Bepillantást engedett budapesti K+F központjába az OnRobot

Nem is gondolnánk, hogy Magyarországnak mennyi köze van a robotikához! A világ egyik igazán jelentős robotipari vállalata, a legmodernebb robotikai technológiát képviselő OnRobot most a szaksajtó előtt is kitárta budapesti RnD központjának kapuit virtuálisan. A magyar fejlesztők olyan termékeken dolgoztak itt, mint például az OnRobot RG2-FT gripper, amely a világ első intelligens grippere, és valódi együttműködést tesz lehetővé az emberi üzemeltetővel, úgy, ahogyan azt egy munkatárs is tenné, aminek köszönhetően az illesztéssel járó feladatokat gyorsabban és pontosabban lehet végrehajtani. Amellett, hogy bepillantást engedett a központ kulisszái mögé, az OnRobot legújabb termékét, a 2FG7 párhuzamos grippert is bemutatta.

Az online sajtóeseményen az OnRobot ismertette legújabb innovációit és körbevezette az újságírókat az RnD központján, akik első kézből kaptak információkat a robotika helyzetéről, valamint érdekességeket is megtudhattak az új termékről.

Forradalmi innováció az elmúlt évtizedben

A gyártási folyamatok robotizálása és automatizálása a Közép- és Kelet-európai régiót is elérte. Ezek az új megoldások új alkalmazási területeket nyitnak meg az együttműködő robotika előtt, miközben telepítésük minden eddiginél egyszerűbbé válik.

Az együttműködő robottechnológia az elmúlt évtized egyik legfontosabb innovációja, mivel a megfelelően telepített robotikai automatizálás nagyobb hatékonysághoz, jobb eredményekhez, alacsonyabb költségekhez és megemelkedett rugalmassághoz vezethet a KKV-k és a nagy gyártóvállalatok számára egyaránt. A robotok el tudják végezni azokat a feladatokat, amelyek az emberek szempontjából már nem biztonságosak vagy végrehajthatók, továbbá a robotok folyamatosan, megállás nélkül képesek a munkavégzésre. Ennek megfelelően az automatizálás a koronavírus-járvány elleni küzdelem során is segítséget nyújt, mivel a társadalmi távolságtartás mellett is képes fenntartani a termelékenységet.

Bővülő termékportfólió

Az OnRobot megoldást kínál az együttműködő robotok (kobotok) alkalmazások széles körben való telepítésére a gépkiszolgálástól kezdve, a minőség-ellenőrzésen át az összeszerelésig, eközben pedig folyamatosan fejleszti termékeit, hogy segítsen a gyártóvállalatoknak abban, hogy kihasználhassák az automatizálásban rejlő maximális potenciált. Az OnRobot legújabb, a sajtóeseményen bemutatott terméke a 2FG7, egy azonnali használatra kész gripper, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy megterhelő gyártási körülmények és alkalmazások során is teljesíteni tudjon. Amellett, hogy IP67 hitelesítéssel rendelkezik, a párhuzamos gripper a tisztatér minősítést (ISO 5. osztály) is megkapta, amely számos anyagmozgató alkalmazás előfeltétele a gyógyszeripar és elektronikai gyártás területein. Továbbá, ez a gripper ideális megoldást jelent a high mix-low volume gyártás során, és gyors megtérülést eredményez számos különböző alkalmazás esetén is, ahogy az korábban is említésre került.

Professzionális támogatás Magyarországról

Az OnRobot technológiáit és fejlesztéseit évek óta magyar szakembergárda is támogatja: több mint 25 szakember dolgozik a magyar fővárosban az odense-i központú, de globális piacot lefedő, dán OnRobot leginnovatívabb robotikai termékein. A dániai központ ellenére az OnRobot fejlesztéseinek meghatározó része Magyarországon, Budapesten történik (a globális teammel együttműködésben). A magyar fejlesztők számos termék fejlesztésén dolgoztak, beleértve az OnRobot RG2-FT grippert, a HEX erő/nyomaték szenzort, és az OnRobot Eyes-t.

A Budapesti központ volt a motorja annak a 2019-es nagyszabású fejlesztésnek is, amellyel megteremtették a vállalat következő termékportfóliójának alapját, valamennyi termékük közös mechanikai és elektromos felületével. Mindez lehetővé tette számukra, hogy folyamatosan új termékeket integráljanak portfóliójukba, méghozzá úgy, hogy eközben nem kellett engedniük sem a könnyű használhatóságból, sem a magas szintű robot-kompatibilitásból.

