A Mean Well DC tápegységeinek áttekintése

Számos ipari és háztartási készülék működéséhez egyenáram szükséges. Ezeknek az eszközöknek ugyanakkor szinte mindegyike az elektromos hálózatról táplálkozik, amelyben - nyilvánvalóan - váltakozó áram van. Sőt, az elhelyezkedéstől függően különböző feszültségekkel rendelkeznek a világ különböző tájain.

A feentiek miatt a legtöbb elektromos eszköz alapvető összetevője az egyenáramú tápegység. Feladata meghatározott jellemzőkkel rendelkező stabil feszültség ellátása elektromos áramkörökben és elektronikus rendszerekben. Természetesen, hasonló feladatot hajthat végre egyenirányítóval összekapcsolt transzformátor vagy akár egy egyszerű elektronikus áramkör is, például transzformátor nélküli tápegység, amelyet általában a LED-es fénycsövekben használnak. Ezeknek a megoldásoknak azonban számos hátránya létezik, például alacsony áramhatékonyság, az áramhálózat zavaraira való érzékenység, a tápellátás és a felhasználó védelmét szolgáló biztosítékok hiánya. Sőt: a háztartási gépek, vagy akár az ipari gépek meghibásodása gyakran az áramellátó rendszerekből származik, amelyek túlmelegedés, az alkatrészek kopása vagy szennyeződése következtében vagy meghibásodnak, vagy akár a meghajtott alkatrészeket károsítják. Az itt levont következtetés világos: egy eszköz tervezésénél a tápegység minőségének, tartósságának és funkcionalitásának kiemelt fontosságúnak kell lennie.

A Mean Well márka és kiválasztott termékei

A TME számos áramforrást kínál, különböző paraméterekkel és alkalmazási területekre. Az alábbiakban az egyik legnagyobb globális beszállító, a - Mean Well kiválasztott termékeit mutatjuk be. A márka teljes skálája rendkívül széles. Az itt leírt megoldások közé tartoznak a közepes és nagy teljesítményű egyenáramú tápegységek (720W-tól 10000W-ig), amelyeket elsősorban ipari rendszerek számára terveztek, de jól alkalmazkodtak számos fogyasztói alkalmazáshoz (háztartási gépek, elektromos járművek töltői stb.). Reméljük, hogy ezek az információk segítenek ügyfeleinknek megválaszolni egy alapvető, ugyanakkor kihívást jelentő kérdést: hogyan válasszuk ki a megfelelő DC tápegységet?

Mean Well DC tápegység sorozat

Az itt bemutatott összes tápegység beépítésre tervezett kapcsolóüzemű eszköz, melyek fémház borítást kaptak a jó mechanikai ellenállás, az EMI (elektromágneses interferencia) és az ESD (elektrosztatikus kisülés) védelem, valamint a hőeloszlás érdekében. Minden modell egyetlen kimenettel rendelkezik, és a névleges paramétereket teljes terhelés mellett fenntartja. A tápegységek egyéb jellemzői az adott sorozattól és modelltől függenek.

CSP-3000 sorozat



Kapcsolóüzemű tápegység: CSP-3000-120

Ennek a sorozatnak a tápegységei 120–400V DC biztosítására képesek (típustól függően), amelyet 20–100% tartományban lehet programozni. Kétféle beállítási mód áll rendelkezésre: vagy beépített potenciométerrel, vagy egy bizonyos bemenetre táplált vezérlőfeszültséggel. A tápegység hűtését egy ventilátor segíti, amelynek sebessége a hőviszonyoktól függ - az egység széles hőmérsékleti tartományban, 70°C-ig működhet (az itt leírt összes termék alkalmas 60°C tolerálására). Az egység áramköre aktív EMI szűrőket, túlfeszültség-levezetőket és számos védelmet tartalmaz, beleértve a rövidzárlatot, a túlterhelést és a hőmérséklet-védelmet.

Specifikáció Teljesítmény 3000W Tápegység feszültsége 180V és 264V AC között, 254 és 370V DC között Névleges kimeneti feszültség* 90V és 400V DC között Hatásfok* 92% és 93% között Súly 4kg

* modelltől függően

DPU-3200 sorozat

Kompakt tápegységek a bemeneti feszültség széles tartományával és 3200W kimeneti teljesítménnyel. Alacsony profil és jó hatékonyság jellemzi őket. Ezek a termékek megfelelnek az IEC 62368-1 szabvány követelményeinek, amelyek az adatkommunikációs rendszerek, az irodai és audio/video berendezések áramforrásaira vonatkoznak. A listán szereplő számos eszközhöz hasonlóan ezek is távolról be- és kikapcsolhatók, sorba köthetők, és jelet továbbíthatnak, jelezve a helyes működést (vagy: meghibásodást). Itt a kimeneti feszültség beállítási tartománya a névleges érték 50%-ától 125%-áig terjed.



Kapcsolóüzemű tápegység: DPU-3200-24

Specifikáció Teljesítmény 3200W Tápegység feszültsége 90-264V AC (47-63Hz), 254-370V DC Névleges kimeneti feszültség* 24V vagy 48V DC Hatásfok* 94.5%-ig Súly 2.76kg

* modelltől függően

DRP-3200 sorozat



Kapcsolóüzemű tápegység: DRP-3200-24

A sorozat olyan egységeket tartalmaz, amelyeket 19 hüvelykes állványokba történő szerelésre terveztek. Köszönhetően a soros összekapcsolás lehetőségének (az úgynevezett átkötés) akár 12800W-t (egy polc, 4 tápegység) és maximum 25600W-ot (két polc) képesek leadni - mindezt pedig nagyon kevés helyet foglalva el. Ezeket a termékeket egy PMBus-kompatibilis kommunikációs modullal látják el, a távoli feszültség- és árambeállításhoz, a bekapcsoláshoz, valamint az aktuális működési paraméterek lekéréséhez.

Specifikáció Teljesítmény 3192W vagy 3216W Tápegység feszültsége 90V és 264V AC között, 127V és 370V DC között Névleges kimenti feszültség* 24V vagy 48V DC (beállítható) Hatásfok* 93.5W vagy 94.5% Súly 2,65kg

* modelltől függően

RSP-1000 és RSP-3000 sorozatok

A sorozat nevében szereplő szám jelzi a tápegység hozzávetőleges maximális kimenő teljesítményét. Az RST jelöléssel ellátott összes modellt hasonló funkciók jellemzik, beleértve a túláram- és a túlfeszültség-védelmet vagy a kimeneti feszültség vezérlését. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a beállításhoz használt potenciométer a ház hátsó részén található aljzathoz van csatlakoztatva, így a vezérlőszekrényen kívül helyezhető el, pl. kezelő számára elérhető kezelőpanelen. Egy másik gyakorlati jellemző (bár nem egyedi a Mean Well termékek között) az automatikus feszültségesés kompenzáció a kimeneti vezetéken. Az RSP termékek nagyon jó MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő) számot érnek el, akár 313000 órát, ami bizonyítja kiváló megbízhatóságukat.



Kapcsolóüzemű tápegység: RSP-1000-12

Specifikáció Teljesítmény 730W és 3000W között Tápegység feszültsége 90V és 264V AC között, 127V és 370V DC között Névleges kimeneti feszültség* 5V és 48V DC között Hatásfok* 80% és 92% között Súly 1.54kg és 4kg között

* modelltől függően

RST-5000 és RST-10000 sorozatok



Kapcsolóüzemű tápegység: RST-10000-24

A Mean Well választék egyik legerősebb típusa, amely képes (párhuzamosan csatlakoztatva) 20kW kimenő teljesítmény leadására. Egyetlen tápegységként maximális 105A és 400A közötti áramot biztosít 4,8 V és 48 V közötti feszültségen - ez azt jelenti, hogy számos ipari alkalmazást támogathatnak és még ennél többet is - ide tartoznak a háztömbök, távközlési központok (az egységek megfelelően tanúsítvánnyal rendelkeznek) vagy gépparkok és gyártási létesítmények. Az RST sorozat háromfázisú tápegységet igényel.

Specifikáció Teljesítmény 4800W és 10080W között Névleges kimeneti feszültség* 5V és 48V DC között Hatásfok* 88.5% és 91% között Súly 10kg vagy 23.5kg

* modelltől függően

UHP-1000 és UHP-1500 sorozatok

Az UHP sorozat termékeit kompakt kialakításuk (41mm-es profil), csendes működésük (konvekciós hűtés, ventilátor nélküli), magas hőtűrés és a háztartási készülékekhez való alkalmasság jellemzi. A számos nemzetközi tanúsítványnak köszönhetően (Ul, EN, TUV) telepíthetők fogyasztói háztartási és elektronikus készülékekbe. Ezek a modellek feszültség-, és áramszabályozást is biztosítanak.



Kapcsolóüzemű tápegység: UHP-1000-12

Specifikáció Teljesítmény 960W és 1512W között Tápegység feszültsége 90V és 264V AC között, 250V és 370V DC között Névleges kimeneti feszültség* 12V és 48V DC között Hatásfok* 94% és 96% között Súly 1.74kg vagy 2.51kg

* modelltől függően

Funkciók áttekintése

Tekintettel arra, hogy az itt leírt Mean Well tápegységek számos funkcióval rendelkeznek, az alábbiakban bemutatjuk ezek rövid leírását. A sorozatok között kisebb különbségek vannak (riasztások száma, párhuzamos csatlakozási lehetőségek stb.) - azonban minden termék hasonló képességekkel rendelkezik.

PFC

A PFC vagy a teljesítménytényező-korrekció, a meddőteljesítmény-fogyasztás csökkentésének módszere. Ez lehetővé teszi a veszteségek és az áramfogyasztás minimalizálását. A Mean Well tápegységekben jelen lévő aktív PFC rendszerek alkalmazkodnak a környezeti változókhoz (hálózati teljesítményjellemzők, a fogyasztói eszköz áramfogyasztása), ezáltal energiát takarítanak meg és korlátozzák a rendszerben előforduló interferenciákat.

Kimeneti feszültég programozása

A kimeneti feszültség beállításának lehetősége több okból is fontos. Kiszélesíti az áramellátás alkalmazási körét, lehetővé teszi annak alkalmazkodását az adott projekt egyedi követelményeihez, valamint megkönnyíti az áramforrás kiválasztását olyan eszközök számára, amelyek szokatlan elektromos potenciált igényelnek. A kimeneti feszültség szabályozását úgy érjük el, hogy egy vezérlő feszültséget adunk egy adott csatlakozóra. Ez a funkció a PSU telepítése során egyaránt hasznos (a pontos kalibrálás lehetőségét kínálja), és lehetővé teszi a beállítás megváltoztatását a gép/eszköz mindennapi működése során - beállítási igény jelentkezhet pl. a gyártási folyamatok során.

Kimeneti feszültség kompenzáció

Természetesen minden jó minőségű egyenáramú tápegység kimeneti feszültségstabilizáló rendszerrel rendelkezik. A Mean Well termékek extra funkcióval rendelkeznek: a kimeneti vezetéken fellépő feszültségesések kompenzálása (ezek jelentősek lehetnek, különösen gépparki körülmények között). Ennek a funkciónak a használatához a tápegység mérőbemenetét egy további kábelpárral kell a fogyasztói eszközhöz csatlakoztatni.

Riasztási jel

A Mean Well tápegységek jelzik az esetleges hiba előfordulását azáltal, hogy egy meghatározott állapotjelet táplálnak a megfelelő érintkezőkre vagy a relé csatlakozására. Modelltől függően a riasztást a következők váltják ki: a kimeneti feszültség csökkenése egy bizonyos érték alá (pl. az RSP sorozat névleges értékének 65%-a), tápellátási probléma, ventilátor leállása, túlmelegedés.

Távoli lekapcsolás

A Mean Well termékek távolról is kikapcsolhatók - ez a funkció minden itt leírt termékben megtalálható. Az egység kikapcsolása a hálózattól független áramkörön keresztül megkönnyíti a telepítést, megvédi a felhasználókat/üzemeltetőket és meghosszabbítja a tápegység élettartamát.

Párhuzamos csatlakozás

Egyes rendszerekben, különösen az ipari rendszerekben, az áramigény meghaladja egyetlen tápegység kapacitását. Az is előfordul, hogy a növekedés esetén pl. szerverterem bővítése, a PSU-k kimeneti teljesítményének növelése lehet szükséges. Éppen ezért a Mean Well termékeket párhuzamos csatlakozásra tervezték a jobb áramparaméterek elérése érdekében. A leírt modellek többsége több azonos tápegységgel is együttműködhet. Csatlakoztatásukhoz csak kábeleket kell használni (nincsenek külső alkatrészek). Ilyen konfigurációban az egységek vezérlőjeleket is megosztanak, pl. távkapcsolás.

