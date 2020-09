A Volkswagen integrálja a legújabb Eplan és Rittal megoldásokat

Címkék: eplan Eplan Data Portal EPLAN Electric P8 EPLAN Platform Eplan Pro Panel kapcsolószekrény Rittal tervezői szoftver Volkswagen

VASS-sztenderd: már 3D funkcionalitással és a legkorszerűbb kapcsolószekrény technológiával is kibővítve.

A Volkswagen nemrégiben jelentette meg a VASS (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) sztenderd hatodik generációját, amely az Eplan 2.9 verziójára történő frissítés is tartalmaz. A MEB platformra épített modellek esetében használt sztenderdet a kapcsolóberendezések tervezésében alkalmazott 3D funkcionalitással és a PLC projekttervező eszközökkel történő kétirányú adatcserére szolgáló adatokkal is kibővítették. A sztenderdbe ezenkívül a Rittal új VX25 kapcsolószekrény rendszerét is integrálták.

A Volkswagen azon döntése, hogy átadja a beszállítóknak a 3D-s adatokat az Eplan Pro Panel alapján a VASS-sztenderd könyvtárakban, azt jelenti, hogy a kapcsolószekrények teljes digitális ikerpárja, valamint a telepített alkatrészek ábrázolhatóvá váltak. Korábban csak az Eplan Electric P8 kétdimenziós ábrázolása szerepelt a sztenderdben. A beszállítók számára ez megteremti az alapot az automatizált gyártás bevezetéséhez a kapcsolószekrények és -berendezések tervezésében: a mechanikus NC-megmunkálástól és az automata sorkapocs-összeszereléstől a huzalfeldolgozáson át a kábelezésig. A vállalatok a Volkswagen által kifejlesztett és teljesen kidolgozott tervezősablonokat is megkapják, amelyek alapul szolgálhatnak a gyorsabb és jobb minőségű rendszerek tervezéséhez, gyártásához és üzembe helyezéséhez.

Egységes üzemi rendszer dokumentáció

Az Eplan Pro Panel 3D-s funkcionalitása lehetővé teszi a gyártási információk közvetlen származtatását az automatizált vezérlőszekrények és kapcsolóberendezések tervezéséhez» - fejtette ki Andreas Bamberg, az Eplan stratégiai ügyvezető igazgatója. - A mérnökirodák számára további előny az alkatrészek integrált ütközésfelügyelete és hőteljesítmény-eloszlás vizsgálata, ami lehetővé teszi az alkatrészek optimális elhelyezését a szekrényben, valamint energiahatékonyabb kialakítást a Rittal klímavezérlő rendszerek számára.

»További előny: a kulcsfontosságú vezérléstechnikai információk hozzáadása az eszközhöz és a projektadatokhoz teljesen kétirányú adatcserét tesz lehetővé az Eplan (hardvermérnök) és a Siemens TIA Portal (szoftver projekttervezés) között az AML interfész segítségével. «Ez jelentősen csökkenti a tervezéshez és a rendszertervezéshez szükséges erőfeszítéseket, mivel a PLC hardver felépítése, az előre meghatározott bemenetek és kimenetek, valamint a busz topológiák közvetlenül az Eplanból importálhatók, nem is beszélve a pontos portvezetékezésről» - jelentette ki Bamberg. Az üzemi rendszer műveletek során, valamint a későbbi módosítások vagy bővítések során a TIA Portal információi visszajuttathatók az Eplan projektbe. Ez egységes, hibamentes üzemi rendszer dokumentációt biztosít, valamint rövidebb utat a digitális gyártásfelügyeletbe történő integrációhoz.

Korszerű kapcsolószekrény-technológia

A Rittal nagy kapcsolószekrényei és kisebb házai az Eplanhoz hasonlóan már évek óta a Volkswagen vállalati sztenderdjének részét képezik. Markus Hülsmann, a Rittal autóipari globális kiemelt ügyfélkapcsolati menedzsere szerint «a VASS V6 könyvtár legújabb verziójával teljesen integrált referencia kapcsolószekrényeket lehet létrehozni 3D-ben az új Rittal VX25 kapcsolószekrény-rendszer alapján.» Magában foglalja a cég teljesen integrált házkiegészítőit, valamint a Friedrich Lütze cég AirSTREAM szerelőkeretének tíz változatát is, amelyeket közvetlenül a kiegészítők listájából lehet kiválasztani és teljes makróként elhelyezni. «Ez jelentősen csökkenti a tervezési munkát, mivel az alkatrészeket néhány kattintással közvetlenül a szekrénybe helyezhetjük» - folytatta Hülsmann. A jövőbeli VASS frissítések könyvtárbővítéseket is tartalmaznak majd a Rittal AX és KS házakkal és a megfelelő minta összeállításokkal. A kapcsolódó 3D házmakrók már rendelkezésre állnak az Eplan Data Portalban, és felhasználhatók a Pro Panellel történő tervezéshez.

A cél: a digitális gyártás

A gépjárműipar szereplői egyre komolyabb kihívásokkal szembesülnek, beleértve az egyre rövidebb piacra kerülési időket, az egyedi tervezési munkákat, az új vezérlő technológiákat és megnövelt karbantartási és szerviz elvárásokat, hogy csak néhány példát említsünk. A Volkswagen megállás nélkül dolgozik az automatizálási sztenderdek továbbfejlesztésén, amelyeket a cég beszállítói számára is átadnak. Daniel Gräser, a Volkswagen gyártásautomatizálási és digitális gyártási részlegének munkatársa szerint «A VASS-sztenderdnek az Eplan tervezőszoftverének és a Rittal legkorszerűbb technológiájának legújabb aspektusaival történő kibővítése után ideális módon támogathatjuk beszállítóinkat a digitális és automatizált gyártási folyamatok megvalósításában. Ugyanakkor a digitális gyár létrehozása felé vezető úton is jónéhány fontos elemmel gazdagodtunk.» A kapcsolószekrény a gyártási folyamat részének számító digitális ikerpárja alapvető fontosságú a jövő teljesen digitális működési és karbantartási folyamatainak működtetéséhez.

Nemzetközi támogatás

2018 óta az Eplan háromnapos VASS V6 képzést kínál a beszállítók számára angol és német nyelven. A tréning a szabványnak megfelelő nemzetközi alapot ad a sikeres projekttervezéshez. A rendszeres németországi időpontok mellett az Egyesült Államokban és Kínában is bevezették az első képzéseket.

www.eplan-software.com/Rittal