A Finder termékek átfogó portfóliója

Automatizálási rendszerelemek és elektromechanikai alkatrészek.

A TME katalógusában számos terméket találhat a közterek és háztartások ipari automatizálásához és elektromos automatizálási rendszereihez. Ezekben az ágazatokban a pontosság és a tartósság a legfontosabb, ahogyan az ár-érték arány is. Itt lép be a képbe megbízható gyártók egész sora – saját laboratóriumuknak és az univerzális alkatrészek tömeggyártásának köszönhetően jó termékeket kínálnak megfizethető áron.

Az egyik ilyen gyártó egyértelműen egy európai márka, a FINDER – amely több mint 50 éve specializálódott különféle relék előállítására. A gyártó portfóliója számos egyéb terméket is tartalmaz. Az alábbiakban bemutatunk néhány FINDER terméksorozatot – de mindenképpen böngéssze végig a TME katalógusában szereplő összes termékét.

Elektromechanikai alkatrészek

Mielőtt közelebbről is szemügyre vennénk a FINDER vezető termékeit (azaz a reléket), irányítsuk a figyelmünket a gyártó néhány kevésbé ismert megoldására. Ezek a termékek elsősorban ipari berendezésekhez, világításhoz és eszközök szellőztetéséhez készülnek olyan helyekre, mint például gyártólétesítmények, anyagfeldolgozó műhelyek és nehézgépek vezérlőhelyiségei.

LED lámpák kapcsolószekrényekhez

Számos hasznos ipari kiegészítő mellett a FINDER portfóliójában megtalálhatók a vezérlőszekrényekbe való lámpák is. LED technológiát használnak, és két fényerősséggel állnak rendelkezésre: 600lm és 1200lm (energiafogyasztás 6W, illetve 9W). Modelltől függően ezek a termékek táplálhatók egyenárammal (12V-tól 48V DC-ig) vagy hálózati tápellátással (110V-tól 240V AC-ig). A mágneses rögzítés érdekes megoldás a lámpák nem-invazív beépítésére, de a gyártó opcionális szerelési módot is biztosított, rögzítőfuratokkal ellátott klipekkel. A sorozat minden egyes világítási alkatrészét 5000 K színhőmérséklet jellemzi (fehér, hideg). A termékek hőtűrése -30°C és 55°C között van, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ipari kapcsolószekrényben használhatók. Mindemellett beépített mozgásérzékelővel felszerelt lámpák is elérhetők.



A szatén borítás korlátozza az árnyékokat és egyenletesen oszlatja el a fényt

AC és DC ventilátorok

Ipari környezetben gyakran van szükség a vezérlőszekrények, gépházak, tokozott automatizálási vezérlők stb. szellőztetésére. A FINDER ventilátorai az ilyen alkalmazásokhoz hálózatról (230V) vagy egyenárammal (24V) működő változatban is elérhetők. A váltakozó áramú modellek 17 W-tól 130 W-ig terjedő névleges teljesítménnyel kaphatók, 24m3/h -tól 630m3/h -ig terjedő hatékonysággal (a DC csoportnál a hatásfok eléri a 230m3/h-t).

A ventilátorhoz csatlakoztatott szűrő tömítése IP54 besorolású védelmet biztosít

Annak ellenére, hogy a FINDER összes ventilátora IP54 besorolással rendelkezik, egyes váltakozó áramú modelleket emellett széles hőmérséklet-tartományban is ellenállóvá tettek, -10°C és 70°C között (más termékeknél: -15.. 0,55°C). A TME-nél 92mm, 125mm, 177mm és 224mm méretben vásárolhat készülékeket – ezek a legnépszerűbb gyárilag telepített formátumok sok gépben, így a FINDER ventilátorai alkatrészként is használhatók.

A bemutatott termékek előnye, hogy cserélhető szűrővel ellátott szellőzőrácsot tartalmaznak. A mechanizmus porosodás elleni védelme különösen fontos gyártókörnyezetben (textilipar és kerámia) vagy faalkatrészeket feldolgozó üzemekben működő berendezések esetén. Ezen alkalmazások mellett a FINDER ventilátorai hatékonynak bizonyulnak a kényszerített levegő keringtetésére használt alkatrészként elektronikus és elektrotechnikai eszközök hőszabályozásának biztosítására.

Ventilátor szűrők

Mindezen felül a FINDER olyan kiegészítőket is kínál a ventilátorokhoz, mint például a ventilátorszűrők, melyek 92-320 mm-es elemekhez alkalmasak. A csatornába ágyazott tömítések használatának köszönhetően tökéletesen tapadnak a beépítési felülethez (IP54). A szűrőkereteken gyárilag fúrt furatok találhatók a megadott ventilátorméretnek megfelelően, ami gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szerelést. A házba ágyazott szűrőlap cseréje szintén zökkenőmentes folyamat – a ház fejének eltávolításával is megtehető.

A szűrőhöz a szerelőelemek tartozékok

Fűtőelemek

Az elektronikus eszközök számára optimális működési környezetet biztosító további elemek a fűtőelemek. A FINDER 7H sorozata 25W-tól 400W-ig terjedő teljesítménytartományú eszközöket tartalmaz, amelyek 110V és 230V AC/DC vagy 184V és 253V AC közötti feszültséghez lettek tervezve. Ezek függőlegesen szerelt szellőztető egységek, amelyeket gyakran használnak a beszerelési eszközökön és a nyomtatott áramköri lapokon történő páralecsapódás megakadályozására. Használatuk többek között a nehézgépek vezérlőiben (építőipar), autómosókban, valamint olyan helyiségek megvilágítására szolgáló rendszerekben szükséges, ahol a levegő páratartalma rendszeresen magas (alagutak, történelmi épületek). Tudjon meg többet a FINDER fűtőelemeiről a 7H sorozatról szóló cikkünkből.

Az előmelegítők akár 100°C hőmérsékletű felületeken is működhetnek

Automatizálási alkatrészek

A vezérlés és automatizálás területén találhatók azok a termékek, amelyek a FINDER-t meghatározóvá tették a világpiacon, vagyis a: relék. Bár a gyártó leginkább miniatűr, elektromechanikus alkatrészekkel foglalkozik, számos hákózati relét kínál komplex világítási rendszerek és egyéb elektromos hálózatok terhelésének szabályozására.

40.52 sorozatú elektromágneses relék

A relék a FINDER legszélesebb körben ismert termékei – miniatűr és ipari modellek egyaránt. A miniatűr elektromágneses elemeket számos alkalmazásban használják, a fogyasztói eszközöktől és háztartási gépeken keresztül az ipari vezérlőkig. Minőségük gyakran meghatározza a teljes gyártósor és az automatizálási rendszerek hatékonyságát. Éppen ezért a FINDER portfóliója kifejezetten hasznos lehet elektrotechnikai iparban tevékenykedő gyártóknak, tartós alkatrészeket kereső szerviztechnikusoknak, valamint gépparkok tervező és karbantartó mérnökeinek.

A 40.52 sorozatú relék univerzális alkatrészek DPDT érintkező konfigurációval

A FINDER relék széles választékából az egyik legjobb példa az univerzális termékre, amely számos szabványnak megfelel, ugyanakkor megfizethető, a 40.52-es sorozat. Ez a sorozat elektromágneses elemekből áll DPDT érintkezőkonfigurációval (két önálló vonal, mindegyik egy-egy vezetékpárral). Aljzatokba (például ipari áramkörökbe) vagy közvetlenül PCB-re (5 mm-es érintkezési raszter) történő felszerelésre alkalmasak. Használhatók 220V DC vagy 400V AC feszültséggel, vagy 15A maximális érintkezési árammal. Ennél a sorozatnál a tekercs névleges (vezérlő) árama eléri az 5V és 60V DC közötti, vagy a 6V és 240V AC közötti értéket (modelltől függően). A termékek bistabil és légmentesen zárható változatban készülnek.

Hálózati relék

Egy újabb példa az univerzális termékekre, amelyek széles körben alkalmazhatók, a hálózati relék. A FINDER alkatrészeit úgy tervezték, hogy tipikus elektromos berendezésekben működjenek, pl. világításvezérlő rendszerekben (dimmer áramkörrel felszerelt változatok is kaphatók). A termékek akár 4 üzemmódban is működhetnek (pl. szekvenciális kapcsolás, bipoláris szekvenciák stb.), egyes modellek pedig akár 20A terhelést is vezérelhetnek, ami azt jelenti, hogy komplex rendszerekben is használhatóak, ahol számos készülék tápellátása is időzített vagy digitális vezérlővel vezérelhető. A relék többféle formátumban készülnek: DIN-sínre szerelhető házakba helyezve, szabványos csavaros kapcsokkal; kompakt elemekként, amelyek közvetlenül a csatlakozódobozba szerelhetők; valamint panelre vagy falra szereléshez.

Dimmerrel ellátott, csatlakozódobozba szerelhető relé

Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a FINDER portfóliója szigorúan az egyes termékek funkcionalitása szerint van rendszerezve, és számos alkatrészt tartalmaz az elektromos rendszerek automatizálására – mind a közösségi, mind pedig háztartási használatra. Kibővíthetők többek között a 22-es sorozat 2- és 4-pólusú hálózati kontaktoraival, amelyek akár 63 A-ig terjedő áramok vezérlésére alkalmasak, a 13-as sorozat bistabil (lépcsős) reléivel (alacsony egyenfeszültséggel vagy váltakozó áramú hálózati tápegységgel vezérelve), valamint kapcsolóüzemű/lépéses/szekvenciális relékkel a 20-as sorozatból. A fent említett 15-ös sorozat reléi, a fényerőszabályzó funkcióval ”lágy” dimming funkcióval és beállítási memóriával rendelkeznek – ráadásul lépcsős (15.51) és lineáris (15.81) szabályozású változatban is készülnek.

