario-X automatizálási rendszer

A Vario-X decentralizált automatizálási rendszerrel a vezérlőszekrény feleslegessé válik. A Vario-X az érzékelőket és működtető egységeket a közvetlen gépi környezetbe helyezi, és megbízható feszültség-, jel- és adatkezelést biztosít a decentralizált szervohajtások zökkenőmentes integrálásához. A Vario-X segítségével automatizált rendszerben az elejétől fogva jelen van egy digitális iker is. A digitális 1:1 kép tartalmazza az eredeti gép vagy rendszer összes funkcióját és paraméterét, és a kiterjesztett valóság segítségével elhelyezhető a gyártócsarnokban. A digitális iker a prediktív karbantartáshoz is jelentősen hozzájárul. A mesterséges intelligencia alkalmazásával a folyamat végrehajtásában előforduló rendellenességek felismerhetők, és a kijavításukra irányuló intézkedések már korai szakaszban megkezdhetők. Ez nemcsak a tervezés során, hanem az üzembe helyezés és a szervizelés során is költséget és időt takarít meg.

A Murrelektronik MQ15 sorozatú víz- és porálló csatlakozói gépeket és rendszereket látnak el energiával, és alkalmasak aszinkron- és háromfázisú motorok csatlakoztatására (Forrás: Murrelektronik GmbH)

MQ15 csatlakozók

A gépeknek és rendszereknek áramra van szükségük, és egyszerű megoldások szükségesek az energiaellátásukhoz. Az MQ15 sorozat víz- és porálló csatlakozóit a szerszámmentes gyorscsatlakozásnak köszönhetően könnyű felszerelni. Kiválóan alkalmasak aszinkron- és háromfázisú motorok csatlakoztatására. A magas áramátviteli értékek (akár 16 A folyamatos terhelés) akár 600 V AC feszültségen ezért az alkalmazások széles körét nyitják meg.

Telepítés rendszerben és koncepcióval

A teljes rendszer figyelembevételével óriási megtakarítási potenciál érhető el a telepítés során, és elkerülhetők a telepítési hibák. A digitális átalakuláshoz vezető utat ezért mindig a decentralizálás és a teljes rendszerben kialakított hatékony telepítési koncepció egységeként kell tekinteni.

