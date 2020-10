Óriási szakmai elismerés a Solid Edge-be épített Konvergens Modellezés modul számára

Címkék: cad CAD/CAM/PLM graphIT plm Siemens PLM Solid Edge tervezői szoftver

A közelmúltban a Develop3D közzé tette a D3D 30-as listáját, amely azokat a technikai újdonságokat tartalmazza, melyek leginkább javíthatják a termékfejlesztési munkafolyamatokat. A Solid Edge konvergens modellezés modulját is szerepeltetik ezen a listán, mely óriási elismerésnek számít a PLM ipar színpadán.

„A háló alapú geometriával való munka felzárkóztatása a szilárd - és felületmodellek való modellezés mellé igen régóta nagy kihívást jelent a CAD-ipar számára. Használható megoldással egy -két kivételtől eltekintve egyetlen CAD szoftvergyártó sem tudott előrukkolni a mai napig. A Solid Edge konvergens modellezés azonban kezelni tudja a szkennelt 3D adatokat háromszögelt (facet data) vagy háló (mesh data) formátumban is. Mostantól eltekinthetünk a hosszú átalakítási folyamatoktól, vagy az utólagos kézi alak és felület készítésektől, mert szkennelt alkatrészeinket azonnal szerkeszthetjük, készíthetünk rajtuk végeselemes szimulációt és optimalizálhatjuk őket. Ez annak köszönhető, hogy a Siemens kifejlesztett egy új módszert, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a szilárd és a felületi geometria mellett a hálóra épülő adatokat összevonják egyetlen integrált formában, és ezt a technológiát mind az NX mind pedig a Solid Edge számára is elérhetővé tette.” DEVELOP3D: The D3D 30

A konvergens modellezés, sok egyéb technológiával akár együtt is használható, úgy, mint a:

Solid Edge Generatív Tervezés

Solid Edge Additív Gyártás

Solid Edge Reverse Engineering

A generatív tervezéssel készült alkatrészeinket továbbíthatjuk direktbe az additív megmunkálás számára, de előtte lehetőségünk van akár módosítani is őket a konvergens modellezésnek köszönhetően. Modelljeink akár hagyományos tervezéssel, akár generatív tervezéssel, akár 3D szkenneléssel készültek, közvetlenül felhasználhatóak 3D nyomtatáshoz, formatervezéshez, elemzéshez, szimulációhoz és még nagyon sok más mérnöki művelethez.

„Szerencsére néhány CAD alkalmazás egyesítette a parametrikus, a direkt és a konvergens modellezést egyetlen integrált munkakörnyezetbe…, ezekkel közvetlen módosítani lehet háló modelljeinket és tovább küldhetjük az additív megmunkálás vagy 3D nyomató számára. Ezen képességek kombinációja segít lecsökkenteni a veszteséges mérnöki munkaórák számát, elősegítve, hogy tervezők több effektív tervezési munkát végezzenek.” Chad Jackson: The Next Generation of Design: Lifecycle Insights

Amennyiben felkeltette érdeklődését a konvergens modellezésben rejlő potencia, illetve további kérdései vannak a Solid Edge megoldásokkal kapcsolatban, a graphIT Kft. csapata, mint a Siemens Gold Smart Expert Partnere, állunk rendelkezésére. Információért keresse fel honlapunkat, ahol ingyenesen letöltheti 45 napos próbaverziónkat. Munkatársaink szívesen fogadják a kérdéseket és segítenek megtalálni az Ön számára legmegfelelőbb megoldásokat.

Szabó Dávid

ügyféltámogató mérnök

graphIT Kft.