Az Eplan Platform 2022 áttekintése

Címkék: eplan Eplan Data Portal EPLAN Platform Hannover Messe tervezés tervezői szoftver

A Hannover Messe Digital Edition rendezvényen az Eplan bepillantást enged a nyáron érkező Eplan Platformba. A szalagos eszköztárral és sötét üzemmóddal rendelkező teljesen új felhasználói felület összhangban van a szoftverek jelenlegi trendjeivel, és még egyszerűbb használatot biztosít. Az új 2D grafikus modul és a központi készülékkezelés optimális teljesítményt nyújt. És még egy praktikus újítás: az Eplan eManage felhőszolgáltatás a lokális tárhely és a felhőplatform kombinációjával biztosítja az integrált munkavégzést. Az új előfizetési modellre való átállás még rugalmasabbá teszi a szoftver használatát.

Az Eplan Platform 2022 legfontosabb újítása a teljesen új felhasználói felület, amely jelentősen javítja a használat könnyedségét. A hangsúly az egyszerűségre és az egyértelműségre került, a mobileszközök korszerű alkalmazásain és a nemzetközileg elterjedt asztali alkalmazásokon alapuló optikával és funkcionalitással. a változtatható mappafülek közvetlen hozzáférést biztosítanak a felhasználóknak a fontos és gyakran használt funkciókhoz. A praktikus multifunkcionális, modern, szalagos eszköztár rugalmasan alkalmazkodik az alkalmazáshoz, például amikor 2D-ről 3D-re váltunk. Ezenkívül egyesíti a különféle menüket és eszköztárakat, megkönnyítve a tapasztalt felhasználók mindennapi munkáját, ugyanakkor lehetővé téve a szoftver hatékony (újbóli) bevezetését. Az Eplan ezenkívül teljesen átalakította a felhasználói felületet mind a 2D, mind a 3D tervezéshez. Az eredmény egy modern alkalmazás, optimális kinézettel és használhatósággal, nem utolsósorban a sötét és világos üzemmódok támogatásával.

Az új Eplan Platform 2022 teljesen új felhasználói felülettel rendelkezik. A praktikus multifunkcionális, modern, szalagos eszköztár rugalmasan alkalmazkodik az alkalmazáshoz.

Komoly teljesítmény még nagy projektek esetében is

A 2D területen egy teljesen új grafikus modul biztosít optimális teljesítményt, még nagy projektek esetén is. A feldolgozás jelentősen felgyorsult, különösen DXF vagy DWG fájlok importálásakor. Az új központosított készülékkezelés teljesítménynövelésként is szolgál, emellett pedig nagyobb rugalmasságot kínál a készülékadatok objektum-orientált adatkezelés útján történő konvertálásához. Az integrált verziókezelés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az összes eszköztulajdonságot az egyes változatokkal együtt mentse el. Az eszközökhöz már pillanatok alatt könnyedén hozzárendelhetünk különféle makrókat – a külső eszközök adatainak egyszerű feldolgozása érdekében, még Excel programmal kombinálva is.

A sötét és világos üzemmódok támogatása egy modern alkalmazást eredményezett, optimális kinézettel és használhatósággal.

Jó áttekinthetőség a projektszinten

Az új Backstage nézet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy központi helyről szerkesszék az Eplan Projekt minden aspektusát – például projektek megnyitását és létrehozását, DWG fájlok importálását, valamint PLC vagy gyártási adatok exportálását. A nemrégiben használt projektek listája kiváló áttekintést nyújt – csakúgy, mint a projekthez kapcsolódó összes tevékenység logikai rendezése. Az újonnan integrált beillesztési központ egyesíti a szimbólumok, a makrók és a készülékek beszúrásának összes funkcióját, beleértve a grafikus előnézetet is – mindent, ami a kapcsolószekrények gyártásához szükséges. A gyakran használt alkatrészeket kedvencként jelölhetjük meg és az egyes munkafolyamatokhoz címkézhetjük.

Az Eplan eManage a Platformot a felhővel ötvözi

Az „It's in your hand” szlogennel nyáron piacra kerülő új Eplan Platform 2022 még számos újítást tartalmaz. Az egyik a lokális és a felhő közvetlen összekapcsolása. Az Eplan eManage szolgáltatással az Eplan Platform projektjei közvetlenül feltölthetők a felhőbe, és onnan megoszthatók és kezelhetők. Az ingyenes verzió március közepe óta érhető el.

www.eplan-software.com/inyourhands