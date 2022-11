Csatlakozók a gép áramellátásához

A Murrelektronik MQ15 sorozatának víz- és porálló csatlakozói aszinkron és háromfázisú motorok csatlakoztatására alkalmasak.

Címkék: áramellátás csatlakozás-technika csatlakozó Murrelektronik

A gépeknek és rendszereknek áramra van szükségük – megbízhatóan, könnyen telepíthetően és üzembiztosan. Egyszerű megoldások a gépek és rendszerek energiaellátására, ezért keresettek.

A Murrelektronik MQ15 sorozatú szabványosított csatlakozói megfelelnek ennek a követelménynek. A dugós csatlakozók könnyen felszerelhetők a szerszámmentes gyorscsatlakozásnak köszönhetően. A biztonságos csatlakoztatáshoz mindössze egy ¼ fordulatra van szükség, és a csatlakozó IP67-es szigeteléssel rendelkezik. Az innovatív gyorscsatlakozó rendszerrel az új telepítés, szervizelés és karbantartás szerelési ideje akár 80 százalékkal csökken. Az a tény, hogy a csatlakozó reteszelési állapota vizuálisan és tapinthatóan is jelölve van, hozzájárul a biztonságos összeszereléshez. Emellett az MQ15 összeszerelését egy „KATTANÁS” akusztikusan is megerősíti. A teljes PUR borítás gondoskodik a biztonságról a beavatkozások során, valamint a kábeltörés és rezgés elleni védelemről. További védelmet nyújt egy zárószerkezet és egy védőtömlő-csatlakozás a csatlakozón.

A Murrelektronik MQ15 sorozatú víz- és porálló csatlakozói gépeket és rendszereket látnak el energiával, és alkalmasak aszinkron és háromfázisú motorok csatlakoztatására (Murrelektronik GmbH)

Széles kínálat a folyamatos nagy terheléshez

A termékválasztékban találhatók fröccsöntött borítású, előkonfekcionált csatlakozók nagy teherbírású PUR vagy költséghatékony PVC vezetékekkel, hozzáillő karimás csatlakozók motorok bekötéséhez, valamint önzáró változatok is. Mindez elérhető 4 és 6 pólusú változatban 1,5 mm² és 2,5 mm² vezeték-keresztmetszettel. A termékportfóliót az öntött kábelekkel ellátott h-elosztó megoldás teszi teljessé, amellyel az áramelosztás rugalmasan, bármilyen switchnél elvezethető, így csökkentve a csatlakozási pontok számát.

Az MQ15 nagy áramot továbbít a legkisebb helyen, a piacon elérhető legjobb ár-teljesítmény aránnyal, köszönhetően a nagy vezetőképességű műanyagok használatának és a drága fém alkatrészek elhagyásának. A 4 pólusú, három hálózati érintkezővel + PE-vel rendelkező változat mellett a 6 pólusú változat két jelzőérintkezővel is rendelkezik. Ez utóbbi így lehetőséget nyújt további funkciók, például a hőmérséklet vagy a fék integrálására. Az akár 16A folyamatos terhelésű áramátviteli értékek 600V AC feszültség mellett széles alkalmazási területet nyitnak meg. Az MQ15 karimás csatlakozókkal a motorok pillanatok alatt átalakíthatók dugaszolható megoldássá. Ez időt és személyzetet takarít meg a telepítéskor és a karbantartáskor. A karima egyszerűen becsavarható a motorház meglévő M20x1,5 menetes furatába – adapter vagy speciális mechanikai megoldás nélkül.

Az MQ15 sorozat csatlakoztatott állapotban IP67 védettségi osztályú, így a nehéz környezetben végzett mindennapi ipari használatra is alkalmas. Az MQ15 csatlakozók 100%-ban elektromosan teszteltek, ami egyszerű, hibamentes plug and play megoldást biztosít. Minden változat 1 db MOQ-tól kapható, függetlenül a kialakítástól vagy a hosszúságtól. A CE-kompatibilis termék UL-regisztrációval is rendelkezik, így világszerte használható.

