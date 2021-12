Az Eplan bemutatta az eManage új, kibővült funkcionalitású verzióját

Az eManage ingyenes verziója már korábban is lehetővé tette a felhasználók számára az Eplan Platform projektek felhőkörnyezetben történő feltöltését, megosztását és kezelését. Az Eplan most bemutatta a szoftver teljes funkcionalitású verzióját, amely lényegesen több hozzáadott értéket tartalmaz: a felhőben elérhetők a törzsadatok, valamint a kiegészítő dokumentumok, a kapacitást pedig nagyobb teljesítmény növeli. Az OEM-eket, rendszerintegrátorokat, gépgyártókat és üzemeltetőket összekapcsoló alkalmazás középpontjában az együttműködés áll.

Az eManage teljes funkcionalitású verziója az új Eplan Platform 2022 szeptemberi megjelenése óta érhető el. Az innovatív felhőalapú szoftvernek a fizetős, kibővített változata segít megtenni az első lépéseket az automatizálásban az oda-vissza irányú tervezéshez.

Teljes információ az egész projektről

Jelenleg, ha egy projektet megosztunk a felhőben, a kapcsolási rajz ugyan látható lesz, de az összes kísérő dokumentáció már nem. Az Eplan eManage teljes verziója hozzáadott értéket kínál ezen a területen. A projektben érdekelt felek hozzáférést kapnak a projekttel kapcsolatos összes adathoz és dokumentációhoz, beleértve az anyagjegyzékeket, valamint egyéb Excel táblázatokban tárolt adatokat. Ezek egy egységes adatbázisnak köszönhetően felcserélhetővé váltak. „A vevői elvárások és a projektkövetelmények teljes áttekintése nagyobb átláthatóságot biztosít a gépek és berendezések fejlesztésében részt vevők számára” – jelentette ki Claas Schreibmüller, az Eplan mérnöki megoldások részlegének vezetője. A jogosultságok megfelelő kezelése biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés pontosan szabályozható legyen.

Az együttműködés áll az Eplan eManage új teljes értékű verziójának középpontjában. A felhőalapú szoftver összekapcsolja az OEM-eket, rendszerintegrátorokat, gépgyártókat és az üzemeltetőket.

A törzsadatok mindenhol elérhetők

Manapság sokan dolgoznak otthonról, ezáltal gyakran ütköznek a rendszer korlátaiba: bár hozzáférhetnek egy projekthez, gyakran nem láthatják a megfelelő törzsadatokat, amelyek szabványként szerepelnek az adott vállalaton belül a tervezési projekteknél. Az Eplan eManage mostantól a rendszerreleváns törzsadatok cseréjét is lehetővé teszi, melyek a „pack & go” funkcióval könnyen visszakereshetőek és szükség esetén elérhetőek. A projektmenedzserek így nagyon könnyen központilag is elérhetővé tehetik a törzsadatokat. „Bárhol is dolgozik a felhasználó, minden lényeges törzsadat elérhető, és így nem kell átmásolni"– foglalta össze dióhéjban Schreibmüller.



A visszamenőleges kompatibilitás biztosítja a projektekhez való hozzáférést

A beszállítói specifikációkban vagy az ajánlattételi felhívásokban szereplő verziókövetelmények miatt a projektpartnerek gyakran szembesülnek azzal a kihívással, hogy eltérő Eplan szoftver verziót használnak. Az eManage új verziójával az Eplan Platform 2022 verzióban készült projektek visszamenthetőek alacsonyabb verzióban is, például a 2.9-es verzióban. Ez kiküszöböli az Eplan szoftver több verziójának fenntartását – a szerződési feltételek megsértése nélkül – és a beszállítói környezetben is leegyszerűsíti a teljes munkafolyamatot.

Több tárhely az optimális teljesítmény érdekében

Az eManage ingyenes verziójával a felhasználók eddig 10 GB tárkapacitáshoz fértek hozzá az Eplan felhőben. Ez a kapacitás további 10 GB tárhellyel növekszik minden egyes eManage teljes licenc mellé, és ez a megnövelt tárhely a szervezeten belül bárki számára elérhető. Van egy másik előny is, amit a megnövekedett teljesítménynek köszönhető:: a kiegészítő felhőalapú tárhely nem pusztán egy tárolási kapacitás, hanem aktív együttműködési környezet is. Ez optimális feltételeket biztosít a földrajzi határokon átnyúló globális együttműködéshez. Azok az Eplan szoftver felhasználók, akik a konverziós ajánlatot elfogadják és átváltanak előfizetésre, automatikusan hozzáférést kapnak az eManage teljes funkcionalitású verziójához.

www.eplan-software.com/emanage/