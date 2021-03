Termékadatok kezelése alapszinttől az összetett folyamatok támogatásáig

Címkék: adat adatkezelés cad CAD/CAM/PLM Enterprise Group ERP Solid Edge teamcenter termékéletciklus tervezői szoftver

Nélkülözhetetlen, mindenhol ott van és mégis méltatlanul keveset foglalkozunk vele. A mérnöki- és fejlesztési folyamatokban keletkező adatok – amelyek lehetnek tervadatok és termékadatok egyaránt – képezik a gyártás, termelés alapját. A komplex termékadat-kezelésnél olyan igények jelennek meg, amelyre a teljes termékéletciklus-kezelés ad választ.

A termelésben mérünk, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket az összegyűjtött adatokat milyen formában és hogyan használjuk fel. Ahhoz ugyanis, hogy megalapozott döntéseket hozzunk, nélkülözhetetlen a rendelkezésünkre álló információk (és adatok) rendszerezése, értelmezése, tehát felhasználása. Adatok pedig nemcsak a termelésben keletkeznek: már a fejlesztés és a tervezés során is rengeteg információt gyűjthetünk, amelyek birtokában megalapozottan dönthetünk a folytatásról, a helyes termékfejlesztésről. Az ilyen termékadatokra viszont szintén csak akkor támaszkodhatunk, ha nemcsak rendelkezésünkre állnak, hanem megbízhatóan és átláthatóan rendszereztük őket.

A jó döntéshez pedig jó alapok kellenek – az adatok ezt hivatottak biztosítani – legyen szó tervadatokról, analízis eredményekről vagy értékesítési mutatókról. Ezek mindegyike objektív információt biztosít az elemzésekhez, illetve a folytatást érintő döntésekhez. Az Enterprise Group kínálatában olyan megoldásokat talál, amelyek a tervezési- és fejlesztési folyamatok optimalizálásában, valamint az ott keletkező adatok rendszerezésében nyújthatnak segítséget.

Ismerjük most meg jobban, milyen lehetőségeink vannak a tervadatok kezelésére!

Adatkezelés a CAD-rendszeren belül

A tervezésben keletkező adatokat sokféleképpen lehet csoportosítani. Legyen szó kritériumokról, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni, tervadatokról, amelyek a korábbi gyártmányok alapján rendelkezésre állnak, vagy dokumentumverziókról, fontos, hogy jól rendszerezett módon tároljuk.

Amennyiben egyszerű és gyorsan hozzáférhető megoldásra van szüksége, használhatja a tervek kezelésére szolgáló Solid Edge beépített termékadat-kezelő képességét. A szoftver lehetőséget kínál a CAD-fájlok tulajdonságainak áttekintésére, szerkesztésére, valamint azok listázására. A funkció kihasználásához nincs szükség extra beruházásra: minden felhasználó számára hozzáférhető és a konfigurálás elvégzése után könnyen alkalmazható.

Az előnyök között érdemes kiemelni az automatikus rajzszámozást, amely már önmagában számos félreértést előzhet meg, ami a duplikálást, vagy az értékes információk felcserélését, felülírását is megelőzheti. A tervezők szempontjából szintén nem elhanyagolható előny az adminisztrációs időigényének csökkenése, mivel az ilyen feladatok egy része automatikussá tehető. Ezzel már a CAD-rendszeren belül megkezdhetjük a tervadatok optimálisabb tárolását, amely a tervezési folyamat egészét is egyszerűbbé teszi.

Kapcsoljon magasabb fokozatba!

Az átfogó, nagyvállalati információkezelést támogató rendszerek megvalósítása ritkán érhető el manuális és alul automatizált rendszerekkel – főleg akkor, ha egy-egy dokumentummal nemcsak egy, hanem több személy vagy egy komplett csapat dolgozik. Míg a Solid Edge beépített adatkezelő képessége jól használható kis vállalkozásoknál a műhelyrajzok és modellek rendszerezésében, az összetett tervadatok (modellek, kísérő lapok, gépkönyvek…) kezeléséhez már komplexebb megoldásra van szükség.

A vállalatirányítási rendszerek, bár a legtöbb információ tárolását lehetővé teszik, nem bizonyulnak hatékonynak akkor, ha termékfókuszú megközelítésben gondolkodunk. Az ERP (Enterprise Resource Planning) rendszerek ugyanis inkább gazdasági szempontból igyekeznek támogatni a vállalatok működését. Abban az esetben viszont, amikor nagyobb hangsúlyt kap a termékközpontú megközelítés, akkor jön képbe PLM rendszer, amely nem helyettesíti az ERP-t, de kiegészíti a képességeit.

Termékéletciklus-kezelés (PLM = Product Lifecycle anagement)

A PLM rendszerek segítségével nemcsak tervadatokat és más információkat, hanem teljes életutat követhetünk átlátható módon, jól rendszerezve. A hozzáférhető, mégis a megfelelő jogosultságokat figyelembe vevő kezelőfelület pedig segít abban, hogy minden döntéshez rendelkezésünkre álljanak a szükséges adatok, információk.

A termékéletciklus-kezelő rendszer szerves részét képezi a vállalat belső folyamatainak: a tervezéstől, a fejlesztéstől kezdve a minőségbiztosításon át a karbantartásig. Továbbá, a beszállítókkal közös platformot biztosíthatnak: így az információk akkor sem vesznek el, ha nem csak a cégen belül kell dolgoznunk velük.

Ilyen teljes körű adatkezelést tesz lehetővé a SIEMENS DIS PLM rendszere, a Teamcenter, amely már nemcsak a CAD adatok rendszerezéséről gondoskodik. A szoftver segítségével áttekinthetők a további kapcsolódó dokumentumok is, amelyekhez szintén jogosultsági szinteket rendelhetünk – megfelelő hozzáféréssel a csapat tagjai (vagy a külsős beszállító) számára. Magasabb szintű szervezettséget jelent ez a megoldás: megfelelő alkalmazásával jelentős mennyiségű időt takaríthat meg, az adminisztrációt és a döntéselőkészítést illetően is, de hasznos a beszerzés és a gyártás számára is, újabban az ajánlatadási fázisban is nagy népszerűségnek örvend.

Összességében a termékadat-kezelés megoldást jelenthet az adatvesztés kiküszöbölésére, a duplikált dokumentumok elkerülésére, a hozzáférések nyilvántartására és szabályozására, továbbá a szükséges adatok megfelelő előkészítésére, hogy megalapozott döntéseket hozhassunk. Ez pedig nemcsak lehetőséget ad, sokkal inkább elengedhetetlen megoldást jelent a napjainkban is zajló digitális átalakulásban a növekvő adat- és dokumentummennyiség hatékony kezelésére.

Ha szívesen megismerné a termékadat-kezelésben rejlő lehetőségeket, látogasson el az Enterprise Group weboldalára, illetve kapcsolódjon be a vállalat szakemberei által tartott webinarsorozatba. Hozzon megalapozott döntéseket és tegye még hatékonyabbá folyamatait egy testre szabott és könnyen implementálható rendszer segítségével!

blog.eplm.hu