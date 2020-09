60 éve a piacon az Eaton

Az eredeti SF6-mentes kapcsolóberendezések gyártója, az Eaton 60 éve vezető szerepet tölt be az innovatív, környezetbarát kapcsolóberendezések piacán

Az Eaton 2020-ban ünnepli, hogy immár 60 éve iparági vezető a vákuum- és légszigetelésű, vagyis környezetbarát középfeszültségű berendezések fejlesztése és gyártása területén. A vállalat a 60 éves évfordulóval egy időben ünnepli az egymilliomodik SF₆-mentes kapcsolóberendezés leszállítását is.

Az Eaton elsőként, már az 1960-as években kezdett gyártani SF6-mentes középfeszültségű kapcsolóberendezéseket, ekkor kezdték el használni a Magnefix készülékeket az áramszolgáltatói hálózatokon. A kereslet kiszolgálására gyártósorokat hoztak létre Spanyolországban, Dél-Afrikában és Ausztráliában is. Ezeknek a biztonságos és kompakt kapcsolóberendezéseknek a gyártása annak köszönhetően vált lehetővé, hogy a szigetelése öntött műgyantából készült.

Az Eaton 2003-ban lezárult akvizíció során felvásárolta a Delta PLC villamos üzletágát, amely magában foglalta a Holec, MEM és Bill márkákat, így képessé vált a globális piaci igények lefedésére. A hollandiai székhelyű Holec csoport már az 1980-as években azt a fontos döntést hozta, hogy nem használ többé SF6 termékeket a középfeszültségű alkalmazásokhoz. Felismerték ugyanis, hogy az SF6 gáz használata több mint aggályos - környezeti és biztonsági szempontból egyaránt.

Az Eaton 2002-ben még Holec márkanév alatt hozta piacra a Xiria termékcsaládot, egy teljesen modern felépítésű kapcsolóberendezés választékot. A Xiria tokozata fémből készül, további jellemzői a kompakt kialakítás és a vákuumkapcsoló-technológia. A Xiria kapcsolóberendezések széles körben alkalmazhatóak, a napelemes rendszerektől, az ipari és kereskedelmi épületeken és az adatközpontokon keresztül a közúti és vasúti infrastruktúráig vagy az áramszolgáltatói hálózatok esetén körhálózati (RMU) alkalmazásokban. Xiria kapcsolóberendezésekkel szerelték fel például Hollandia leghosszabb szárazföldi alagútját, a Gaasperdammer alagutat és egy ukrajnai nagy cementgyárat, az Ivano-Frankivskcementet. Az elkövetkező években Xiria kapcsolóberendezésekkel fogjuk ellátni a Stedin nevű holland hálózatüzemeltetőt, ezzel támogatjuk azt a célkitűzését, hogy éves szinten 1950 kg-mal csökkentse SF₆-gáz felhasználását.

Ha innovációról van szó, mindig is az élen jártunk - az elmúlt 60 évben több mint 200 szabadalmaztatott találmányt fejlesztettünk ki a vákuummegszakítókkal kapcsolatban. A megfelelő vákuummegszakítókkal lényegesen egyszerűsíthetők a kapcsolási mechanizmusok, a biztosítóval kombinált szakaszolókapcsolók helyét átvehetik a kisebb megszakítók, az olyan régi megoldások, mint például az olajjal oltó megszakítók, végérvényesen szükségtelenné váltak. A vákuumcső megbízhatósága lehetővé teszi a további szakaszolómechanizmus elhagyását.

A villamossági iparág szereplői aktívan kiveszik a részüket a klímaváltozás elleni küzdelemből

Teljesen egyértelmű, hogy a továbbiakban nem engedhető meg a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos eddigi hozzáállás, hiszen létezik megfelelő alternatíva. Ez a kapcsolóberendezésekben használt SF₆ gáz esetében is igaz.

Az SF₆ egy kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkező gáz, melyet számos iparág termékeiben alkalmaznak. Az SF₆ egy viszonylag olcsó, szagtalan és nem gyúlékony gáz, ezért alkalmazzák szigetelő közegként. Minden iparágban jelen van: az építőiparban, megújuló-energia termelő létesítményekben és gyakran a világ nagy– és kisvárosainak elektromos alállomásain.

Azonban ez a gáz a szén-dioxidénál 23000-szer magasabb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkezik, így nem csoda, hogy vezeti az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) legártalmasabb üvegházhatású gázokat felsoroló listáját. Emiatt a jogszabályalkotók úgy döntöttek, hogy ahol csak lehet, betiltják az SF₆ gáz használatát. Az EU fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló ún. F-gáz rendeletének 2014. évi aktualizált változata számos hétköznapi termék, például a teniszlabdák, a sportcipők, a gumiabroncsok és a kétrétegű ablakok előállításánál is megtiltotta az SF₆ használatát. A tilalom eredményeképp sikerült is csökkenteni az SF₆ felhasználását ezekben a termékekben. A tudományos kutatások mégis azt mutatják, hogy az SF₆-gáz koncentrációja a légkörben továbbra is növekszik, és ez a tendencia valószínűleg felgyorsul a decentralizált villamosenergia-hálózatok fokozatos térnyerése miatt Európában.

Az éghajlatváltozást az egész világ egyre nagyobb aggodalommal figyeli, és egyre sürgetőbb, hogy a vállalatok intézkedéseket hozzanak, ezért az Eaton mellett számos más vállalat is csatlakozott a Green Switching mozgalomhoz, amelynek célja, hogy száműzze az SF₆ gázt a középfeszültségű kapcsolóberendezésekből.

Az SF₆ gáz használata a kapcsolóberendezésekben nem csak hogy nem kívánatos, de nem is szükséges, hiszen rendelkezésre állnak jó alternatívái. Például a vákuumban történő kapcsolás szilárd szigeteléssel kombinálva biztonságos és környezetbarát megoldás, amelyet évek óta alkalmaznak Európában és világszerte. Az Eaton 2020-ra több mint 60 országban összesen egymillió SF₆-mentes kapcsolóberendezést telepített különböző alkalmazási szegmensben, több mint háromezer helyszínen.

A greenswitching.com fórum felkéri az Európai Bizottságot, hogy akadályozza meg a fölösleges károsanyag-kibocsátást, és haladéktalanul nyújtson be egy kiegészítési javaslatot az F-gázokról szóló rendelet III. számú mellékletéhez, és tiltsa meg az SF₆ gáz használatát a villamosipari ágazatban is, és ezzel támogassa az elérhető SF₆-mentes technológiák széleskörű elterjedését. Ezen álláspont szerint legalább a középfeszültségű max. 36 kV-os kapcsolóberendezésekben azonnali hatállyal meg kellene tiltani az SF₆-gáz használatát, a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések esetében pedig rövidtávú ütemtervet kellene készíteni az átállásra. Az Európai Bizottság várhatóan 2020 júliusában hoz határozatot.

Van SF₆-mentes alternatíva a piacon, de nincs meg hozzá a szükséges szabályozás

Vannak költséghatékony, műszakilag megvalósítható és megbízható alternatívák, például a vákuumtechnológia, amelyet az Eaton több mint 60 évvel ezelőtt elsőként alkalmazott.

Költséghatékony: Mivel nincs szükség karbantartásra, feltöltésre, ellenőrzésre, felülvizsgálatra és az SF₆-kibocsátás jelentésére, így alacsonyabb az SF₆-mentes kapcsolóberendezések teljes bekerülési és üzemeltetési költsége.

Műszakilag megvalósítható: Az SF₆-mentes kapcsolóberendezések hatvan éve elérhetőek a piacon. Összehasonlítható névleges áram értékekkel, zárlatvédelmi besorolással és fizikai méretekkel rendelkeznek. Műszaki szempontból nincs akadálya az alkalmazásuknak.

Energiatakarékos: Az SF₆-mentes kapcsolóberendezés használata kapcsán nem merülnek fel nagyobb veszteségek.

Megbízható: Sőt még megbízhatóbb is, valamint optimálisabb választás gyakori kapcsolásra, például nagy méretű szél- és napenergia parkok esetén.

Ez nem egy új technológia. Az Eaton népszerű Xiria körhálózati elosztóberendezéseket például 2002-ben hozták piacra, és azóta több mint 100 000 darabot adtak el belőle, elmondható tehát, hogy bevált. A középfeszültségű Xiria rendszerek vákuumot használnak kapcsolóközegként, és szilárd epoxigyanta szigetelést, így a berendezés éppen olyan kompakt, mint a gázszigetelésű alternatívák. Semmi sem indokolja, hogy egyes vállalatok továbbra is használják az SF₆ gázt a kapcsolóberendezésikben.

