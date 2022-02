300 milliárd dolláros problémát számolna fel a Schneider Electric

Évente világszerte mintegy 300 milliárd dollárba kerül az egyre szélsőségesebbé váló időjárás okozta károk kezelése a vállalkozásoknak, beleértve ebbe az elektromos és víziközmű hálózatok, illetve a közlekedési infrastruktúra működési zavarait. A Schneider Electric új, átfogó megközelítést vázol a jövő infrastruktúráinak kialakítására, amelynek köszönhetően nem csak ellenállóbbak lesznek a közszolgáltatások mögött álló rendszerek, de kezelhetővé válnak a gyors városiasodással járó problémák is.

Az előrejelzések szerint 2050-re világszerte több mint hatmilliárd ember él majd városokban, emiatt egyre nagyobb igény lesz arra, hogy az infrastruktúra a váratlan helyzetekben is működőképes, megbízható legyen és minél kisebb károsanyag-kibocsátással járjon. A gyorsan fejlődő városoknak egyszerre kell kezelniük a tömegesen elterjedő elektromos járművek jelentette kihívást, a közösségi közlekedés elektromos alapokra helyezését, illetve alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy az okosépületek ellátását egyre inkább megújuló forrásból származó energiával oldják meg, valamint elterjednek a mikrohálózati technológiák.

A népesség bővülése együtt jár az energia iránti kereslet növekedésével, ráadásul ez az igény erősen ingadozó lesz, a saját energiatermelési képességgel rendelkező "prosumerek" megjelenéséhez fog vezetni, akik egyszerre lesznek energiafogyasztók és termelők. Mindez további terhet ró az elöregedő villamos infrastruktúrára, amelynek hatékonyabbá és rugalmasabbá kell válnia ahhoz, hogy az energetikai szektor átalakulását kiszolgálhassa. Az éghajlatváltozás miatti egyre szélsőségesebb időjárás is komoly kihívást jelent, becslések szerint évente mintegy 300 milliárd dollárba kerül világszerte a vállalkozásoknak a villamos hálózatokban, közművekben, közlekedési infrastruktúrában keletkezett károk kezelése.

A Schneider Electric, az energiagazdálkodás és az automatizálás digitális átalakításának vezető vállalata a felmerülő kihívásokra válaszul kidolgozta a jövő infrastruktúrájának alapját, ami egy integrált megoldáscsomag, és amelynek segítségével intelligens és környezetbarát rendszert lehet kialakítani. A „Jövő infrastruktúrája” átfogóan közelít az energiaellátáshoz, miközben megoldást kínál az urbanizáció és az éghajlatváltozás okozta kihívásokra is. Az integrált megoldások magukban foglalják az adatvezérelt, aktuális helyzetet felmérő szoftvereket, a hatékonyabb működést és az üzletmenet folytonosságát biztosító szolgáltatásokat, az elektromos mobilitást, a zöld technológiákat támogató fejlesztéseket, valamint az energiaátmenetet felgyorsító programokat.

"A váratlan helyzetekben is ellenállónak bizonyuló infrastruktúra a termelékenység és a gazdasági fejlődés egyik legfontosabb elősegítője. Az éghajlatváltozás és az urbanizáció gyors növekedése azonban még fontosabbá tette, hogy a kormányok, az önkormányzatok és a közcélú infrastruktúra tulajdonosai, az energiahálózatok üzemeltetői és a közlekedési szolgáltatók a gazdasági növekedés támogatása érdekében jól átgondolt beruházásokat hajtsanak végre intelligensebb és zöldebb megoldásokat választva. Az éghajlatváltozás, az egyre gyakoribb természeti katasztrófák és a gyors urbanizáció idején az infrastrukturális rendszerekre óriási nyomás nehezedik, hogy rugalmas és megbízható szolgáltatásokat nyújtsanak. Mivel a városi környezet nagymértékben támaszkodik az infrastruktúra azon képességére is, hogy kezelni tudja a tömegközlekedés elektromos alapokra helyezését, az infrastruktúra zöld forradalmára van szükség az energiaáramlás és a közlekedés fenntartása, valamint az üzleti élet és a társadalom éghajlatváltozással szembeni védelme érdekében" – mutatott rá Frédéric Godemel, a Schneider Electric „Power Systems and Services” üzletágért felelős ügyvezető alelnöke.