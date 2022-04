Űrhajó után moduláris űrállomást tervez a Sierra Space vállalat

Űrinfrastruktúra-elemeket terveznek a Siemens szoftverével

A Sierra Space űrvállalat a Siemens szoftvercsomagját használja a digitális tervezési programjában. Az űrkutatásra, illetve a világűr kereskedelmi célú hasznosítására, azon belül is elsősorban az alacsony Föld körüli pályán történő szállításra és utazásra fókuszáló vállalat az Xcelerator bevezetésével egy teljesen digitális fejlesztői környezetet hoz létre. Ebben képzelik el a jövő űrgazdaságát megalapozó technológiák, az infrastruktúra, a szállítási hálózat és az űrállomások tervezését, fejlesztését és tesztelését is.

„A Sierra Space-nél egy olyan platform építésén dolgozunk, amely egyfajta katalizátorként szolgálhat a jövőben az űr hasznosítására, végső soron pedig az életminőség javítására” – mondta Tom Vice, a Sierra Space vezérigazgatója. „A Siemens által biztosított szoftveres megoldások jelentős mértékben felgyorsítják a fejlesztést. Ennek eredményeképp átfogó ökoszisztémába integrálhatjuk az űrbéli szállítás, az űrállomások és az űrutazás kérdéseit.”

A Sierra Space Dream Chaser űrrepülőgép és a LIFE űrállomás (Forrás Sierra Space)

Korábban, a Dream Chaser űrrepülő fejlesztésében is a Siemens megoldásait választották, és a következő generációs jármű fejlesztése során már a tervezés minden fázisában a német technológiai vállalat szoftvercsomagjára támaszkodnak, így a szerkezeti, a hőtani, a mechanikai, az elektromos és a szoftvertervezésben, valamint a gyártásban, a tesztelésben, továbbá a teljes élettartamra vonatkozó karbantartásban is.

Az űrrepülőgép egyedülálló módon képes a legénység és a szállított rakomány mellett alacsony, 1,5 g-vel történő visszatérésre, és a világ bármely, megfelelő adottságú kereskedelmi kifutópályáján landolhat. A NASA szerződést is kötött a vállalattal egy olyan Dream Chaserre, amely képes a Nemzetközi Űrállomás és a Föld között a közel 5,5 tonna tömegű rakomány szállítására.

A Sierra Space Dream Chaser űrrepülőgép (Forrás Sierra Space)

A Sierra Space azonban nemcsak a Dream Chaser fejlesztésén dolgozik, hanem egy Föld körüli pályára állított űrállomást is tervez. Hasonlóan az űrrepülőgéphez, az állomás esetén is a fejlesztésen túl a tesztelésre, a karbantartásra, illetve az üzemeltetés támogatására is gondolnak. A Blue Originnel együttműködésben alkották meg a Large Integrated Flexible Environment (Nagyméretű Integrált Rugalmas Környezet – LIFE) koncepcióját, ami az üzleti űrállomást létrehozni kívánó Orbital Reef projekt központi eleme. A LIFE egy moduláris, háromszintes kereskedelmi lakó-, illetve kutatóállomás, ami a zéró gravitáció kihasználására teremt lehetőséget az üzleti szereplők, mint pl. gyógyszeripar számára. Az állomás alacsony Föld körüli pályán, a Hold felszínén vagy a Hold körül, továbbá a Marsra történő áruszállításban is bevethető.

A Sierra Space Dream Chaser űrrepülőgép (Forrás Sierra Space)

A Sierra Space a LIFE űrállomás fejlesztésének minden fázisában, csakúgy, mint a Dream Chaser tervezésében, valamint más, hasonló projektekben is használni fogja a Siemens Xcelerator megoldáscsomagját.

Az űrkutatás támogatása nem ismeretlen a Siemens számára, technológiája támogatta többek közt a Mariner IV űrszondát, az Apollo–11 missziót, a James Webb űrtávcsövet, és részt vett a Curiosity, valamint Perseverance marsjárók megtervezésében is.

