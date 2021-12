A digitális átállás a villamos hálózatokat is elérte

Vadonatúj megoldásokat mutatott be az iparág csúcsrendezvényén a Schneider Electric, a világ legfenntarthatóbb vállalata

Világszerte 167 millió háztartás, 23 millió vállalkozás lehet képes 2050-ig arra, hogy saját maga is tiszta energiát termeljen. Emiatt a villamos hálózatokat úgy kell átalakítani, hogy alkalmasak legyenek a kétirányú energiaszállításra, ez a jövő a villamosenergia-iparban. A megújuló energiaforrásokkal és a digitális megoldásokkal együtt ez a leggyorsabb út a dekarbonizáció felé – ezt állítja az idén a világ legfenntarthatóbb vállalata címet elnyerő Schneider Electric. Az energiahálózatok átalakítása egyben azt is segíti, hogy a világ megfelezhesse CO2 kibocsátását és elérje célját, a globális felmelegedés 1,5°C alatt tartását. A vállalat az Enlit Europe névre hallgató rendezvényen vonultatta fel újdonságait. Az Enlit Europe az energiaszektor meghatározó eseménye, Milánóban november 30. és december 2. között tartják, mintegy 500 kiállító és 10 ezer látogató vesz részt rajta, és 350 előadó osztja meg gondolatait az energiaszektor jelenéről és jövőjéről.

Ahogy egyre gyakrabban sújtanak le a globális felmelegedés okozta természeti katasztrófák, úgy válik egyre kritikusabbá, hogy az áramellátás megbízható legyen, és rugalmasan tudja kezelni a tiszta, megújuló forrásokból származó, de ingadozó energiatermelést. Az energiamenedzsment megoldások piacán vezető Schneider Electric és az üzleti informatika, illetve tanácsadás területén meghatározó BloombergNEF egy közös tanulmánya rámutatott: a napenergia hasznosítása a leginkább kihasználatlan lehetőség a decentralizált áramtermelésben. A potenciál óriási: világszerte 167 millió háztartás, 23 millió vállalkozás lehet képes 2050-ig arra, hogy saját maga is tiszta energiát termeljen. Ennek a dekarbonizációban is meghatározó szerepe lesz.

A nagy energiaátviteli rendszereket üzemeltető társaságoknak új helyzetet kell kezelniük, a helyben megtermelt áramot, a kis helyi hálózatokat kell a nagy rendszerekbe integrálniuk. Ez műszakilag is hatalmas kihívást jelent. A Schneider Electric az Enlit Europe rendezvényen mutatta be azokat a technikai fejlesztéseit, amelyek ebben segítik az energiaelosztó társaságokat. Az úgynevezett EcoStruxure megoldások adatokat gyűjtenek az elektromos hálózatokról, azokat az internetes felhőben kezelik, szoftveres segítséggel, digitális úton segítenek feldolgozni az adathalmazt, és ez alapján optimalizálják az áramhálózatokat. Vagyis a villamosenergia elosztórendszer-üzemeltetők olyan adatgyűjtési, adatkezelési és fejlett elemzési megoldásokhoz juthatnak hozzá, amelyek lehetővé teszik, hogy digitalizációval is gyorsítsák a dekarbonizáció folyamatát.

„A következő 10 év az elektromosság évtizede lesz. Ígéretes, ahogy közelebb kerülhetünk a karbonsemlegességhez. A folyamatot a tiszta, megújuló energiaforrásokon alapuló, megbízható és rugalmas áramellátás viszi előre, ezt hívjuk úgy, hogy Elektromosság 4.0. Ugyanakkor a cél eléréséhez az is kell, hogy a kétirányú energiaszállításra alkalmas okoshálózatokat fejlesszünk, amelyek képesek kiszolgálni a növekvő igényt a zöld áramra, illetve az energiatermelés új generációját jelentő, helyben megtermelt, megújuló forrásból származó energia visszatáplálására” – mondta Frederic Godemel, a Schneider Electric energiarendszerekért és szolgáltatásokért felelős alelnöke.

Az úgynevezett EcoStruxure megoldások abban segítik a villamosáram-hálózatok üzemeltetőit, hogy kisebb legyen az áramkimaradások kockázata, rugalmasan tudják kezelni az aktuális áramfelhasználás és a megtermelt áram közötti egyensúlytalanságokat, valamint működésük és maga az energiafelhasználás is hatékonyabb legyen.