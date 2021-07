Átalakítók a leginkább igénybe vett ipari alkalmazásokhoz is

DDR-480 MEAN WELL sorozat – hatékony tápegység kis méretben

Címkék: áramellátás energia energiaellátás energiafogyasztás energiaforrás energiagazdálkodás energiamenedzsment

A TME már a MEAN WELL új DDR-480 sorozatú átalakítóit is felvette a kínálatba, amelyet ipari, közlekedési vagy távközlési rendszerek nagy teljesítményű alkalmazásaihoz szánnak. A szériát a maximális funkcionalitás szem előtt tartásával tervezték, ugyanakkor ügyeltek a készülék funkcionális értékeire. A DDR-480 sorozat kiváló teljesítményét és nagy hatásfokát (több mint 90%) kis méretekkel kombinálták, ennek köszönhetően ezek a konverterek nagyon korlátozott helyeken is használhatók. A megszerzett engedélyek és tanúsítványok a DDR-480 átalakítókat megbízható megoldássá teszik a legigényesebb alkalmazásokban is.

A DDR-480 egy DC\DC átalakító sorozat, amelyet DIN sínre szerelésre terveztek, 480W névleges teljesítménnyel. A konverterek 12 és 24 V vagy 48 V feszültséget igénylő áramkörökhöz készült változatokban kaphatók. A sorozatot úgy tervezték, hogy a 2:1 bemeneti feszültségek széles tartományában működjön. Modultól függően lehet 16,8-33,6VDC, 33,6-67,2VDC vagy 67,2-154VDC. A konverterek védelmi funkcióját a túlterhelés, a rövidzárlat, a túlfeszültség, a bemenet fordított polaritása és a bemeneti feszültségesés elleni védelem biztosítja. Fontos jellemzője az ipari alkalmazásoknak az a képesség, hogy ideiglenesen megterhelje a konvertert a névleges teljesítménynél nagyobb teljesítménnyel, ami akkor hasznos, ha például világítással vagy indukciós motorokkal dolgozik. Minden DDR-480 sorozatú modell a névleges teljesítmény 150%-ának túlterhelését 5 másodpercnél tovább bírja. Hosszantartó túlterhelés, túlfeszültség vagy túlmelegedés esetén az inverter levágja a kimeneti feszültséget és automatikusan visszatér a normál üzemmódba, miután a működési paraméterek stabilizálódtak. Az alkalmazott megoldásoknak köszönhetően 280 000 órás szintet érték el az MTBF területén (amely meghatározza a meghibásodások közötti átlagos időt), ami hosszú, megszakítás nélküli működést biztosít és leegyszerűsíti a karbantartási tevékenységeket.

Nagyobb hatékonyság, az átalakítók hosszabb élettartama

Az áramellátás kulcsfontosságú elem az automatizálási rendszerekben, az iparban és a közlekedésben, ahol a szállított energia minősége a teljes rendszer megbízhatóságát jelenti. Ilyen speciális alkalmazásokban az erőforrásokkal szemben támasztott elvárások magasak, és mind a megfelelő működési paraméterekre, mind a funkcionális tulajdonságokra vonatkoznak. Az elsőosztályú modul használata garantálja a rendszer összes eszközének megfelelő működését, amelyet egyenfeszültség táplál, és ellenáll a váratlan eseményeknek az elektromos hálózatban. Az inverternek hosszan és stabilan kell működnie, ellenállnia az elektromos hálózat zavarainak és magas energiahatékonyságot kell biztosítania.

DDR-480C-24 tápegység

A MEAN WELL DDR-480 sorozatát magas hatékonyság jellemzi, elérve a 93%-ot is. Az alacsony saját veszteség mindenekelőtt energiamegtakarítást jelent, amely tökéletes megoldás az energiahatékonyság növelésére irányuló tevékenységekhez, amelyek gyakorlatilag minden vállalkozásban megtalálhatók. Közüzemi oldalon ez azt jelenti, hogy kevesebb energiát oszlatnak el a konverterben, és kevesebb a modul túlmelegedése működés közben, ami jelentősen meghosszabbítja az elem élettartamát. Ennek eredményeként a készülék nem igényel ventilátort, és kizárólag a szabad levegő keringésére támaszkodik.

Szilárd kivitelezés, kis méretek

Ami a DDR-480 sorozat megkülönbözteti a piacon, kétségtelenül az a tény, hogy ilyen nagy lehetőségek koncentrálódnak egy ilyen kicsi és könnyű házban. Az átalakító méretei csak 85,5mm x 125,2mm x 128,5mm (szélesség x magasság x mélység), ami azt jelenti, hogy osztályukban a legkisebbek a piacon. Az alkatrész tömege kevesebb, mint 1,4kg. A kompakt méretek lehetővé teszik az értékes hely jelentős megtakarítását és korlátozott hely esetén megkönnyítik a telepítést. ADDR-480 sorozatú átalakítók TS-35/7,5 vagy 15 sínre szerelhetőre lettek tervezve mindössze 5 mm távolságra a többi modultól. A LED működés jelzése, a távfelügyelet és a vezérlés jó példák a DDR-480 tápegységek kényelmét és könnyű karbantartását javító funkciókra.

A legmagasabb minőséget tanúsítványok igazolják

A MEAN WELL nagy hangsúlyt fektet a termékek minőségére és a legmagasabb elvárásoknak való megfelelésre, amit a legigényesebb piacokon kínált termékek tanúsítványai és jóváhagyásai is megerősítenek. A DDR-480 sorozat megbízhatóságát és használatának biztonságát igazolják a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés tanúsítványai, beleértve az IEC 62368-1, UL 62368-1, EN 55032 szabványait. Fontos megerősítés ez arról, hogy a termék megfelel a törvényi előírásoknak és szabályozásoknak, de legfőképpen garantálja a személyzet és a hajtott berendezések biztonságát működés közben. Az EMC elektromágneses kompatibilitását az EN55032 és az EN61000 szabványoknak megfelelően biztosították. Kiemelendő funkció a bemeneti -kimeneti feszültség erőssége 4000 VDC szinten. A kiváló minőségű házaknak köszönhetően a DDR-480 sorozat rendkívül ellenálló a zord környezeti feltételekkel szemben is, megbízható működést biztosít a hőmérséklet és a légköri páratartalom széles tartományában, valamint rezgés vagy mechanikus ütés esetén is. Az eszközöket megfelelő környezeti tesztelésnek vetették alá az elektrotechnikai eszközök tesztelésére vonatkozó szabványok alapján. Érdemes hangsúlyozni, hogy a DDR-480 sorozat megfelel az N50155/IEC60571 vasúti szabványnak mechanikai ellenállása, tűzvédelme és EMC szempontjából is.

A cikk forrása:

www.tme.eu