Az Enterprise Group PLM életszakaszokon átívelő transzformációs programja

Címkék: CAD/CAM/PLM Enterprise Group plm Siemens PLM Solid Edge tervezői szoftver

Az ipari digitalizáció az elmúlt évek meghatározó és megkerülhetetlen trendjeként beférkőzött a mindennapi életünkbe, átalakítva a termeléshez való hozzáállásunkat és a gyártás mindennapi szervezését. A hatékony munkavégzést már nagyon széles szoftverkínálat segíti, de sokszor nem könnyű kiválasztani a leginkább testhezálló megoldást. Már az is komoly felkészültséget kíván, hogy felmérjük mire van szükségünk és melyek a rendelkezésreálló lehetőségek.

Ebben nyújt segítséget az Enterprise Group PLM Üzletágának Ipari Digitális Transzformáció Programja. A vállalat széles körű támogatást nyújt a termékkínálat feltérképezésében, a megfelelő megoldások kiválasztásában és implementálásában, valamint használatuk elsajátításában. Támogatják, hogy a felhasználók már az iskolás évektől a nyugdíjba vonulásukig megtalálják és professzionális szinten használják a számukra megfelelő ipari digitalizációs szoftvereket.

Az ipari digitális transzformáció program alappillérei:

Tervezés az iskolapadtól a hobbiig

A PLM üzletág díjmentes licenceket biztosít a népszerű és az iparban is széles körben alkalmazott Solid Edge tervezőprogramhoz a közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói számára. A rendszer használatának magabiztos elsajátítása érdekében az intézmények számára Oktatási Mentor Programot indítottak, amelynek keretében a szoftvert legjobban ismerő, ipari tapasztalattal rendelkező szakemberei megosztják tudásukat. A tanároknak tartott továbbképzéseken keresztül a diákok is releváns, azonnal alkalmazható ismeretekkel lesznek gazdagabbak, versenyképesebbek.

A hazai és határon túli magyar nyelvű középfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói részére már egy évtizede minden évben megszervezik az Országos SOLID EDGE és EDGECAM Versenyt, ahol a diákok ipari kihívásokon alapuló feladatok megoldása során tehetik próbára a tudásukat. Az egyetemi hallgatók számára pedig az évente megrendezésre kerülő Enterprise Group őszi EPLM Trends rendezvényének SOLID EDGE és EDGECAM Vándorkupa szakmai versenye nyújt lehetőséget a megszerzett szoftveres tudás megmérettetésére.

A startvonalon

2021. június közepén az Oktatási Mentor Program folytatásaként elindult a frissen végzett, pályakezdő mérnökök számára a Solid Edge Frissdiplomás Program, amelyben a résztvevők egy évig korlátlanul használható Prémium szoftverlicenchez juthatnak. Így a program segítségével önálló tervezési munkát vállalhatnak, vagy munkavállaló mérnökként egy működő céghez csatlakozhatnak és használhatják a szoftvert. A jelentkezés feltétele a felsőoktatási oklevél (BSc. vagy MSc. diploma) mellett a Solid Edge Certification megszerzése. Fontos, hogy ez a program nem kizárólag azoknak a hallgatóknak szól, akik már az egyetem falai közt is Solid Edge szoftverrel dolgoztak, hanem bármely tervezőszoftver megismerése után csatlakozhatnak és megkaphatják az egy évre szóló, korlátozások nélkül használható licencet.

A program célja, hogy megkönnyítse az elhelyezkedést, jogtiszta szoftvert biztosítson az első lépésekhez, illetve kiváló lehetőséget a gyakorláshoz és a rutinszerzéshez. A frissdiplomás szoftverlicenc mellé ugyanúgy, mint bármely más szoftvertermék vásárlása esetén az Enterprise Group PLM csapata támogatást is biztosít, így a résztvevők a felmerülő kérdések megválaszolásában is számíthatnak a szakemberek segítségére.

Élethosszig tartó tanulás

„Hiszünk abban, hogy a tanulás folyamatos, és minden életszakaszban megvan az igényünk a fejlődésre. Éppen ezért ipari digitalizációs szoftver szakértői csapatként nemcsak az értékesítésre, hanem a felhasználók folyamatos képzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Erre pedig számos közösségi élményt jelentő, az aktuális és várható kihívásokat tárgyaló eseményt szervezünk. Rendszeres workshopjainkon és webinarokon mutatjuk be az újdonságokat, blogunkon pedig részletesen beszámolunk a legújabb gyakorlati szoftvermegoldásokról is, legyen szó a Siemens DIS vagy a Hexagon MI kedvelt és nagy teljesítményű megoldásairól„ – mondta el Béke Gyula, az Enterprise Group PLM üzletágának igazgatója.

Az ipari digitális transzformáció program életszakaszokhoz nyújtott megoldásai:

Több, mint húsz fős mérnökcsapat nyújt támogatást, hogy a felhasználók mindennapokban felmerülő problémáit a lehető leggyorsabban megoldják, kérdéseikre minél hamarabb választ adjanak. Az ipari tervezés és gyártás területén a szoros partnerkapcsolatot szakmai rendezvények, ügyfél- és partnerkonzultációk és oktatások is erősítik.

Nemcsak egy program, hanem egy közösség, amely végigkíséri a szakmai életutat

Az Enterprise Group PLM üzletágának ipari digitalizációs programja olyan átfogó szoftvermegoldásokat biztosít, amelyeket már az alapfokú oktatásban résztvevő tizenéves korosztály is használhat. A középfokú oktatáshoz nyújtott megoldások és támogatás segítségével a diákok felkészülhetnek a leendő munkahelyeiken tapasztalható kihívásokra, elsajátíthatják az alkalmazás legfontosabb lépéseit. A mérnöki pályán dolgozók számára pedig egészen a nyugdíjba vonulásig a teljes szakmai életút minden szakaszában alkalmazható megoldások sora biztosított. A nyugdíjas évek és a szakmai elhivatottság összeegyeztethető az ingyenesen elérhető Solid Edge hobbi verzióján keresztül.

Akik kötöttségek nélkül szeretnék kipróbálni a professzionális ipari szoftvereket, azoknak harmincnapos, teljes funkcionalitással működő próbaverziót kínál az Enterprise Group. A lehetőség a már nem aktív korú tervezők, illetve közösségek hobbiszintű felhasználók számára is biztosított.

Vegyen részt az évente megrendezésre kerülő EPLM Trends konferenciánkon, ahol a digitális gyártás szinte teljes vertikumát igyekszünk lefedni, praktikus és költséghatékony megoldásokat bemutatva a résztvevőknek!

Forrás: Enterprise Group PLM üzletág