Egy GMK-ból indult magyar családi kisvállalkozás növekedési pályája

A SOLIDWORKS használata egyedi, kis szériás gépészeti tervezéshez

A szegedi Procontrol, saját fejlesztésű elektronikai termékeit egyedi, kis szériás megrendelésekre készíti. Míg kezdetben a gépészeti tervezést és gyártást alvállalkozókra bízták, a piaci igények változásának következtében ma már ezt is házon belül végzik. Hogyan találták meg a megfelelő tervezőszoftvert és miben járult ez hozzá a növekedésükhöz, miként gyorsította meg munkafolyamataikat.

KIHÍVÁS: Gyorsan és hatékonyan kiszolgálni az ügyfeleik növekvő igényeit házon belül. Az egyedi megrendelések miatt kiemelten fontos a gyártáshelyes tervezés. MEGOLDÁS: A SOLIDWORKS CAD szoftverének használata, amely sokkal kezelhetőbbé teszi a tervezés folyamatát. EREDMÉNYEK: Átláthatóbb tervezési folyamat;

Könnyedén elvégezhető ütközésvizsgálatok, amelyekkel az esetleges hibák kiszűrhetők;

Gyorsabb szerelői munkavégzés a rajzok segítségével;

Jobb és hatékonyabb ügyfélkommunikáció a valósághű látványképek használatával.

A főként egyedi, mikroelektronikai fejlesztéssel és gyártással foglalkozó Procontrol Kft., egy 1981 óta működő magyar, családi vállalkozás. A megalakuláskor még gmk-ként működő cég sokáig folyamatirányító rendszereket gyártott, mára azonban kínálatukban számos saját fejlesztésű és gyártású termék megtalálható, így többek között beléptető- és munkaidő-nyilvántartó rendszerek, beléptetőkapuk, kulcsszekrények, távfelügyeleti ügyfélhívók, lokalizációs és HVAC rendszerek, valamint az egyedi célműszerek széles skálája. A vállalat saját márkájú, magyar termékei elsősorban a magyar piacra készülnek, de bizonyos gyártási alkatrészeket külföldre is exportálnak.

A profil szükségszerű bővítése: teljes szolgáltatás egy kézből

A termékek gépészeti tervezését és gyártását eleinte alvállalkozókra bízta a cég, a szükség azonban idővel megkövetelte, hogy ezt a kiegészítő tevékenységet is házon belül végezzék. A Procontrol ezért a 2000-es évek végétől a hardver és szoftver területek mellett a termékek gépészetével is foglalkozik, ezzel kínálva teljes szolgáltatást az ügyfeleknek.

A gépészeti tevékenység megkezdése után természetesen rövid időn belül a megfelelő tervezőszoftver implementálása is esedékessé vált. Ekkor került bevezetésre az EuroSolid Zrt. együttműködésével a SOLIDWORKS, melyet 12 éve elégedetten használnak a cégnél, annak tudása, rugalmassága, könnyű kezelhetősége és rendkívül jó eredményei miatt.

A gépészeti folyamatok tökéletesítése: bevezetésre kerül a SOLIDWORKS

A Procontrol profiljából adódóan kiemelten fontos a gyártáshelyes tervezés, amit számos hasznos funkció támogat a szoftverben az alkatrészmodellezéstől kezdve, az összeállításokon át a rajzkészítésig.

Tekintve, hogy a Procontrol termékeinek jelentős része egyedi megrendelés alapján készül, hiába egységes az alapkonstrukció, a végleges felépítést meghatározó beépítési környezet szinte mindig eltérő. A SOLIDWORKS összeállítás készítő funkciójának köszönhetően a különböző konstrukciók azonban egy fájlon belül tárolhatók, ami sokkal átláthatóbbá és kezelhetőbbé teszi a tervezés folyamatát. Kiváló példa erre a cég ProxerPort manuális lengőkapuja, ami számos konfigurációban elérhető, de az egyes változatok egy összeállításban vannak tárolva. Az összeállítások másik nagy előnye, hogy segítségükkel az ütközésvizsgálatok is könnyedén végezhetők, amik a gyártás után adódó esetleges hibák kiszűrésében játszanak nélkülözhetetlen szerepet.

Szintén sokat használt funkció a vállalatnál a rajzkészítés, ami a szerelők munkájának könnyítésével járul hozzá a hatékonyabb működéshez: a szoftverben elkészített robbantott ábrák átláthatóbbá teszik a legyártandó termékeket – segítségükkel egyszerűbben és gyorsabban megtalálhatók az egyes alkatrészek megfelelő pozíciói.

A SOLIDWORKS használatával az ügyfélkommunikáció is hatékonyabb lett. A szoftver látványtervezőjében elkészített valósághű render képek hatalmas előnyt jelentenek a kis szériás, egyedi termékek esetében, az ügyfelek ugyanis még gyártás előtt megnézhetik, hogyan fog kinézni egy adott berendezés beépítési környezetben.

Szoftverfejlesztések és kapacitásbővítés: a következő jelentős lépés a cég életében

A SOLIDWORKS az évek során nem csak egy hatékony eszközévé, hanem nélkülözhetetlen társává vált a Procontrol gépészeti munkáinak – a dolgozók számára ma már elképzelhetetlen nélküle a tervezés. A jövőben tervezik a SOLIDWORKS Electrical moduljának bevezetését is, amivel a tervezők komplex kábelelrendezési terveket is el tudnának készíteni, illetve olyan fontos információkat tudnának megadni a villamos részleg számára, mint például a kábelhosszok. Emellett egy, a SOLIDWORKS által támogatott CAM bővítmény integrálása is tervbe van már véve, aminek segítségével az alkatrészmegmunkálásokat közvetlenül a szoftverben lehet megtervezni. Ez egyrészt hozzájárulna a gyorsabb termeléshez, másrészt megszüntetné a külön erre a célra használt szoftverek szükségességét.

A cég egy – a fizikai hely szűkéből adódóan egyre szükségesebbé váló – új termelési terület kialakításán is gondolkozik, aminek fényében a fenti szoftverfejlesztések különösen nagy hasznára lehetnek a tervezőfolyamatokban. Ennek megvalósításában, az eddigi pozitív tapasztalatoknak és a jó partnerségnek köszönhetően, a Procontrol munkatársai természetesen továbbra is számítanak az EuroSolid segítségére és szakértelmére.

