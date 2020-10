Az Eaton 5P litium-ion akkumulátoros szünetmentes tápegysége növeli az üzleti folytonosságot a decentralizált IT és edge computing és környezetek számára

Az Eaton energiagazdálkodási vállalat év elején jelentette be, hogy lítium-ion akkumulátoros modellel bővíti az 5P sorozat rackbe szerelhető szünetmentes tápegységeinek választékát az EMEA régióban. Az Eaton 5P UPS platform kategóriájában a legmegbízhatóbb. Erre a megbízhatóságra épül az 5P lítium-ion UPS is, amely megbízható, integrált megoldást kínál, fokozott hálózati biztonsággal, meghosszabbított akkumulátor-élettartammal és távvezérelhetőséggel, így ideális megoldást jelent a decentralizált IT és edge computing környezetek számára.

Ez az új 5P modell lítium-ion akkumulátorokat használ, amelyek jobb teljesítményt nyújtanak az ólom-sav akkumulátoroknál. Élettartamuk akár a nyolc évet is elérheti, így nem szükséges őket kicserélni az UPS életciklusának felénél. A lítium-ion akkumulátorok ráadásul háromszor gyorsabban újratöltenek, ezzel is csökkentve a rendszer sebezhetőségét az áramellátási problémákkal szemben a maximális rendelkezésre állás érdekében.

„Az informatikában egyre inkább eltolódnak a hangsúlyok: mind több vállalat fektet be decentralizált IT infrastruktúrákba és edge computing megoldásokba. Az informatikusoknak és az adatközpontok szakembereinek olyan megbízható megoldásokra van szükségük, amelyek minimális helyszíni jelenlétet igényelnek” - mondta Nádasdi Csaba, az Eaton termékmenedzsere.” „Az 5P lítium-ion szünetmentes tápegységünk jelentős előrelépést jelent a UPS-technológia terén. Biztosítja a szakembereknek az 5P UPS-ben megismert, megbízható tartalék áramforrást, ugyanakkor csökkenti a karbantartási költségeket, növeli a biztonságot és biztosítja az üzletmenet folytonosságát."

Az Eaton 5P lítium-ion UPS akkumulátor-kezelő rendszerrel (BMS) is rendelkezik, amely naprakész információval szolgál az akkumulátor kapacitásáról, a töltési ciklusokról és az aktív hőmérséklet-figyelésről, így a felhasználó folyamatosan megbízható adatokhoz juthat az UPS-akkumulátor életciklusával kapcsolatban. Az UPS emellett magas-szintű hálózati biztonságot nyújt az iparágban elsőként UL 2900-1 és IEC 62443-4-2 szabványnak megfelelő, opcionális kiegészítőként rendelhető Eaton Gigabit hálózati kártyával. A bővítőkártya menedzsment funkciói segítenek növelni a rendelkezésre állást, ugyanakkor magasabb szintű kiberbiztonságot is nyújt.

Az Eaton 5P lítium-ion UPS további jellemzői:

Felhasználóbarát, könnyű kialakítás, a hasonló teljesítményű, de ólom-sav akkumulátoros UPS–ek tömegénél 20% -kal kisebb tömeggel.

Sokoldalú felszerelési lehetőségek, amelyek egyszerű telepítést tesznek lehetővé.

Kisebb helyigény a rack szekrényben, kompakt 1U - vékony kialakításnak köszönhetően falra is szerelhető.

Öt év standard garancia az UPS-re és az akkumulátorokra.

